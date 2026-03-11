啦啦隊女神斐棋應援WBC「已盡全力」 感情現況曝光

記者葉文正／台北報導

UniGirls斐棋與日籍隊友Nozomi (希美)今天參加 Yahoo購物22生日慶活動，斐棋提到參加WBC應援中華隊，她感動表示：「不管是球員、球迷或是啦啦隊，大家都已經盡全力，所以沒有遺憾。」而她最近感情呈現真空狀態，也表示持開放態度迎接新戀情。

▲斐棋(右)與希美今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

斐棋說參加這個活動的心得，「已經在電視上之前有看過像是類似這種活動，其實我還蠻興奮的，因為我自己就是覺得可以在一家店，然後就是看到什麼拿什麼，覺得很很符合就是臺灣人想要拿很多東西的那個心態，覺得很好玩，重點是因為他隻有限時間，所以很刺激。然後本來有想說可以拿的一些東西 ，但因為太興奮了 ，有時候會忘記這樣子。」

▲斐棋與希美談到WBC賽況。（圖／記者葉文正攝）

希美透露，在日本沒有參加過這種活動，所以第一次參加覺得很興奮也很開心「因為時間很短 ，所以就是很緊張 ，但是是很有趣的過程。」

▲兩人都在位球員們加油。（圖／記者葉文正攝）

至於這次WBC經典賽，斐棋表示：「因為這次經典賽我有飛到日本去支持中華隊，然後我覺得雖然說前面兩場比賽可能沒有得勝，但是後面我們整個氣勢起來，重點我覺得我們的每一個隊員，大家都是非常用心的，不管是球迷還是球員本身，因為應援的力量太強大，我自己到東京巨蛋，我我都有覺得到底是在東京還是東區？感覺臺灣人包圍了整個東京，臺灣人真的很團結很棒這樣子。」

希美說因為自己是日本人，「所以在看臺灣隊跟日本隊的球賽的時候都非常的用心，然後也很支持這兩個球隊。尤其是大谷選手的表現非常的好，我也很開心。之後再看到臺灣隊對韓國隊那場比賽的時候，陳傑憲隊長的表現也是非常的好，我看了以後很開心。現在就是在期待就是接下來比賽的結果，然後很真心的在為這個比賽加油。」

而斐棋前陣子提到剛跟男友分手，也被問最近感情狀況如何？斐棋也大方表示：「最近感情的話就是以開放交友，就是開放認識大家，但是重點是 focus在自己的工作上面這樣子。」