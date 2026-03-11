董至成誇口「1年花300萬」資助兒留美　遭爆吹牛沒給錢

▲董至成近期多以上通告為主，手上沒有固定節目。（翻攝自董至成-董月花臉書）

圖文／鏡週刊

藝人董至成與妻子羅若云於6年前簽字離婚，結束22年婚姻，並共同擁有兒子監護權。日前他受訪時，對媒體表示兒子在美國洛杉磯念大學，1年要300萬元費用，看似豪氣為兒子付出許多，但據悉20歲的兒子目前人在台灣，且董至成並未拿出學費，實情與他發言相差甚遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲董至成（右）曾說兒子是前妻羅若云（左）上輩子的情人，當時一家人感情凝聚力強。（圖／東方IC）

董至成離婚後表示依法律規定，夫妻財產一人一半，也已做好分配。近年他努力爭取演出機會，只是他對外談起兒子現況，有些誇口不實。據知情人士表示，董至成兒子高中畢業後，目標到日本念書，學費都是媽媽籌措，兒子也在餐廳打工，董至成根本沒掏錢不打緊，對外胡扯一番，讓兒子很不舒服。

拒絕贊助 受訪卻誇口

日前董至成提及兒子求學路花了他大把鈔票，還苦惱說：「以前付新台幣，現在付美元真的很苦！」但不知道他是健忘還是膨風，兒子曾向他詢問是否可資助日本進修學費，他以沒錢為由拒絕，父子雖沒有鬧翻，但兒子從媒體上看到董至成亂講話，還說「1年要花掉新台幣300萬元」等，忍不住對身邊親友吐苦水，覺得根本不是事實，也不想被拿來討論。

▲董至成（右）因為對媒體膨風，讓兒子（左）不開心。（圖／翻攝自董至成-董月花臉書）

不僅如此，董至成說兒子從小念康橋私校，但事實並非如此，小時候讀再興，高中才念康橋。兒子小學時，董至成還會帶兒子出來受訪，但很愛給兒子漏氣，讓他覺得自己在學校沒面子。

西進婚變 回歸大集合

▲董至成（左）偶爾回歸民視《綜藝大集合》和胡瓜（右）玩遊戲，依然拿自己當笑點。（圖／翻攝自董至成-董月花臉書）

董至成坦承，當年一意孤行向主持了12年的《綜藝大集合》請辭，去中國大陸發展，因此埋下婚變導火線。後來疫情爆發，他被迫返台，妻子已堅決離婚。他長年愛喝酒、亂講話，影響妻小情緒，認為彼此不適合繼續在同一屋簷下生活。

離婚後的董至成與母親同住，曾表示想到自己家庭淪落至此，忍不住掉淚。而他返台工作之路並不順遂，偶爾拍戲，並沒有固定的主持工作，只能不時上些零星通告，不過近期回歸民視《綜藝大集合》，頗受觀眾喜愛。

▲董至成（右）離婚後和媽媽（左）同住，2年前媽媽還到記者會支持。（圖／鏡週刊提供）

董至成也一度努力減肥，剷肉超過15公斤，還接到瘦身產品代言，但去年出席活動時，明顯又發福許多，他坦言，「之前有運動，上了3個月健身房，打了數月的羽球，現在工作多了，錄完影吃完飯倒頭就睡，體重維持在73公斤」，至於感情部分則稱一片空白。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





更多鏡週刊報導

離婚好燒錢／男星離婚每月只給8000贍養費？ 老爸幫滅火：至少6位數

隱形富二代／獨家！台中望族接班人鬧不倫 凱文顯赫家世遭起底

隱形富二代／他們都含金湯匙出生！男星出身咖啡家族來台追夢 華晨宇家裡「真的有礦」