陸元琪〈夢醒了〉送袁惟仁最後一程　喊話兒女：會替把拔守護你們

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁的告別式在10日舉行，原先傳出他的前妻陸元琪被「禁止出席」，不過女方今（10）日仍現身致意。袁惟仁的女兒袁融稍早在社群寫下給爸爸的長文，而陸元琪也難得回應關於前夫的貼文。

▲陸元琪（右）出席袁惟仁告別式。（圖／記者周宸亘攝）

袁融在貼文中提到，袁惟仁以前經常去很遠的國家，回來總會帶巧克力給她，「但小時候我並不喜歡吃巧克力，也不喜歡期待了好久好久，卻只能跟你待在一起幾個小時。」如今送爸爸最後一程時，才體會到那些巧克力都是從遠方帶回來的愛。

▲陸元琪坦言一家四口的合照相當少。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

對此，陸元琪則留言回說：「我會幫把拔繼續給你們兄妹倆更多的愛，我會幫把拔繼續用更多的愛守護你們。」並轉發女兒的貼文，配上袁惟仁的歌曲〈夢醒了〉，直說：「女兒，妳的所有決定都做得很好，我愛妳！」

▲陸元琪留言。（圖／翻攝自Instagram／yzzn.v）

此前，陸元琪在社群貼文放上離婚前的家庭照，感謝與袁惟仁曾經相愛的時光，她也對於自己曾因面臨經濟困境，必須上節目談家醜，對袁惟仁致上歉意，並喊話道：「小胖，謝謝我們的相遇，謝謝祢給了我兩個孩子，謝謝祢帶給我所有的考題，謝謝祢讓我成為一個無堅不摧的媽咪。」宣告正式放下過去的恩怨。

▲陸元琪轉發女兒的貼文。（圖／翻攝自Instagram／_c_c_lu）