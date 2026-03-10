張藝興爆合體EXO「遭軟封殺」停演1年！　未報備行程惹怒官方

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星張藝興以韓團EXO的身分出道，2022年合約到期單飛，近日被爆遭到軟封殺，引發熱烈討論，傳出他是因未報備赴韓行程，所有線下演出活動被暫停，連帶新戲可能被暫時冷凍，但工作室對此事否認到底。

部分爆料稱，張藝興因計劃於2025年底赴韓參加EXO活動，未提前向大陸國家話劇院報備，導致雙方不歡而散，當時張藝興在見面會當天臨時宣布無法出席，一度遭砲轟，如今傳言指出，張藝興團隊與話劇院協商破裂，文旅部對其下達「暫停一年所有線下演出審批」的處罰，但並非徹底封殺，音樂專輯的發行不受影響。

▲張藝興。（圖／翻攝自微博）



根據多位娛樂博主爆料，張藝興自2025年底至2026年2月多場活動接連被取消，包括在國外的活動，未來的新劇審批也可能受到影響，儘管如此，張藝興的團隊仍在持續努力爭取解除禁令。面對傳言，張藝興工作室9日發表聲明，強調藝人並未涉及任何違法行為，並對「劣跡藝人」及「被封殺」的指控表示嚴正否認，稱其為惡意誹謗。

工作室透露，張藝興因健康原因需休養，4月和5月的工作規劃正常進行，不過爆料博主「理記」堅稱消息準確，而另一方面，有網友舉出證據反駁爆料，稱大陸國家話劇院的官方網站仍顯示張藝興是「在冊演員」，且他在2026年2月仍參加了聯合國的正式活動，這與爆料的時間線存在矛盾。

▲張藝興先前缺席EXO見面會。（圖／翻攝自EXO IG、張藝興微博）