Energy唯一當過兵「最無辜苦主卻是他」！阿弟被爆認命回8點檔拍戲

▲阿弟（中）因Energy成員坤達（左）、書偉（右）涉閃兵事件，歌唱事業遭波及。



男團Energy近年掀起復出熱潮，讓不少歌迷直呼「青春回來了」，其中歌藝擔當的成員阿弟（蕭景鴻）終於可以重拾麥克風，豈料因坤達、書偉等人捲入「閃兵案」風波，Energy形象大受影響，讓阿弟認命重回8點檔拍戲。

阿弟（蕭景鴻）在Energy中唱功優於其他團員，但他在團體裡的歷程可說命運多舛，當年就曾因拍MV跳舞導致椎弓斷裂，入伍後沒多久停役，重回團體又因傷勢一度退團養傷，隨著Energy成員各自單飛，他也開始拍戲養家。

▲阿弟（左三）在Energy團員中是歌唱實力擔當。左起坤達、牛奶、書偉、Toro。



為續男團夢 擱置拍戲

阿弟與妻子Mei婚後育有2女1子，最大的女兒已經成年，長得跟爸爸一模一樣；二女兒今年16歲，小兒子還不到7歲，經濟壓力可想而知。不過幸好Mei靠業配也有不錯收入，因此阿弟在做演藝生涯選擇時較無後顧之憂。

▲阿弟（右）和Mei（中）育有兩女一男，經濟壓力不小。



只是好不容易熬到兩年前終於拚到八點檔《追分成功》男主角地位，結果拍到一半Energy準備合體，他當然想重回歌壇，更何況Energy還入圍去年金曲獎最佳團體，拍戲工作也就暫擱一旁。

▲兩年前阿弟（右）在《追分成功》中和米可白（左）搭檔，難得演出男主角。（台視提供）



據了解，台視去年推出的八點檔《寶島西米樂》原本就邀阿弟演出，還演唱主題曲，當時外界以為他只擔任演唱者，畢竟該劇籌備之初，Energy正是回鍋當紅的男團，因此他也無法接下太繁重的戲分，只好先卡了個第二代角色的位置，但尚未進行拍攝。

受閃兵影響 重返劇組

結果世事難料，去年10月發生藝人閃兵事件，Energy坤達和書偉中箭落馬，大大影響團體未來安排。雖然已定的演唱會照常舉行，聲勢已明顯下滑，眾人近期除了做公益，其他工作只能低調再低調，以免再掀爭議。即使阿弟去年底和丁噹對唱情歌，但歌唱事業明顯已受波及。據悉他近期將進《寶島西米樂》劇組，飾演王丁筑的丈夫，劇組也會著重他的戲分，並藉此為播了大半年的八點檔加入一點新鮮感。

▲阿弟因演唱八點檔《寶島西米樂》主題曲，今年登上紅白獻唱。（翻攝自蕭景鴻IG）



作為Energy唯一一個當過兵的團員，阿弟加入八點檔已有10年光陰，前兩年曾在《牛車來去》和安心亞演夫妻，但沒幾集角色就因肺病辭世，戲分不多。苦熬多年的他，最愛還是唱歌，只是唱歌之路也相當坎坷。



