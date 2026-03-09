ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
愛情神劇回歸！新卡司是「始祖實況主夫妻檔」　巴鈺認婚姻陷低潮

記者黃庠棻／台北報導

愛情神劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》（簡稱《LPC》）2026年強勢回歸。這部曾在百老匯締造超過5000場長銷紀錄的經典音樂劇，自2021年登上台灣舞台後便迅速掀起劇場熱潮。首度製作即大膽宣告連演33場，最終加開至34場仍場場爆滿、一票難求，甚至出現觀眾像追劇一樣「重刷」的觀演現象，成為台灣劇場界最具話題性的長銷作品之一。

▲音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》強勢回歸。（圖／活性界面製作提供）

▲音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》強勢回歸。（圖／活性界面製作提供）

繼2022、2023年兩度回歸皆刷新票房與口碑紀錄後，《LPC》2026年再度升級登場，今（9）日宣佈集結歷年11位人氣卡司，再加入4位話題新血，包含知名藝人巴鈺、音樂劇小王子鍾政均，以及網路高人氣新婚夫妻檔蘇志翔（鳥屎）與顏辰歡（顏顏），共15位演員輪番演出，每組搭配都激盪出不同火花。

▲音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》強勢回歸。（圖／活性界面製作提供）

▲音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》強勢回歸。（圖／活性界面製作提供）

人氣熱度也在開演前就全面爆發。開票預購即狂掃近千張門票，距離首演尚有兩個月，三月場次已全數完售。首演週更吸引超過百位藝人與網紅到場觀賞，現場星光熠熠，被觀眾形容宛如「小型金鐘紅毯」，可見這齣愛情神劇在娛樂圈的討論度依舊居高不下。

今年最受矚目的新卡司之一巴鈺，也在排練過程中出現令人意外的情感轉折。她坦言自己婚姻曾經歷低潮與挫折，但在排練《LPC》時，透過角色重新思考親密關係與長期伴侶的相處方式，竟產生全新的情感體悟。她笑說「排著排著，好像重新愛上一次老公。」真實人生與舞台故事交錯，讓今年版本多了一層格外真實的情感張力。

▲音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》強勢回歸。（圖／活性界面製作提供）

▲音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》強勢回歸。（圖／活性界面製作提供）

《LPC》全劇由4位演員詮釋20段跨越人生不同階段的愛情故事，從初次約會的尷尬與期待、婚姻中的焦慮與磨合，到伴侶相處與晚年陪伴，用幽默卻犀利的方式，道出每個人都曾經歷、卻很難說出口的情感心聲。

劇中一句經典台詞「我一個人生活，但是我心甘情願，永遠是伴娘。感謝主！絕不當新娘。」精準反映當代女性對婚姻既質疑又渴望的矛盾心理。而另一段描寫晚年戀情的橋段，兩位在人生晚年相遇的男女，在喪禮上談起愛情，褪去浪漫幻想後只剩真誠與陪伴，更讓不少觀眾動容落淚。

▲音樂劇《I Love You, You're Perfect, Now Change》強勢回歸。（圖／活性界面製作提供）

▲音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》強勢回歸。（圖／活性界面製作提供）

《LPC》被不少劇迷稱為「最適合約會的音樂劇」。百老匯版本曾促成超過50對觀眾現場求婚成功，在台灣也有不少觀眾多次重刷，甚至笑稱會帶不同對象來看，藉此「試水溫」。

劇名直譯為「我愛你，你是完美的，現在改變吧」，副題則精準點出核心精神「愛情是永不褪流行的時尚，關係是沒有解答的日常。」隨著本次卡司全面升級，《LPC》累積演出場次也即將突破400場，持續刷新台灣最長銷音樂劇紀錄。2026年演出自3月6日至6月28日，每週三至週日固定上演六場。

【男人的快樂就是這麼簡單】騎腳踏車竟用手指打方向燈XD

ETtoday星光雲

