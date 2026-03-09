短今應援WBC台韓戰「哭腫雙眼」！心疼陳傑憲骨裂仍拚戰　揭無法赴日原因

記者孟育民／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）昨（8日）上演史詩級台韓大戰，中華隊在10局延長賽首度擊敗韓國，讓全台球迷熱血沸騰。啦啦隊女神短今今（9日）出席好友內衣品牌發佈會時，被發現眼睛略顯紅腫，她笑說：「昨天在南港應援現場，球打出去那一刻我就忍不住掉眼淚。」

▲ 短今出席內衣代言新品上市記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

短今表示，當時現場氣氛非常沸騰，尤其看到陳傑憲即使骨裂仍堅持上場代跑、奮力撲壘的瞬間，全場球迷都激動尖叫，讓她深受感動。回到家後，她還忍不住一直刷各種比賽視角影片到深夜，「每個球員真的都很辛苦，很謝謝他們為比賽付出這麼多。」

她也透露，其實早在去年得知經典賽賽程時，就已自費訂好前往東京的機票與住宿，原本打算親赴現場觀戰，不過被球團選中留在南港與球迷一起應援，雖然無法親臨現場，但見證擊敗宿敵韓國的歷史時刻，讓她依舊感動。被問到是否覺得可惜，她則笑說：「沒關係，我還可以去美國！我買美國的機票OK嗎？」

▲短今聊到經典賽激動不已。（圖／記者徐文彬攝）

談到感情近況，短今坦言目前生活重心幾乎都放在演藝工作與新開啟的皮拉提斯副業上。雖然身邊親友相當熱心，甚至陸續介紹了10到20位對象給她認識，但目前都還停留在吃飯、聊天的階段，尚未有進一步發展。她也大方公開理想型，笑稱希望對方身高180公分以上，個性則偏好像球星李振昌那樣靦腆、害羞又顧家的類型，「主要還是看感覺，年齡倒是沒有特別限制。」