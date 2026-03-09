ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
3月9日星座運勢／水瓶偏財意外獲利！獅子財源廣進

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：助力多人氣旺

感情：感情抱持樂觀

財運：偏財意外獲利

幸運色：艷紫色

貴人：牡羊

小人：雙子

雙子座 ♊

工作：公關魅力強盛

感情：大膽告白成功

財運：收到額外禮物

幸運色：鮮橘色

貴人：射手

小人：水瓶

天秤座 ♎

工作：放下心中期待

感情：兩人漸漸曖昧

財運：兼職額外收入

幸運色：藕粉色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：擅長處理細節

感情：人氣指數攀升

財運：優惠中獎率高

幸運色：奶茶色

貴人：金牛

小人：天蠍

金牛座 ♉

工作：抱持耐心和諧

感情：伴侶默契提升

財運：主動勤勞賺錢

幸運色：蕉黃色

貴人：雙魚

小人：獅子

處女座 ♍

工作：事業大展長才

感情：異性主動幫忙

財運：財神爺來眷顧

幸運色：漆黑色

貴人：天蠍

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：事業有利競爭

感情：珍惜身邊愛人

財運：錢財消費得宜

幸運色：青綠色

貴人：處女

小人：魔羯

天蠍座 ♏

工作：改變帶來希望

感情：與曖昧者獨處

財運：拍賣大撿便宜

幸運色：深紅色

貴人：魔羯

小人：射手

雙魚座 ♓

工作：工作量大減少

感情：懂得炒熱氣氛

財運：加班多正財多

幸運色：淺灰色

貴人：獅子

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：適合工作談判

感情：與心儀人獨處

財運：動口生財獲利

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：巨蟹

獅子座 ♌

工作：公關談判力強

感情：眾人的開心果

財運：金錢財源廣進

幸運色：天藍色

貴人：雙子

小人：雙魚

射手座 ♐

工作：長輩熱心指導

感情：異性主動示好

財運：嘴甜打動財神

幸運色：米白色

貴人：水瓶

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

