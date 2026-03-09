3月9日星座運勢／水瓶偏財意外獲利！獅子財源廣進
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：助力多人氣旺
感情：感情抱持樂觀
財運：偏財意外獲利
幸運色：艷紫色
貴人：牡羊
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：公關魅力強盛
感情：大膽告白成功
財運：收到額外禮物
幸運色：鮮橘色
貴人：射手
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：放下心中期待
感情：兩人漸漸曖昧
財運：兼職額外收入
幸運色：藕粉色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：擅長處理細節
感情：人氣指數攀升
財運：優惠中獎率高
幸運色：奶茶色
貴人：金牛
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：抱持耐心和諧
感情：伴侶默契提升
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：蕉黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
處女座 ♍
工作：事業大展長才
感情：異性主動幫忙
財運：財神爺來眷顧
幸運色：漆黑色
貴人：天蠍
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：事業有利競爭
感情：珍惜身邊愛人
財運：錢財消費得宜
幸運色：青綠色
貴人：處女
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：改變帶來希望
感情：與曖昧者獨處
財運：拍賣大撿便宜
幸運色：深紅色
貴人：魔羯
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：工作量大減少
感情：懂得炒熱氣氛
財運：加班多正財多
幸運色：淺灰色
貴人：獅子
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：適合工作談判
感情：與心儀人獨處
財運：動口生財獲利
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：公關談判力強
感情：眾人的開心果
財運：金錢財源廣進
幸運色：天藍色
貴人：雙子
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：長輩熱心指導
感情：異性主動示好
財運：嘴甜打動財神
幸運色：米白色
貴人：水瓶
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響