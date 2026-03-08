Apink想唱大巨蛋「邀粉絲1人帶30人」　初瓏：太常來你們會煩嗎？

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團Apink於7日在台北國際會議中心（TICC）舉辦出道15週年紀念巡演台北站，5位成員身穿粉色系可愛服裝，完美還原2011年的清純風格，瞬間帶領全場Panda（官方粉絲名）進入時光隧道，隨後〈BUBIBU〉與〈My My〉連發，整齊劃一的應援聲震碎場館、氣氛熱烈。

▲Apink許願想唱進臺北大巨蛋。（圖／SHOWOFFICE提供）



演唱會在多首經典舞台的回憶殺連發後，Apink感性與台下粉絲敘舊，恩地難掩激動直呼「真的非常開心」，南珠與普美也分別以中文大喊「台北我來了！」、「大家準備好今天一起開心的玩嗎？」，老么夏榮更是展現驚人中文實力，「今天很開心見到你們，大家來我們演唱會開心嗎？今天一起開心的玩吧！」，因為發音太過流利、標準，姐姐們更是開玩笑要她翻成韓文，逗得全場笑聲不斷。

▲Apink合體飆唱近21首經典神曲回憶殺連連。（圖／SHOWOFFICE提供）



玩笑之餘，隊長初瓏也試探性地詢問：「我們太常來的話，你們會覺得煩嗎？」讓全場粉絲熱情大喊「不會！」，初瓏隨即暖心回應，表示每次來台北都能獲得巨大力量，因此心情格外雀躍，更承諾希望能更頻繁地來與大家見面，用舞台回饋Panda們一直以來的支持。為了回饋粉絲的熱情，Apink也特別選在〈Wishlist〉時下台遞送簽名球，與粉絲近距離互動。

接著，Apink連續獻唱〈%%（Eung Eung）〉、〈Dilemma〉、〈I’m so sick〉等成熟轉型代表作，當然也少不了〈Luv〉、〈Mr. Chu〉與〈HUSH〉等經典神曲 ，現場應援聲震耳欲聾，彷彿是大型KTV，將氣氛推向最高點。此外，成員更驚喜帶來新歌〈Love Me More〉舞台，南珠感性表示：「這次亞巡的第一站就是台北，真的很謝謝大家前來。」恩地則古靈精怪地許下宏願：「如果每個人再帶30個粉絲來，下一站我們就可以去台北大巨蛋了！」更現場帶領全場齊喊「一個人帶30個人」的新口號，調皮又可愛的模樣逗得粉絲和成員們開懷大笑。

▲Apink與粉絲相約以後也要繼續一起走下去。（圖／SHOWOFFICE提供）



演唱會接近尾聲時，粉絲送上全場粉紅色燈海、手幅和排字應援，向Apink表達愛意。演唱會也在〈Hold My Hand〉和〈Up to the sky〉的歡樂氣氛中劃下完美句點，成員們也承諾會繼續守護這份情誼，與Panda相約「以後也要跟Apink在一起」，盼下次再見面。