南優賢來台拍實境！爬山突下傾盆大雨　無助反應全被拍

跨國實境綜藝《細細山路私密達》由台灣金鐘主持彭小刀與百萬網紅肌肉山山聯手韓國「三金影后」金荷娜、人氣韓團主唱南優賢、大勢演員李濬榮，組成五人「細細山路小隊」，展開10天挑戰10條客家古道的任務，這趟旅程不只考驗體能，更是一場跨文化的默契試煉。

最新一集中，《細細山路》成員們在清新山林中迎來活力滿滿的早晨。南優賢興致一來，帶著大家大跳韓國國民健康操，動作雖有些生疏，氣勢卻十足。金荷娜笑說：「都還記得要怎麼做耶。」南優賢也驕傲地說：「身體都記得，身體都會有記憶該怎麼做啊！！」一片歡樂笑聲中，眾人補充滿滿能量，蓄勢待發準備迎接新挑戰。

▲▼成員們享受高質感露營 。（圖／記者孟育民攝）

沒想到高質感露營下一秒瞬間變調，天空突然「變臉」，傾盆大雨毫無預警落下，豆大雨滴狂敲帳棚，成員們立刻被「打回原形」，狼狽躲進帳內，擠在帳棚裡對著外頭白茫茫雨勢發呆，面對這場突如其來的暴雨，眾人臉上寫滿了不可置信。

南優賢忍不住大喊：「這雨也太大了吧！超級大耶！」原本的壯志凌雲瞬間變成「優優傻眼」，肌肉山山則發出靈魂拷問：「所以我們今天到底要怎麼爬？」從壯志凌雲到集體傻眼，氣氛急轉直下，也為接下來的攻頂之路增添滿滿懸念。