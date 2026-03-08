ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙露思夜市擺攤不做了！
冷氣團急凍「周二探13度」
直擊／舒華站上大巨蛋哽咽
《桃太郎》爆紅！林小樓「驚悚拍戲」身裝8爆破點　親揭演藝圈潛規則

記者孟育民／台北報導

由苗可麗與陳孟賢聯手主持的三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》，將於週一（9日）播出主題「骨折流血都是家常便飯！他們都是一拳一腳打出來的」。邀請三位撐起台灣影壇黃金年代的動作巨星——林小樓、楊麗菁、陳子強齊聚一堂，暢談成名契機與當年搏命拍戲的驚險瞬間，也揭開演藝圈不為人知的「潛規則」。主持人苗可麗與陳孟賢一開場便直呼：「今天來的都是曾經撐起台灣演藝圈一片天的人！」更笑說三人當年紅到「痛失本名」，一個角色就讓所有觀眾記住他們。

▲▼林小樓、楊麗菁、陳子強暢談演藝圈內幕。（圖／三立提供）

▲林小樓、楊麗菁、陳子強暢談演藝圈內幕。（圖／三立提供）

談起當年的動作戲，三人直言那是「真槍實彈的年代」。楊麗菁第一部戲《皇家師姐》就跳斷十字韌帶，卻因擔心被換角，每天抽組織液、打止痛針硬撐上工。在特效不發達的年代，演員最怕的就是爆破戲與吊鋼絲。她透露自己曾兩度遇到鋼絲斷裂，爆破戲時火焰緊追在後，頭髮、背部甚至睫毛都被燒過，「最怕聽到導演說火不夠大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林小樓、楊麗菁、陳子強暢談演藝圈內幕。（圖／三立提供）

▲楊麗菁。（圖／三立提供）

林小樓也分享拍攝《桃太郎》時的驚險經驗，當時身上裝了8個爆破點，還要自己用手按下引爆裝置，「最難的是不能害怕，眼睛也不能眨，每次都要硬撐著。」她坦言，現在回想起來仍覺得當年拍戲真的非常不容易。

▲▼林小樓、楊麗菁、陳子強暢談演藝圈內幕。（圖／三立提供）

▲林小樓爆拍《桃太郎》時的驚險經驗。（圖／三立提供）

主持人話鋒一轉談到演藝圈敏感話題。楊麗菁坦言爆紅後追求者不斷，曾有富商開價送房送車，但她當場拒絕並警告對方：「再打來我就報警。」她強調從小與母親約法三章，要珍惜自己的羽毛，有家庭的男人絕對不碰。林小樓則分享自己雖然沒遇過飯局邀約，但曾到韓國拍電影時，第一次見製片握手打招呼，對方竟摳她手心，讓她當場嚇傻。

林小樓楊麗菁陳子強桃太郎

