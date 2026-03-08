ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙露思夜市擺攤不做了！
冷氣團急凍「周二探13度」
直擊／舒華站上大巨蛋哽咽
才自爆被禁袁惟仁告別式！ 陸元琪深夜再吐內幕… 兒女反應曝光

▲▼ 袁惟仁靈堂，兒子袁義與女兒袁融。（圖／記者李毓康攝）

▲ 袁惟仁靈堂，兒子袁義與女兒袁融。（圖／記者李毓康攝）

記者翁子涵／台北報導

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）上月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，告別式將於下週二舉行。靈堂設於民權東路國寶會館VIP室，今（8日）開放親友與粉絲前往弔唁。他的一雙子女袁義、袁融一早近10點身穿黑衣現身靈堂。兩人昨晚受訪時回應母親陸元琪自爆疑似被禁止出席告別式一事，而陸元琪昨晚也在社群發文感謝兒女，字句流露滿滿心疼。對此，袁融今被問及相關問題時反應也曝光。

▲▼ 袁惟仁靈堂，女兒袁融。（圖／記者李毓康攝）

▲袁惟仁靈堂，女兒袁融。（圖／記者李毓康攝）

陸元琪昨晚在社群吐露心情，寫下：「謝謝這個世界今天溫柔的對待，謝謝兩個寶貝幫我做了我不能做的事。」她表示，當外界以為她會現身時，其實自己仍在電腦前忙著工作。今早袁義、袁融抵達靈堂時被媒體問及媽媽是否很心疼他們，袁融僅點頭示意，隨後便快步進入靈堂，未再多作回應。

陸元琪在文中也提到，女兒當天沒什麼胃口吃東西，但看到她回家後，仍親自煮了義大利麵給她吃，一邊陪伴、一邊叮嚀與鼓勵；而兒子仍在工作尚未回家，她也希望孩子不要太累。最後她感性寫下：「我覺得有這對兒女，我這輩子足夠滿足了。」字裡行間流露對子女的心疼與依靠。

陸元琪先前曾透露自己疑似被禁止出席袁惟仁告別式。對此，袁義昨受訪時坦言，媽媽一直很關心父親的後事，也叮嚀兄妹倆一定要好好送爸爸最後一程，「但這個（指出席與否）好像不是我們晚輩可以決定，我們能做到的，就是好好送爸爸。」他也表示相關細節不方便在現場多談。

袁惟仁

