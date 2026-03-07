直擊／舒華回台開唱！i-dle中文齊喊：我是誰～　大巨蛋粉絲反應超狂

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團i-dle（舊名：(G)I-DLE）帶著全新世界巡演，7日首度唱上臺北大巨蛋，台灣成員葉舒華回到家鄉主場，帶領上萬名粉絲大喊「我是誰」，還讓其他4位成員薇娟、Minnie、小娟、雨琦享有同樣的最高待遇，全場回應她們的名字，讓成員們驚喜不已，演出從開場氣氛就超熱鬧。

▲▼i-dle大巨蛋開唱，以新歌〈Mono〉揭開序幕。（圖／翻攝自i-dle官方IG）



I-dle全新巡演《Syncopation》來到台灣，她們7日唱上臺北大巨蛋，成為首個挑戰該場地的韓國女團，第一首歌就帶來新歌〈Mono〉，緊接著畫風一變送上性感的〈Nxde〉，讓全場尖叫聲不斷。台灣成員葉舒華回到家鄉開場，她用招牌的自我介紹台詞熱情喊著：「大家準備好了嗎？清一下嗓子，天花板應該可以吧，夠堅固吧？大家好，我是誰？」全場回答「葉舒華」，她滿意地點點頭，還熱情邀約其他成員也喊看看「我是誰」。

▲舒華回台灣主場開唱，嗨喊「大家好，我是誰」，大巨蛋粉絲反應超狂。（圖／讀者提供）



▲小娟向粉絲致謝。（圖／讀者提供）



▲粉絲用中文喊出她的名字，薇娟開心地比愛心。（圖／讀者提供）



有趣的是，隊長小娟相當不好意思，提問前先確認「Neverland（官方粉絲名稱），你們可以嗎？」觀眾表示「可以」，於是她大聲喊著「大家好，我是誰」，全場一致回答「田小娟」，反應超熱烈，她開心地比著愛心。緊接著Minnie、薇娟也躍躍欲試，她們同樣喊著「大家好，我是誰」，歌迷回答「巧克力」與「薇娟」，兩人都開心到當場跳起來。

▲▼雨琦、Minnie也用中文與粉絲互動。（圖／讀者提供）



至於本來就會中文的雨琦則來點不同嘗試，「我還要介紹嗎？我是Super star宋雨琦啊！」霸氣又逗趣的自我介紹，台下粉絲回以熱情尖叫聲，演唱會才剛揭開序幕，但成員與觀眾的情緒都很高漲，現場氣氛超嗨。