她休息8個月突退團！人氣韓女團證實：6人制繼續活動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團Kep1er透過節目徵選出道，團體原為期間限定團體，合約在2024年到期後，前成員坂本舞白、姜睿序選擇不續約，改制成7人組繼續活動，怎料，官方6日再度宣布退出成員，徐永恩在經歷一陣子休養期後，最終決定離開團體，公司方面表示尊重她的選擇，Kep1er未來將以6人團體活動。

▲▼Kep1er證實從7人體制變6人制繼續活動。（圖／翻攝自Kep1er IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Kep1er徐永恩於2025年7月因健康惡化，對外宣布暫停團體活動，為了好好休養身體狀況，此後並未參加團體的回歸、演唱會行程。怎料，8個月過去，官方於6日正式宣布，徐永恩確定退出團體，「針對未來活動方向，公司方面與徐永恩經過長時間的對話，在慎重地討論之下做出這樣的決定。」

▲徐永恩確定退團。（圖／翻攝自Kep1er IG）



團體從7人制變成6人制，Kep1er會來將以崔有真、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉共6位成員繼續活動，公司也表示「會用更好的音樂與舞台報答粉絲，也希望粉絲可以為走上嶄新道路的徐永恩與Kep1er給予不變的應援。」