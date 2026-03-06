ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
潔哥牽女兒過馬路險遭撞！
6組台灣音樂人將唱進美國！　洪佩瑜、血肉果汁機、拍謝少年都去了

記者蔡琛儀／台北報導

2026美國南方音樂節（SXSW） 將於3月12日至18日在美國奧斯汀登場，今年臺灣共有六組音樂人受邀參演，包括、洪佩瑜、嘻哈新人someshiit 山姆、血肉果汁機、拍謝少年、當代電影大師、凹與山。

▲▼洪佩瑜、someshiit山姆、血肉果汁機、拍謝少年、當代電影大師、凹與山將參演2026美國南方音樂節。（圖／Young Team Productions提供）

▲▼洪佩瑜、血肉果汁機將參演2026美國南方音樂節。（圖／Young Team Productions提供）

▲▼洪佩瑜、someshiit山姆、血肉果汁機、拍謝少年、當代電影大師、凹與山將參演2026美國南方音樂節。（圖／Young Team Productions提供）

洪佩瑜首次在美國演出，也是她與海外樂迷首次深度互動，「希望透過表演把臺灣音樂的細膩與爆發力帶給全世界。」someshiit 山姆也將現場重現金曲〈愚公〉中的強烈自我表述，舞台張力十足，他笑說，現場將「毫不保留寫下自己生活的矛盾與幽微情緒」，挑戰國際觀眾的情感共鳴。

金屬樂團血肉果汁機首度踏上美國舞台，ㄧ他們結合台語與重金屬的驚人世界觀，直言：「我們想讓台語金屬在美國炸開！」預告新專輯曲目也將曝光，讓粉絲對全新舞台演出充滿期待。

▲▼洪佩瑜、someshiit山姆、血肉果汁機、拍謝少年、當代電影大師、凹與山將參演2026美國南方音樂節。（圖／Young Team Productions提供）

▲拍謝少年將參演2026美國南方音樂節。（圖／Young Team Productions提供）

拍謝少年成軍20年來以台語搖滾征服樂迷，這次將親自將〈暗流〉、〈兄弟沒夢不應該〉帶到SXSW，現場將直擊台語搖滾自由精神。當代電影大師與凹與山也將用極簡、電子民謠與前衛節奏點燃舞台，讓國際樂迷感受臺灣音樂多元創意。

