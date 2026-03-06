温昇豪爆心臟出狀況！患「二尖瓣膜脫垂」2隱疾　醫叮囑避免過於刺激

記者孟育民／台北報導

東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本周六（7日）將播出全新「韓國之旅」。本趟旅程由花甲藝人温昇豪、天心，攜手少年藝人邱偲琹、金雲，暢遊首爾各大景點。節目特別讓經典職人劇中的「神鵰俠侶CP」再續前緣，兩人感動合體的消息一出，隨即引發網友熱烈討論，直呼「最期待的黃金組合」。

▲《花甲少年趣旅行》全新「韓國之旅」。由新組合（左起）温昇豪、邱偲琹、天心、金雲，一同暢遊首爾各大景點 。（圖／東森綜合台提供）

相見歡當天，温昇豪一見老搭檔天心登場，隨即戲稱節目組找來「老相好」非常速配，更給予擁抱打氣。天心分享，兩人相識超過10年，卻是首度長時間相處，直言只要有温昇豪在便倍感安心溫暖，更感性希望「能合作到花甲之年」。

温昇豪則爆料天心私下徹底是個「戀愛腦」，不僅內心充滿少女心，五天行程更是粉紅泡泡灑滿天，笑說：「她三句都離不開老公！」團內忙內金雲也證實：「天心姐十句裡有八句都在聊老公！」身為韓國媳婦的天心，被温昇豪逼問為何不學韓文？笑稱自己真的學不會，在韓國索性切換「廢人模式」。她更坦言曾擔心與老公的家人不合，老公竟霸氣回應：「請他們管好自己的事就好，我喜歡妳就夠了。」這番霸氣宣言讓温昇豪盛讚「真的嫁對了」。

▲温昇豪、天心重現經典畫面 。（圖／東森綜合台提供）



在旅行啟程前，天心主動詢問團員旅遊禁忌，而温昇豪反而擔心大家介意他的習慣：「我這個人很愛碎念，但都沒有惡意，你們當我是阿伯就好。」天心也在一旁笑稱：「他連拍戲也是這樣。」此外，當眾人前往117樓高的晴空塔俯瞰首爾美景時，温昇豪披露自己30歲才知道患有「二尖瓣膜脫垂」與「三尖瓣膜閉鎖不全」，因玩旋轉咖啡杯會感到噁心嘔吐，經檢查才發現心臟問題，醫生更叮囑避免過於刺激、旋轉的設施。

▲温昇豪自爆身體隱疾。（圖／東森綜合台提供）