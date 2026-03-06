正港台灣腔！舒華唸「觀光大使」含滷蛋　粉絲虧：ㄢㄤ不分，可愛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團i-dle即將在週末登上臺北大巨蛋！台灣成員舒華日前接下桃園觀光大使，6日分享最新「回憶篇」影片，工作人員幫她準備了3張小時候的經典照片，她笑虧幼稚園畢業照是「狗啃瀏海」，也透露小時候很討厭笑，還有一張照片因為太陽太大，使得她表情笑得很僵，她逗趣分析「心情沒有很美麗」，雖然是滿滿自嘲，但從小美到大的照片仍讓粉絲驚艷不已。

▼▲舒華公開舊照。（圖／翻攝自樂遊桃園桃園觀光旅遊官方IG）



影片裡，工作人員準備的第一張公主照是舒華幼稚園畢業照，舒華幽默先說：「請看向照片中的瀏海，其實很像被狗啃的，是我獨門創作的葉式狗啃瀏海。」第二張也是幼稚園照片，臉上只有淡淡表情，她表示：「自己小時候其實很討厭笑，只要大人點名自己笑一個，就露出非常尷尬的笑容。」

最後一張照片，是她就讀富岡國中時的少女素顏仙氣照，她笑著說：「當時大太陽，所以心情沒有很美麗。」本就擁有白皙肌膚的她，3張舊照也同樣白到反光，氣質的五官更是天生麗質。

▲舒華唸「觀光」發音被讚很可愛。（圖／翻攝自樂遊桃園桃園觀光旅遊官方IG）



舒華成為桃園觀光大使，她進一步說，自己感到很幸運、也很榮幸能夠擔任家鄉的觀光大使，一定會盡責做出桃園代言觀光的好榜樣。有趣的是，她在講到「觀光大使」4個字含滷蛋，自己笑場後化身葉主播示範正確發音，這段發音也讓粉絲直呼「好可愛，ㄢㄤ不分」。