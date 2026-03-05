ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

采子消失5年露面！
手搖飲「1名稱超混亂」全網崩潰
蕭煌奇新婚「揭當爸進度」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許維恩 Lulu黃路梓茵 陳漢典 王月 蔡瑞雪 沈玉琳 春風 潘若迪

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

記者黃庠棻／台北報導

被譽為21世紀最奇幻的舞台作品，果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日至8月2日展開台北、高雄、台中、桃園四地巡演，勢必將掀起年度劇場話題高峰。

▲果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。（圖／果陀提供）

▲果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。（圖／果陀提供）

作品改編自馬克哈登（Mark Haddon）熱銷全球200萬冊的同名小說《深夜小狗神祕習題》，以細膩筆觸描繪成長、理解與愛的多重面貌，主線描述一名熱愛質數與福爾摩斯的自閉症天才少年克里斯多福（劉修甫飾），因鄰居小狗離奇死亡，首度踏出舒適圈，展開追尋真相的勇敢旅程；副線則層層揭開母親離家後所牽動的家庭變化與情感波瀾，在親情與理解之間交織出動人的生命課題。

劇中，實力派演員丁寧飾演自閉症少年的母親，與劇場硬底子演員劉亮佐、狄志杰共同詮釋一段複雜而深刻的情感關係。狄志杰所飾角色勇於追尋內心渴望與情感歸屬；劉亮佐則演繹一位以「保護孩子」為出發點，卻在壓力與矛盾中逐步走向失序邊緣的父親。角色之間的張力與情感衝突，將在舞台上激盪出震撼人心的戲劇火花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。（圖／果陀提供）

▲果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。（圖／果陀提供）

《深夜小狗神祕習題》透過創新舞台語彙與視覺設計，帶領觀眾走進克里斯多福獨特而純粹的世界，重新思索「理解」與「陪伴」的真正意義。這場融合奇幻與現實、理性與感性的劇場盛宴，勢必成為今年不可錯過的焦點鉅作。

改編自英國暢銷小說的舞台劇《深夜小狗神祕習題》中文版，表面上是一段關於勇氣與成長的旅程，背後更深層探討了「以愛為名」的教養課題。劇中關鍵人物父親一角，由劉亮佐詮釋。他在剖析角色時分享，這位父親因擔心孩子難以面對成人世界的複雜情感與真相，選擇以自己的方式守護家庭與孩子的純真。

▲▼ 劉亮佐出席第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會。（圖／記者李毓康攝）

▲劉亮佐。（圖／記者李毓康攝）

劉亮佐認為「很多父母都會說『我是為你好』，但如何在保護與放手之間取得平衡，是每個家長都要學習的功課。」，認為真正的愛不只是保護，更是尊重孩子理解世界、逐步成長的能力。現實生活中育有兩個孩子的他，也坦言親子教養難免需要一些善意與智慧。例如擔心女兒攝取過多糖分影響健康，便以更生動的方式提醒她節制。

至於演員兒子劉子銓，劉亮佐則以「運動對健康與表現都有幫助」為由，邀兒子一起培養規律運動的習慣。他認為，比起過於直接、可能傷及自尊的表達，透過更溫和、正向的方式陪伴與引導，或許更能幫助孩子在理解中成長。

▲▼ 劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶出席第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會。（圖／記者李毓康攝）

▲劉亮佐一家。（圖／記者李毓康攝）

談及自身婚姻，劉亮佐與太太趙小僑三年前迎來愛女「典典」，再加上與前妻所生的兒子，一家四口生活幸福圓滿。曾走過離婚低潮的他，如今對婚姻有更踏實的體悟，認為「夫妻關係本來就是一種失衡的狀態，因為兩個人是不同的個體。唯有在共同經營婚姻的過程中，坦誠說出內心的不平衡與需要被理解、被安慰的地方，才能慢慢找到屬於兩人的平衡。」

回到劇中角色，劉亮佐進一步分析，這個家庭因面對特殊需求孩子而產生教養價值落差，夫妻溝通斷裂、衝突加劇，逐漸走向疏離。再加上妻子的離家，使得先生無法妥善處理自身的負面情緒，情緒轉化為不理性的報復與控制，最終包裹成「保護孩子免於傷害」的糖衣，一步步將家庭推向崩解。

▲▼ 劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶出席第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會。（圖／記者李毓康攝）

▲劉亮佐一家。（圖／記者李毓康攝）

談到與角色的相似之處，劉亮佐半開玩笑地說「我跟這個角色最像的地方，大概就是天蠍座那種壓抑又愛記仇的特質吧。」語氣輕鬆，卻也透露出對人性幽微面的深刻體察。

另一位演藝圈的幸福人夫狄志杰，深耕舞台劇領域多年，近年因與太太顏嘉樂育有一對雙胞胎，逐漸將生活重心轉向家庭。去年起，夫妻倆攜手經營自媒體頻道，創作多支描繪夫妻相處之道的喜劇短片，以幽默寫實的風格圈粉無數，成為不少已婚族群心中的「婚姻範本」。

▲果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。（圖／果陀提供）

▲果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。（圖／果陀提供）

結婚邁入第12年的兩人，用作品記錄日常，也為感情持續保溫。這次在《深夜小狗神祕習題》中文版中，狄志杰突破過往形象，挑戰一名在情感關係中尋找理解與共鳴的角色。他與丁寧所飾演、在高壓家庭氛圍中渴望被理解的角色，因緣際會下產生深刻連結，這段情感描寫為劇情增添豐富層次，也讓角色之間的張力更顯細膩動人。

談到詮釋這樣具有複雜情感處境的角色，狄志杰認為，戲劇的迷人之處在於呈現人性多面向，而非單一立場的評斷「這個角色是在壓力與孤獨中，試圖為自己尋找出口與理解。」他表示舞台劇像是一面人性的放大鏡，讓演員能在角色中探索各種情感樣貌，也更深刻體會關係中的責任與選擇。

▲▼《看看你有多愛我》搶先看記者會，導演葉天倫、導演廖堃言、編劇范芷綺、楊謹華、林思廷、詹子萱、紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲狄志杰。（圖／記者湯興漢攝）

回到現實生活，狄志杰自認是個珍惜家庭、重視承諾的人。多年來參與無數影視與舞台作品，他坦言戲劇經驗反而讓自己更清楚界線與分寸的重要「生活中難免會遇到讓人欣賞的人，但懂得把時間與心力留給家人，才是最重要的事。」

對狄志杰而言，能在工作與家庭之間取得平衡，並守護得來不易的幸福，才是人生最珍貴的價值。透過這次角色的挑戰，狄志杰也再次展現身為演員的多元面向，將為《深夜小狗神祕習題》中文版注入更豐富而深刻的人物色彩。

▲▼《看看你有多愛我》搶先看記者會，導演葉天倫、導演廖堃言、編劇范芷綺、楊謹華、林思廷、詹子萱、紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲狄志杰。（圖／記者湯興漢攝）

受訪過程中，狄志杰多次表達對太太顏嘉樂的感謝與珍惜，並大方分享兩人能攜手走到今天，關鍵在於彼此不計較付出、共同面對壓力，在日常中創造屬於兩人的小火花。

之所以開始經營自媒體，也是因為狄志杰認為婚姻裡的情緒，其實也可以成為情調的一部分，更希望能留下與太太共同創作的珍貴紀錄。短短半年已產出80多支影片，背後也有團隊協力完成。他笑說，影片裡「太太至上」的人設其實是劇本設計，太太本人沒有那麼強勢，先生也不是只能忍氣吞聲。

果陀劇場2026年話題大作《深夜小狗神祕習題》中文版即將帶來前所未有的劇場體驗。本劇由國際知名導演楊世彭執導，集結影視與劇場資深硬底子演員丁寧、劉亮佐、蔡燦得、劉修甫、李璇、呂曼茵、凱爾、狄志杰、王也民、辰亞御等十人十色的堅強卡司同台飆戲，以細膩動人的演出與創新舞台設計，帶領觀眾走進一段關於成長、理解與愛的旅程。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉亮佐劉子銓趙小僑典典寶寶深夜小狗神祕習題

推薦閱讀

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

11小時前

剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

13小時前

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

3/4 07:56

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

22小時前

沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

17小時前

剛封后就宣布來台！華裔「葛萊美天后」Laufey林口開唱　連怪奇比莉都被圈粉

剛封后就宣布來台！華裔「葛萊美天后」Laufey林口開唱　連怪奇比莉都被圈粉

11小時前

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

2小時前

王陽明車聚遭開53件違規惹議　玖壹壹春風出手「督促開導」：他懂事了

王陽明車聚遭開53件違規惹議　玖壹壹春風出手「督促開導」：他懂事了

12小時前

潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！　陪伴走過低潮「現身淚擁好友」

潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！　陪伴走過低潮「現身淚擁好友」

17小時前

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

19小時前

12年長青日劇《女王偵訊室》將完結　新角色讓天海祐希「逼不下去」

12年長青日劇《女王偵訊室》將完結　新角色讓天海祐希「逼不下去」

10小時前

改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

9小時前

熱門影音

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔
沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」

這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」
張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」
銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎

銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累
小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度
陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺

陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

看更多

計程車司機撞名「周杰倫」　派翠克秒問：認識昆凌嗎？

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

迪麗熱巴失聯3天終於現身！曝「從戰區撤離」驚險逃難路線　發聲報平安

1小時前0

小提琴家罹腦瘤「邊動開顱手術」邊拉琴！　醫療港劇改編真實事件

1小時前0

3月5日星座運勢／金牛財運亨通　牡羊精心理財

2小時前2

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

9小時前20

改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

10小時前22

12年長青日劇《女王偵訊室》將完結　新角色讓天海祐希「逼不下去」

10小時前1

台灣迷因搬上大銀幕！《死亡之握》預告超毛　嚴正嵐玩禁忌招靈「一牽就死」

10小時前1

《你是不會當樹嗎》梁朝偉和植物交心！　「金馬奇幻影展」超強片單公開

11小時前1018

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

11小時前33

剛封后就宣布來台！華裔「葛萊美天后」Laufey林口開唱　連怪奇比莉都被圈粉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」
    11小時前2018
  2. Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！
    13小時前41
  3. 蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道
    3/4 07:562020
  4. 許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡
    22小時前5025
  5. 沈玉琳走過鬼門關！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光
    17小時前108
  6. 葛萊美天后Laufey五月林口開唱
    11小時前63
  7. 走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」
    2小時前2
  8. 王陽明車聚惹議　玖壹壹春風「出手督促開導」
    12小時前101
  9. 潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！
    17小時前608
  10. 蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！過往發言自打臉
    19小時前2824
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合