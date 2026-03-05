走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

記者黃庠棻／台北報導

被譽為21世紀最奇幻的舞台作品，果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日至8月2日展開台北、高雄、台中、桃園四地巡演，勢必將掀起年度劇場話題高峰。

果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。

作品改編自馬克哈登（Mark Haddon）熱銷全球200萬冊的同名小說《深夜小狗神祕習題》，以細膩筆觸描繪成長、理解與愛的多重面貌，主線描述一名熱愛質數與福爾摩斯的自閉症天才少年克里斯多福（劉修甫飾），因鄰居小狗離奇死亡，首度踏出舒適圈，展開追尋真相的勇敢旅程；副線則層層揭開母親離家後所牽動的家庭變化與情感波瀾，在親情與理解之間交織出動人的生命課題。



劇中，實力派演員丁寧飾演自閉症少年的母親，與劇場硬底子演員劉亮佐、狄志杰共同詮釋一段複雜而深刻的情感關係。狄志杰所飾角色勇於追尋內心渴望與情感歸屬；劉亮佐則演繹一位以「保護孩子」為出發點，卻在壓力與矛盾中逐步走向失序邊緣的父親。角色之間的張力與情感衝突，將在舞台上激盪出震撼人心的戲劇火花。

果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。

《深夜小狗神祕習題》透過創新舞台語彙與視覺設計，帶領觀眾走進克里斯多福獨特而純粹的世界，重新思索「理解」與「陪伴」的真正意義。這場融合奇幻與現實、理性與感性的劇場盛宴，勢必成為今年不可錯過的焦點鉅作。



改編自英國暢銷小說的舞台劇《深夜小狗神祕習題》中文版，表面上是一段關於勇氣與成長的旅程，背後更深層探討了「以愛為名」的教養課題。劇中關鍵人物父親一角，由劉亮佐詮釋。他在剖析角色時分享，這位父親因擔心孩子難以面對成人世界的複雜情感與真相，選擇以自己的方式守護家庭與孩子的純真。

劉亮佐。

劉亮佐認為「很多父母都會說『我是為你好』，但如何在保護與放手之間取得平衡，是每個家長都要學習的功課。」，認為真正的愛不只是保護，更是尊重孩子理解世界、逐步成長的能力。現實生活中育有兩個孩子的他，也坦言親子教養難免需要一些善意與智慧。例如擔心女兒攝取過多糖分影響健康，便以更生動的方式提醒她節制。

至於演員兒子劉子銓，劉亮佐則以「運動對健康與表現都有幫助」為由，邀兒子一起培養規律運動的習慣。他認為，比起過於直接、可能傷及自尊的表達，透過更溫和、正向的方式陪伴與引導，或許更能幫助孩子在理解中成長。

劉亮佐一家。



談及自身婚姻，劉亮佐與太太趙小僑三年前迎來愛女「典典」，再加上與前妻所生的兒子，一家四口生活幸福圓滿。曾走過離婚低潮的他，如今對婚姻有更踏實的體悟，認為「夫妻關係本來就是一種失衡的狀態，因為兩個人是不同的個體。唯有在共同經營婚姻的過程中，坦誠說出內心的不平衡與需要被理解、被安慰的地方，才能慢慢找到屬於兩人的平衡。」

回到劇中角色，劉亮佐進一步分析，這個家庭因面對特殊需求孩子而產生教養價值落差，夫妻溝通斷裂、衝突加劇，逐漸走向疏離。再加上妻子的離家，使得先生無法妥善處理自身的負面情緒，情緒轉化為不理性的報復與控制，最終包裹成「保護孩子免於傷害」的糖衣，一步步將家庭推向崩解。

劉亮佐一家。

談到與角色的相似之處，劉亮佐半開玩笑地說「我跟這個角色最像的地方，大概就是天蠍座那種壓抑又愛記仇的特質吧。」語氣輕鬆，卻也透露出對人性幽微面的深刻體察。



另一位演藝圈的幸福人夫狄志杰，深耕舞台劇領域多年，近年因與太太顏嘉樂育有一對雙胞胎，逐漸將生活重心轉向家庭。去年起，夫妻倆攜手經營自媒體頻道，創作多支描繪夫妻相處之道的喜劇短片，以幽默寫實的風格圈粉無數，成為不少已婚族群心中的「婚姻範本」。

果陀劇場《深夜小狗神祕習題》中文版將於5月29日展開演出。

結婚邁入第12年的兩人，用作品記錄日常，也為感情持續保溫。這次在《深夜小狗神祕習題》中文版中，狄志杰突破過往形象，挑戰一名在情感關係中尋找理解與共鳴的角色。他與丁寧所飾演、在高壓家庭氛圍中渴望被理解的角色，因緣際會下產生深刻連結，這段情感描寫為劇情增添豐富層次，也讓角色之間的張力更顯細膩動人。



談到詮釋這樣具有複雜情感處境的角色，狄志杰認為，戲劇的迷人之處在於呈現人性多面向，而非單一立場的評斷「這個角色是在壓力與孤獨中，試圖為自己尋找出口與理解。」他表示舞台劇像是一面人性的放大鏡，讓演員能在角色中探索各種情感樣貌，也更深刻體會關係中的責任與選擇。

狄志杰。

回到現實生活，狄志杰自認是個珍惜家庭、重視承諾的人。多年來參與無數影視與舞台作品，他坦言戲劇經驗反而讓自己更清楚界線與分寸的重要「生活中難免會遇到讓人欣賞的人，但懂得把時間與心力留給家人，才是最重要的事。」

對狄志杰而言，能在工作與家庭之間取得平衡，並守護得來不易的幸福，才是人生最珍貴的價值。透過這次角色的挑戰，狄志杰也再次展現身為演員的多元面向，將為《深夜小狗神祕習題》中文版注入更豐富而深刻的人物色彩。

狄志杰。



受訪過程中，狄志杰多次表達對太太顏嘉樂的感謝與珍惜，並大方分享兩人能攜手走到今天，關鍵在於彼此不計較付出、共同面對壓力，在日常中創造屬於兩人的小火花。

之所以開始經營自媒體，也是因為狄志杰認為婚姻裡的情緒，其實也可以成為情調的一部分，更希望能留下與太太共同創作的珍貴紀錄。短短半年已產出80多支影片，背後也有團隊協力完成。他笑說，影片裡「太太至上」的人設其實是劇本設計，太太本人沒有那麼強勢，先生也不是只能忍氣吞聲。



果陀劇場2026年話題大作《深夜小狗神祕習題》中文版即將帶來前所未有的劇場體驗。本劇由國際知名導演楊世彭執導，集結影視與劇場資深硬底子演員丁寧、劉亮佐、蔡燦得、劉修甫、李璇、呂曼茵、凱爾、狄志杰、王也民、辰亞御等十人十色的堅強卡司同台飆戲，以細膩動人的演出與創新舞台設計，帶領觀眾走進一段關於成長、理解與愛的旅程。