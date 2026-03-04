邊荷律生日宣布出「首本寫真」！泳裝、泡泡浴解鎖　峮峮同框畫面曝光

記者孟育民／台北報導

中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，靠著活潑個性與甜美外型圈粉無數。她在今（4日）生日這天，宣布推出個人首本影像紀實書，以「邊荷律的一天」為主題，透過影像記錄日常生活樣貌，帶領粉絲一窺她私下真實的一面。

▲邊荷律生日重磅宣布「首本寫真書」 。（圖／尖端提供）

邊荷律自2023年加入中信兄弟 Passion Sisters 啦啦隊後，憑藉甜美笑容與充滿活力的應援表現迅速累積人氣。除了場上的亮眼表現，她私下熱愛美食、對各種料理充滿好奇的「吃貨」形象也受到粉絲喜愛。此次影像紀實書便記錄她從早到晚的生活片段，透過不同日常場景，呈現她輕鬆自然的一面。書中除了生活紀錄，也首次挑戰多組不同風格的拍攝，包括泳裝與泡泡浴畫面，展現與以往不同的面貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼邊荷律展現不同面貌 。（圖／尖端提供）

拍攝過程中，邊荷律也特地回到中信兄弟主場——台中洲際棒球場取景。她表示，那裡象徵著自己在台灣展開啦啦隊生涯的重要起點，「是我夢想真正開始的地方。」她也感謝球團與粉絲一路以來的支持，希望透過這本作品，把自己在台灣的回憶與成長留下紀錄。

書中同時收錄一段「友情彩蛋」。邊荷律透露，當經紀人詢問是否有意願推出寫真作品時，她其實相當猶豫，「因為完全沒有相關經驗，真的有點害怕。」不過在關鍵時刻，學姐峮峮給予她很大的鼓勵，對她說「我會陪著妳」，讓她鼓起勇氣嘗試這次的拍攝計畫。兩人也在書中留下合影畫面，成為台韓啦啦隊成員合作的特別紀錄。

▲峮峮支持邊荷律 。（圖／尖端提供）



除了誠意滿滿的影像和附錄之外，凡於 3/4 當天完成【精裝典藏版】預購的讀者，即可有機會抽到限量1of1親簽拍立得抽獎（共 8 名，隨機乙張）。拍立得皆為書籍拍攝期間的珍貴花絮，其中更包含「峮邊雙人親簽版」，每一張都是獨一無二的收藏逸品，絕對值得珍藏。本活動將於確認得獎資格（須完成取貨且無退書情形）後，於6月 20 日抽出中獎名單，並以簡訊及 E-mail 個別通知。