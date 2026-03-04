沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳去年7月因確診白血病入院，接受治療至今已有7個月。他今（4 日）首度公開露面，接下公視台語台新節目《黑白威廉 Fighting》。雖然身形略顯消瘦、喉嚨黏膜仍受損，但整體氣色比先前已好上許多。他受訪時透露，目前身體狀況恢復良好，比起住院前甚至胖了10公斤，只要等血球指數達到標準就能出院，「人家說要錢不要命，但我又不是得肝病，只要血球指數到一個指標，我就跟正常人沒兩樣。」

▲沈玉琳露面分享近況。（圖／記者周宸亘攝）

沈玉琳也坦言，住院期間醫藥費相當驚人，光是病房一天就要2萬5千元，所幸過去有被友人推銷保險，「我從年輕到後來加起來的保險，一天可以領 3 萬，所以你們知道我不急著出院的原因吧？」他也表示，有些藥物健保沒有給付，因此商業保險在關鍵時刻確實能發揮作用。

[廣告]請繼續往下閱讀...



雖然現在能談笑風生，但沈玉琳坦言住院期間仍難免感到挫折。他回憶剛被送進三總加護病房時，對病情一無所知，只能上網搜尋資訊，「網路看到的都是最極端的案例，我太太看到的也一樣。」當時甚至一度開始交代保單與財產分配，「想說哪些房子可以賣，本來是要找治療方式，結果越看越沮喪，後來開始查怎麼面對死亡。」他在加護病房住了 9 天，坦言那段時間「真的拋開所有尊嚴」。

▲沈玉琳回憶住院歷程。（圖／記者周宸亘攝）

老婆芽芽在他住院期間一邊照顧小孩、一邊承受巨大壓力，沈玉琳也特別感謝她的付出，「芽芽就像長不大的小孩，但這次真的很勇敢。」他透露女兒曾說：「媽媽每天半夜都在哭。」甚至還反過來安慰媽媽。由於發病時間正好遇上孩子放暑假，芽芽既要照顧家庭又要奔波醫院，壓力相當大。沈玉琳感性表示，經歷這段生死關卡後，夫妻感情彷彿回到熱戀期，「現在我更愛她10倍。」