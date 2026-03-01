杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況：大人穩住孩子就安全

記者蔡宜芳／綜合報導

美國、以色列在2月28日聯手襲擊伊朗，戰事波及觀光勝地杜拜，許多旅客至今仍困在當地。而婚後定居在杜拜的女星吳辰君，先是在社群提到自己親耳聽到爆炸聲，1日晚間再度發文報平安，強調「只要大人穩住了，孩子的世界就依然是安全的」，期盼戰爭能早日落幕。

▲吳辰君婚後定居在杜拜。（圖／翻攝自Instagram／anniewoostudio）

吳辰君表示，目前杜拜的水、電、食物供給都正常，她也慶幸自己前兩天才剛補滿冰箱，「沒想到會遇到這樣的突發狀況。也因此更深刻體會，原來平凡安穩的日常，是多麼珍貴。」她也與孩子聊了現況，「孩子們其實很懂事，在家閱讀、玩桌遊，安靜地做自己的事。」

▲吳辰君發文報平安。（圖／翻攝自Instagram／anniewoostudio）

吳辰君透露，自己還是照常維持生活節奏，小孩也都有幫忙做家事，「因為我相信，只要大人穩住了，孩子的世界就依然是安全的。」她坦言，從沒想過會親身經歷導彈攔截與震耳的巨響，但此刻能做的，就是照顧好家人、守好生活，「謝謝所有關心我的朋友。願紛爭早日落幕，影響降到最低。願平安與光明，降臨在每一個人身上。」

【吳辰君社群全文】

還好，目前Dubai的水、電、食物都正常。前兩天才剛把冰箱補滿，沒想到會遇到這樣的突發狀況。也因此更深刻體會，原來平凡安穩的日常，是多麼珍貴。

我們和孩子聊了現況。孩子們其實很懂事，在家閱讀、玩桌遊，安靜地做自己的事。今天他們還幫忙切水果、做巧克力蛋糕，我在廚房準備餐點，努力讓生活維持原本的節奏。因為我相信，只要大人穩住了，孩子的世界就依然是安全的。

從沒想過，我們也會親身經歷導彈攔截與震耳的巨響。但此刻能做的，就是照顧好家人、守好生活，讓愛與陪伴成為彼此最堅定的力量。

謝謝所有關心我的朋友。

願紛爭早日落幕，影響降到最低。

願平安與光明，降臨在每一個人身上。