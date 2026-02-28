鄭靚歆德國妻長期偏頭痛　「自測驚見水杯含鉛」急丟日用品

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人鄭靚歆的德國妻子Aky，經常在社群分享生活日常。她27日透露自己長期偏頭痛，懷疑身體受「鉛」影響。她也特地拍片檢驗家中的用品，發現許多日常用品竟然都含鉛，結果也讓許多網友感到吃驚。

▲Aky透露自己有長期偏頭痛的困擾。（圖／翻攝自Facebook／德國人Aky采熙在台灣）

Aky在影片中表示，自己從一、兩年前就經常偏頭痛，起初還以為是背拉傷或其它原因，後來才開始懷疑是鉛中毒。為了先排除風險求心安，她在網路上購買簡易的「鉛測試劑」進行測試，結果發現自己的玻璃杯、髮夾上都含鉛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Aky說，自己已開始將家裡所有可能含鉛的東西慢慢移除，再觀察看看身體狀況有沒有改善。她也列出長期少量接觸鉛可能出現的症狀，包含反覆頭痛、腦霧、情緒不穩等神經系統問題，另外還可能引發疲倦、貧血或腹痛。

▲Aky在家中做檢測發現不少日用品都含鉛。（圖／翻攝自Instagram／akyniwa）

不過，Aky也特別提醒，居家試劑只是初步篩檢，若要確認具體情況，最好還是去醫院驗血，「我自己也在考慮要不要去抽血檢查，還在想。如果你真的懷疑有接觸到鉛，其實去驗一下會比較安心。」呼籲網友理性看待，但也別忽視身體警訊。