金馬狂圍7大獎！林依晨、張孝全陷「窒息婚姻」　魏如萱收邀約爆笑抖內幕

記者蕭采薇／台北報導

由張孝全、林依晨、金士傑三大神級卡司同台狂飆演技的電影《深度安靜》，還未上映就以黑馬之姿狂掃第62屆金馬獎七項大獎提名！導演沈可尚首部劇情長片就下猛藥，不僅細膩刻畫夫妻間令人喘不過氣的「窒息式婚姻」，更重磅請到金曲歌后「娃娃」魏如萱親自譜寫並獻唱宣傳曲〈普通的日子〉，沒想到魏如萱自爆當初接到邀約時的一段「爆笑超大誤會」！

▲《深度安靜》描述林依晨（左）與張孝全從結婚到懷孕，過去的家庭陰影漸漸浮現，兩人關係也隨之改變。（圖／風起娛樂提供）

以為要演戲！魏如萱被「真實到害怕的壓抑」震撼

[廣告]請繼續往下閱讀...

談起這首超催淚的宣傳曲，魏如萱笑著揭露幕後超逗趣的插曲。她透露，當初監製瞿友寧傳訊息給她時，她滿心歡喜地以為「是要找我演戲！」，結果搞半天，原來是希望她為電影寫歌。雖然演戲成了美麗的誤會，但魏如萱坦言，第一次看完《深度安靜》初剪時，完全被片中「真實到令人害怕的壓抑感」給深深震撼。她將自己完全投射進角色那種「不知如何開口，卻還得繼續生活」的掙扎中，才淬鍊出這首逼哭眾人的神曲。

▲《深度安靜》改編自同名短篇小說，以影像呈現壓抑內斂的破碎關係，林依晨突破性演出令人屏息。（圖／風起娛樂提供）

林依晨聽歌泛淚：像聽人告白！張孝全超有感

為了精準捕捉最真實的情緒，《深度安靜》推出由瞿友寧親自掌鏡的「深度感動版」MV。鏡頭直接對準主創團隊與素人「初次聆聽歌曲」的未修飾反應，畫面張力十足！林依晨回憶第一次聽到這首歌時，心情忐忑又被深深觸動，直呼：「那種感覺就像是在聽一場告白！」她坦言，表面看似波瀾不驚，內心其實早已波濤洶湧，完全對應了她在片中極度壓抑的角色狀態。張孝全也感性表示，這首歌的細節與電影極度契合，讓人感受到那份陌生又熟悉的深刻情感。

▲《深度安靜》女主角林依晨驚喜現身宣傳曲MV，形容歌曲「像在聽人告白」。（圖／風起娛樂提供）



金士傑同住逼出裂痕！揭開破碎婚姻的恐怖真相

《深度安靜》劇情描述張孝全與林依晨在大學圖書館相識相愛，原以為步入婚姻能平穩度日，卻在女方懷孕後，過往的家庭陰影全面引爆！隨著行動不便的岳父（金士傑 飾）搬入同住，張孝全努力維繫著這個家，卻被迫過著陌生客套的窒息生活。直到他翻開妻子正在編輯的書，才驚覺枕邊人內心承受的痛，遠超過他的想像。

▲《深度安靜》描述林依晨（左）與張孝全從結婚到懷孕，過去的家庭陰影漸漸浮現，兩人關係也隨之改變。（圖／風起娛樂提供）

為了讓影迷搶先體驗這種突破邊界的視聽震撼，電影團隊將於3月4日在光點華山電影館舉辦「無聲無影沈浸實驗場」特別放映活動。不僅能搶先感受電影的窒息氛圍，映後更邀請到監製瞿友寧、導演沈可尚與音效大師杜篤之親自揭密幕後秘辛。套票現正熱賣中，電影將於3月20日全台震撼上映。

▲《深度安靜》講述張孝全（右）與林依晨在大學圖書館「Deep Quiet Room」邂逅結緣，從校園相戀到攜手步入婚姻。（圖／風起娛樂提供）