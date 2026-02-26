ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

記者孟育民／台北報導

前美女主播吳中純25日驚傳因罹患淋巴癌病逝，享年56歲，噩耗傳出令業界好友與粉絲心碎。老公梅聖旻透露，吳中純在住院前似乎已有所預感，曾主動交代銀行帳戶、投資理財等相關密碼與事務安排。「她有跟我說，但我當時根本沒有心思記，只希望她趕快把病治好。」沒想到才住院一個多月，她便撒手人寰，讓身邊人難以接受這樣的結局。

▲吳中純。（圖／翻攝自Facebook／吳中純）

▲吳中純在家人陪伴下走完人生最後一程。（圖／翻攝自Facebook／吳中純）

她住院期間，家人擔心年邁母親難以承受打擊，因此未立即告知吳媽媽實情。直到病情急轉直下、狀況不理想，梅聖旻才通知吳媽媽，陪伴女兒最後一程。臨別前，吳媽媽叮囑：「如果萬一無法救回，就讓她安心離開，不要再讓她受苦。」25日吳中純辭世時，吳媽媽緊緊抱著女兒痛哭，白髮人送黑髮人的場面令人鼻酸。

▲▼吳中純。（圖／翻攝自Facebook／吳中純）

▲吳中純的離開讓家人措手不及。（圖／翻攝自Facebook／吳中純）

吳中純與前中視體育主播先生梅聖旻結婚多年，育有一個寶貝女兒。第一時間梅聖旻在臉書上寫下短短13個字，悲痛地表示自己如今已是「淚痕已乾，心兒已碎」，並且感嘆「摯愛已遠」，最後僅留下一個「慟」字作為結尾。短短的一段話，道盡內心無法言語的哀傷，也讓外界感受到他失去伴侶的無助及崩潰，讓不少網友看了相當鼻酸。

