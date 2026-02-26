DJ妖嬌遊日退房前「犯低級失誤」！見飯店拿出一大袋：好險平時有做好事

記者潘慧中／綜合報導

從《我愛黑澀會》出道的DJ妖嬌最近和老公前往日本沖繩旅遊，未料在開心的行程尾聲，卻在飯店退房時，發生了一段讓她自責「犯低級失誤」的插曲。

▲妖嬌自責「犯低級失誤」。（圖／翻攝自Instagram／djswallow_tw）



妖嬌在Instagram限時動態透露，當天退房後原先計畫去逛Outlet，於是決定先將行李寄放在飯店。直到行程結束，夫妻倆返回飯店準備領取行李時，才突然想起把充電器遺留在房間內。為了找回充電器，她趕緊向飯店人員詢問是否有整理到，沒想到工作人員直接拿出了一大袋物品交給她，並告知這些都是她「忘在房間的」東西。

▲妖嬌退房前明明有巡一次房間。（圖／翻攝自Instagram／djswallow_tw）



看到飯店人員遞上的那袋物品，讓妖嬌當場嚇傻。照片中可見，透明塑膠袋裡除了有洋芋片等零食外，一頂昂貴的「香奈兒毛帽」也在其中。面對自己險些弄丟名牌帽的慘況，她崩潰直呼：「乾～～～我竟然犯這個低級失誤！重點離開時還巡一次⋯好險平時有做好事。」

事後，妖嬌也特別發文將這次順利找回香奈兒帽的功勞歸給老公，因為當初正是老公提起「沒拿到充電器」，她才會去向飯店櫃檯詢問，進而意外發現帽子也沒拿。對於老公這次的救援，她大方給予「+100分」的肯定。

▲妖嬌謝謝老公提醒。（圖／翻攝自Instagram／djswallow_tw）



不過在誇獎之餘，妖嬌也不忘幽默反虧老公，表示這趟旅程中舉凡訂飯店、機票、行程、門票、餐廳到整理收行李全是自己一手包辦，「我就不跟你邀功了」，展現了夫妻倆私下逗趣的互動。