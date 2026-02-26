Ella開工出事了！腳趾發紫「遭刺入滲血」趴床挨針⋯0偽裝裹紗布全被拍

記者潘慧中／綜合報導

隨著農曆春節假期結束，各行各業陸續迎來開工日，Ella（陳嘉樺）也在社群網站更新近況。然而，她的開工日似乎不太平靜，不僅在社群上曬出一系列前往求診、接受治療的畫面，還無奈自嘲身體某個部位「率先罷工抗議」。

▲Ella的腳趾頭受傷了。（圖／翻攝自Instagram／him_ella0618）



從Instagram限時動態中，可以看到Ella的第三根腳趾頭，赫然出現了一個呈現紫紅色的傷口，畫面看起來相當怵目驚心，但她依然展現一貫的樂觀性格，寫下「春節假期餘額已清零，腳趾率先罷工抗議，但不耽誤比心哦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Ella趴床接受治療。（圖／翻攝自Instagram／him_ella0618）



為了妥善處理這個傷，Ella尋求了專業協助，並記錄下整個治療過程。畫面中可見，她趴在治療床上時，有人員使用尖銳的器具，小心翼翼地刺入第三根腳趾頭，接著隨即拿著白色棉球擦拭清理傷口，但仍滲出一道道微小的血跡。

▲Ella的腳趾頭滲出血。（圖／翻攝自Instagram／him_ella0618）



經過處理後，Ella受傷的腳終於被妥善包紮。可以看到她的左腳腳趾與腳掌已經被厚厚的白色網狀紗布緊緊包裹住。因為包紮的關係，她只能穿著運動涼鞋入鏡，但她依舊一派輕鬆地坐在木椅上，對著鏡頭比YA。