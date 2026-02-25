林柏宏過年狂灑錢…認「牌桌上六親不認」　操場練半馬被跑友認出

記者黃庠棻／台北報導

男星林柏宏今（25）日出席運動品牌活動，這是他馬年開工後的第一個公開行程，笑說過年期間「放過自己」，不僅對甜食來者不拒，還和家人打牌、玩麻將放鬆一下，不過他強調自己在牌桌上「六親不認」，結果偏偏沒有偏財運，幾乎天天在「付錢」，平均單日輸上千元，就連買刮刮樂也都沒有中。

▲林柏宏出席運動品牌活動。（圖／記者許靖騏攝）

向來對身材自我要求極高的林柏宏，坦言春節期間徹底放假，連平常忌口的甜點都大方開吃。他笑說「過完年體重反而下降，但體脂肪變高了，要再好好鍛鍊。」除夕夜他不只動口也動手，下廚幫忙準備年菜，最拿手的是煎蘿蔔糕，也會幫忙切菜「煎魚太難，我就是幫手」。

私底下熱愛跑步的林柏宏，平時習慣邊跑邊聽音樂，到海外工作也會早起慢跑感受當地民俗風情，多年來始終維持跑步習慣。對他而言，跑步不只是鍛鍊，更是抒壓方式，直呼「不用追求速度，而是在跑的時候感受生活。」

林柏宏自認是獨跑型，不會強迫自己固定時間運動，常一時興起就從片場跑回家，甚至曾從五股片場一路跑回大安區，或乾脆跑去信義區和朋友聚會。前年成功挑戰半馬的他，被問到今年是否挑戰42公里全馬，他微笑回應「不敢亂開支票，全馬需要很多時間練習。」

對此，林柏宏回憶訓練半馬時，常到操場練跑，會被跑友認出，但大家都不打擾，只是默默跟著一起跑「從一個人變成一群人，朝同樣目標前進，那種感覺很棒」。