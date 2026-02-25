簡廷芮尪過年「主動約王品澔打球」　他鬆口私下關係…真實互動曝

記者黃庠棻／台北報導

藝人簡廷芮日前被爆與王品澔有私情，後續老公賴冠儒透過限動發文，強調「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」今（25）日王品澔出席經紀公司伊林的開工團拜，大方談及過年期間有跟賴冠儒一起相約打球。

▲王品澔（中）出席伊林開工。（圖／記者湯興漢攝）

王品澔今（25）日出席經紀公司伊林的開工團拜，也是他陷入感情風波後首度公開受訪，他坦言自己跟當事人已經完全沒聯絡，唯一有聯繫的人是簡廷芮的老公賴冠儒，透露對方約自己在過年期間外出打籃球，雙方也以約定好下一次運動的時間，直言「我們沒有不好，感情一直都很好」。

▲王品澔、賴冠儒一起打籃球。（圖／翻攝自IG）

不僅如此，王品澔透露自己與賴冠儒見面的時候，不約而同地沒有提及先前的風波，見面的時候就是打球跟互相拜年，這一次過年打球兩人同一隊，跟國高中生一起對戰，雖然最後成功贏球，但笑說「第一次感受到體力變差」。





▲王品澔與簡廷芮老公相約打球。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

事實上，王品澔陷入感情風波的這四個月期間，經歷奶奶住院、離世，他透露奶奶在20年前中風，前後經歷乳癌、紅斑性狼瘡，在去年10月因為器官衰竭住院，當時奶奶因為肺積水要急救，很怕自己就這樣離開，還特地把爺爺叫過去說了一句「我愛你」才昏倒，所幸當下急救成功，奶奶多陪了家人2個月才離世。

▲王品澔（中）出席伊林開工。（圖／記者湯興漢攝）