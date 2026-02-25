花15萬買古人信掛家中！《開運鑑定團》估出天價：是博物館級真跡

記者陳芊秀／綜合報導

日本綜藝《開運鑑定團》嗎自1994年播出至今已經32年，昨日（24）播出的節目再掀轟動！一位委託人觀眾帶著掛在家中，並聲稱是日本著名詩人松尾芭蕉的親筆信，花了15萬買下收藏，沒想到鑑定價格高達竟高達800萬日圓（約台幣160萬元）！

▲有民眾花15萬買俳句詩人松尾芭蕉的書信掛家中！市值竟是天價。（圖／翻攝自X）

委託鑑定的觀眾是一位承襲武將古田織部所創之茶道的茶道老師，因朋友推薦松尾芭蕉寫的書信「要不要掛在茶室裡？」當時他一眼相中，但又不知真偽，便以15萬日圓（約台幣3萬元）買下。本人自信估價300萬日圓（約台幣60萬元），但是主持人並今田耕司保守估2萬日圓（約台幣4000元），萬萬沒料到結果遠超過兩人想像。

而書信被鑑定價值高達800萬日圓，進行鑑定的專家是愛知東邦大學的客座教授增田孝，他斷言：「毫無疑問是真跡。」並指出這是「尚未向世人發表過的真跡」。而這封書信是松尾芭蕉寫給大垣藩次席家老─戶田如水的信件，其中寫有兩首發句。接著他說明：「這是對收信人的極為珍貴的禮物。」更指出其中一首俳句過去一直不清楚創作時間，如今可確認正是此時所作，具有極高的歷史價值。

▲《開運鑑定團》鑑定這封書信價值800萬日圓，並表示很有歷史價值。（圖／翻攝自X）

觀眾看完節目紛紛上網留言「博物館級的松尾芭蕉書信太厲害了」、「最後真的嚇一跳」、「竟然是新發現，太驚人了」。