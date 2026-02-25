正妹直播主韻安「誤會12年男閨蜜開悟」真相曝光笑翻

記者許逸群／台北報導

人氣直播主韻安近日與相識超過12年的男性好友相約聚餐，一行人前往近年討論度極高的高端鍋物名店。聚餐過程中，韻安意外收到一束精緻花束，當場誤以為多年好友終於「開悟」，貼心舉動讓她又驚又喜，直呼：「是不是終於懂浪漫了？」

▲直播主韻安外型亮眼，擁有許多粉絲支持。（圖／取自IG）。（圖／取自IG）

韻安在社群透露近日與男閨蜜的趣事。她表示，原以為是浪漫的環節，沒想到下一秒真相揭曉，花束其實是餐廳準備的貼心服務，讓她當場哭笑不得，笑說：「原來是我想太多，世界上的精緻男真的很少。」這場美麗誤會也成為聚餐中的趣味插曲，現場笑聲不斷。

韻安分享，這次造訪的涮涮鍋，近年在饕客圈掀起熱潮，從料理到節奏都被細心照顧，讓用餐過程宛如高端餐酒館般精緻又舒適。特別的是，餐廳還會貼心替男性顧客準備花束，讓聚餐不只是吃飯，更是一場充滿儀式感的體驗。韻安表示，「就算不是情侶，跟朋友來也會覺得很有記憶點。」

▲直播主韻安以為被閨蜜告白，沒想到是二本松涮涮鍋提供的。（圖／取自IG）

最後韻安也笑說，雖然這次的花不是男性好友送的，但能在聚餐中收穫驚喜與笑聲，本身就是最好的回憶。