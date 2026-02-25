57歲香港綠葉男星腦出血逝世！游飈辦公室昏迷送醫…搶救13天不治

記者陳芊秀／綜合報導

香港演藝圈傳出噩耗，資深綠葉演員游飈於昨（24）日晚間傳出逝世消息，享年57歲，演員好友黃文標向媒體證實死訊。他生前曾演出經典港劇《大時代》、《神鵰俠侶》、《封神榜》等，因常演小混混還有「御用爛仔」的稱號。

▲香港綠葉男星游飈腦出血逝世。（圖／翻攝自微博）

據《香港01》報導，好友黃文標透露，游飈於本月12日在辦公室接見客戶時，突然感到身體嚴重不適，當下隨即請黃文標代為呼叫救護車。然而他在送醫前已陷入半昏迷狀態，經醫師診斷為腦出血，在持續昏迷多日後，最終不敵死神，於昨晚（24）10點前離世。

游飈曾是TVB（無綫電視）旗下演員，早在15歲國三畢業後便投入演藝工作，擔任長達6年的臨時及特約演員。他1989年投考第三期藝員進修班正式入行，在TVB演出長達23年，因時常演出小混混角色，而被觀眾稱為「御用爛仔」。其實他的家族曾經營過全球第三大、規模極大的養鴿農場生意，但當年並未接手家業，而是堅持選擇在演藝圈打拼，並於後期跨足商界發展。

待了TVB超過20年之久，游飈2012年在香港電視（HKTV）的挖角下離開舊東家。他生前受訪時坦言，離巢的主因是薪資過低，當時身為資深綠葉的他，月薪僅有1萬500元港幣（約新台幣42,132元），甚至比大樓保全的薪水還要低，微薄的收入讓他為了養家糊口，不得不另尋出路，後來離開演藝圈。

▲游飈常在戲裡扮演小混混，曾被觀眾稱為「御用爛仔」。（圖／翻攝自YouTube）

游飈已婚並育有一女「游菜」，在退圈前，早在2004年就創立環境工程公司，轉型成為「去甲醛專家」。雖然創業初期曾遭客戶酸言酸語質疑：「你演戲的，到底懂不懂？」甚至被冷眼對待，但他憑藉專業與努力，將生意做得有聲有色。在新冠肺炎疫情期間，他所代理的抗菌產品一度被賣到一支 100毫升要價700多元港幣（約新台幣2800元），且供不應求、數度斷貨。在事業成功後，他更不忘提攜昔日演藝圈戰友，邀請好友黃文標擔任銷售部職位。如今他突然撒手人寰，令許多親友與影迷感到萬分不捨與遺憾。