擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

▲陳美鳳透露未來遺產將留一部分給助理親妹妹，其他捐公益。（翻攝IG@im_meifen）

圖文／鏡週刊

台灣演藝圈傳奇美魔女陳美鳳最近接受專訪，揭開了外界好奇的6億身價秘辛。她笑稱財產沒傳聞那麼誇張，但也坦言早期為了讓爸爸在基隆有個窩，她拚了命的接秀，連便當冷了都照吃。現在的她坐擁上億身家卻相當淡然，強調夠用就好，更預告未來要把部分積蓄留給不離不棄的妹妹。

早年辛苦工作只為買個家

根據《TVBS新聞網》報導，被封為全台最美歐巴桑的陳美鳳，日前在專訪中大方公開理財心法與身後規劃。回想當年剛出道時為了給父親一個家，她忍受奔波辛勞與微薄酬勞，在秀場全盛期拚命存錢。不過她的理財之路並非一帆風順，陳美鳳坦承年輕時曾因不懂利息而盲目買房，差點被貸款壓垮。

陳美鳳透露目前理財心法

歷經風霜後，陳美鳳現在改走減法理財，賣掉壓力大的物件，並堅持抽屜有現金的安全感。她笑說不再追求高風險投資，穩健的房產與現金配置，才是最踏實的幸福。如今財富自由的她，早已規劃好把這份努力的成果分給兩大對象，除了捐贈公益外，其中一部分則是指定由陪伴她大半輩子的助理妹妹繼承。

▲陳美鳳談到理財心得，採取穩健的房產投資，預留現金支配。（翻攝IG@im_meifen）

為何陳美鳳部分財產要留給妹妹？

提到這位助理親妹妹，陳美鳳滿是不捨與感激。她表示妹妹畢業後就跟著她四處跑，不爭名利也沒去別處上班，這份死心塌地的守護讓她非常感動。為了回報這份革命情感，她決定把財產留給妹妹當靠山，讓這位最親的家人未來生活無憂。

不嫁豪門人生自在

此外，陳美鳳也認同藍心湄提到的豪門論，「我不嫁豪門，我自己就是豪門」，認為女性的底氣來自努力工作的積累。現在的她不再盲從品牌，更偏好隨性的混搭風格。未來她會繼續投入更多精力在偏鄉關懷與二手衣慈善，享受這份隨心所欲的自在人生。



