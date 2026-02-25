彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

▲之前舉辦的「彭佳慧卡拉OK大賽」，彭佳慧（中）擔任主辦人與歌后評審，左光平（左）負責評選。右為造型師Judy Chou。（索尼音樂提供）



圖文／鏡週刊

彭佳慧解除了與前經紀人小恬十多年的合作，對外的說法都是希望罹癌的她能好好休息，不要過度操勞，放慢步調調整生活的作息，隨後即對老戰友揮揮手說了再見，然後轉而投入資深音樂人左光平的旗下。

據了解，彭佳慧與左光平都接收到小恬的傷心與不滿的情緒，曾鬆口會支付之前已談定的工作抽成，直到今年的2月底。但彭佳慧「心寒切割」的傳言愈傳愈開之後，她後來還開出1個月付3萬元的費用給小恬，說是請小恬擔任顧問的費用。結果，此一舉動更是惹怒了小恬，直稱對她而言這是個侮辱，不需要彭佳慧這種施捨；小恬更覺得彭佳慧與左光平只是想用錢打發自己而已。

▲左光平（右）成為彭佳慧（左）的新經紀人，兩人既是好友，也曾在專輯《大齡女子》中合作。（翻攝自左光平IG）



本刊另從圈內其他管道打聽，得知不同角度觀點，包括彭佳慧對演藝事業仍抱有雄心壯志，不過小恬卻不夠積極為她開疆闢土，種種行事作風也偏保守。就有消息指稱，彭佳慧曾在唱片公司會議中，要其他工作人員轉告小恬，要她「認真一點！」此舉雖讓中間人很尷尬，卻顯示彭佳慧對小恬的不滿有跡可循。

其實，左光平之所以能夠成為彭佳慧的新經紀人，一方面兩人是好友，另外一方面左光平也曾參與讓彭佳慧翻身的《大齡女子》專輯企劃，兩人在工作上算相當契合，也經常談心，關心彼此的近況。對此小恬曾在好友面前不假辭色表態，揶揄彭佳慧和左光平明明說是好友而已，但轉眼間自己的藝人就被所謂的「好友」搶走。

對於彭佳慧無情切割前經紀人，彭的現任經紀人左光平回應：「恬姐在過去這些年來是最重要的工作夥伴，工作關係的結束雖然遺憾，但於公於私我們都做過最大的努力。真心希望不要有過多的臆測以及讓這些事變複雜的人，對我們和周遭的人造成了莫須有的傷害。希望大家都一切安好。」



