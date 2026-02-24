他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

記者田暐瑋／綜合報導

社群平台上曾有網友以「那些年我以為是台灣人的外國藝人」為題，指出多位多年來誤以為是台灣人，實際上是外國人的明星，名單一出令許多人跌破眼鏡，在網上掀起熱議，此外也有人反向列出「一直以為是外國人的台灣藝人」，讓不少人驚覺，原來許多耳熟能詳的藝人明星，「印象中的國籍」都搞錯啦！

林俊傑－新加坡人

▲林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

林俊傑在台發展多年，23歲靠著一首《江南》在台打響名號，此後在台不僅推出多張專輯作品，還參與戲劇演出，不少台灣人以為他就是土生土長的台灣人，但其實他是新加坡歌手。

王祖賢－台北人

▲王祖賢。（圖／翻攝自微博／門前寶地）

「亞洲第一美女」王祖賢16歲就讀國光藝校時就被發掘，18歲時開始參與香港電影演出，20歲便以電影《倩女幽魂》紅遍全亞洲，不少人以為她是香港女星，但其實她是土生土長的台北人。

林利霏－新加坡人

▲林利霏。（圖／翻攝自Facebook／林利霏）

林利霏2001年演出《麻辣鮮師》，以「Gina」一角爆紅，2016年8月和張翰合作戲劇結緣，並火速於同年底公布結婚、懷孕喜訊，隔年迎來愛女「翰寶」出生，現在已從新加坡追夢女孩成為正港台灣媳婦。

應采兒－台北人

▲應采兒。（圖／翻攝自應采兒IG）

應采兒在台北出生，5歲跟隨家人移民到美國紐約，17歲暑假與母親香港度假時被推薦參加向華強的娛樂公司甄選，順利成為簽約演員，2010年與陳小春結為夫妻，目前育有兩子Jasper及Hoho。

丁噹－中國浙江人

▲丁噹。（圖／相信音樂提供）

丁噹早期場被介紹是「五月天師妹」，靠著多場Live演出累積實力，2009年為偶像劇《下一站，幸福》演唱劇中OST後，接連為《蘭陵王》、《真愛找麻煩》、《風中奇緣》、《你是我的命中注定》等多部戲劇、電影演唱主題曲，首首都膾炙人口，讓她有「偶像劇歌姫」之稱。

舒淇－台北人

▲舒淇。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

舒淇在台灣先是以平面模特兒出道，20歲時赴港發展，與張國榮、莫文蔚合作演出電影《色情男女》，以此片拿下香港電影金像獎最佳女配角及最佳新人兩項大獎，一舉在香港成名，也因此許多人誤以為她是港籍女星，其實她在台灣出生長大。

巫啟賢－馬來西亞人

▲巫啟賢。（圖／記者林敬旻攝）

巫啟賢出生於馬來西亞，1985年在家鄉發行首張專輯《心情》後轉往台灣發展，在台灣音樂圈取得巨大成功，此後不僅多次擔任音樂選秀節目評審，也參與電影演出。

梁靜茹－馬來西亞人

▲梁靜茹。（圖／天熹娛樂提供）

情歌天后梁靜茹1996年在家鄉參加民歌創作比賽，因緣際會下美聲被李宗盛聽見並簽約，1997年她來到台灣開始籌備專輯，經過2年訓練、籌劃、打掉重練的過程，終於在1999年於台灣歌壇出道，2000年因專輯以及同名歌曲《勇氣》一舉爆紅。

吳倩蓮－雲林人

▲吳倩蓮。（圖／華映提供）

吳倩蓮21歲被相中成為電影《天若有情》女主角，首部電影即與劉德華、吳孟達合作，也成功引起香港影壇廣大關注，她因此在香港迅速走紅並參與多部港片，先是在香港成名後紅回台灣，也因此不少人誤以為她是香港女星。

郁可唯－中國四川人

▲郁可唯。（圖／華研提供）

郁可唯未出道前在家鄉擔任駐唱歌手，且多次參加選秀比賽尋求出道機會，終於在2009年參加《快樂女聲》獲得關注，最終奪下比賽第4名。2010年2月她來台籌備首張專輯，同年底因演唱人氣電視劇《犀利人妻》插曲《指望》在台灣闖出知名度，此後也為《小資女孩向前衝》、《我們與惡的距離》、《小時代》等電影及電視劇演唱OST，有「OST女王」的稱號。