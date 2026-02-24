趙露思帶貨力有多強？瀕危品牌「半年賺30億」被救活　1個月業績98%↑

記者田暐瑋／綜合報導

趙露思因去年主演的熱門劇集《許我耀眼》而迅速崛起，抖音播放量已突破1800億，穩居95後小花之首，商業價值也隨之飆升，代言的護膚品牌在短短一個月內業績增長98%，營業額達到16億台幣，包括她無酬帶貨的小農商品也都大賣，業績相當驚人。

▲趙露思帶貨力。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）



1.彩妝品牌代言

短短1小時的彩妝直播銷售額即突破人民幣300萬元（約台幣1350萬元），而趙露思同款產品的整體銷售額更突破人民幣2500萬元（約台幣1.1億元），觀看人數高達314.5萬人次，展現超高人氣與市場號召力。

2.身上同款商品

趙露思在直播中所穿的衣服及配飾，都被粉絲迅速找出並紛紛尋找同款，像是直播中出現的帽子，在相關店鋪庫存立刻被搶購一空，同款包包也因為熱度過高而迅速下架。

▲趙露思。



3.光顧店家

趙露思開直播吃麵，店家意外被搜出成為打卡景點，麵店老闆透露，店內原本每天平均只有30多筆的訂單，但在趙露思直播後，光是半天時間就湧入了80張訂單。

4.護膚品牌代言

趙露思1月初官宣代言的中國護膚品牌，短短3天銷售額就突破4800萬人民幣（約台幣2.1億），一個月過去業績狂漲98%，銷售額高達3.76億人民幣（約台幣16.5億）。

▲趙露思。

5.服飾品牌

趙露思替服飾品牌代言，成功讓品牌轉虧為盈，光是去年上半年就賺了30億台幣，淨利潤更暴增超過200%（約1469萬人民幣）。

6.農產品

趙露思發起助農活動，帶動農產品銷售超過82萬單，50餘種農產品被搶購一空，其中黃粑銷量突破100萬塊，地瓜與榴蓮紫薯總銷量超18萬斤，短短一小時內實現銷售額突破千萬人民幣（約台幣4400萬），直播結束後營業額總計3400萬人民幣（約新台幣1.5億），成功登上平台帶貨榜總榜第一。

▲趙露思。

7.名牌包代言

因演出《許我耀眼》中的許妍，趙露思片中一段拿名牌包打人的畫面迅速爆紅，包包引發大量搶購熱潮，甚至已經出現斷貨情況，僅有其他顏色的同款包包仍有存貨，售價為18600人民幣（約新台幣8萬4000元）。

▲趙露思。