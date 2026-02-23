ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
228連假「4部轉型正義神作」免費看！　網淚推《超級大國民》：看完哭到崩潰

記者蕭采薇／台北報導

二二八和平紀念日連假即將到來，除了出遊放鬆，用好的影視作品回顧歷史、反思當下，或許是更有意義的選擇。國家影視聽中心宣布，將於今年二二八連假期間「免費放映」四部圍繞白色恐怖與威權歷史的重量級神作！片單不僅有台灣經典國片，更包含剛拿下第97屆奧斯卡最佳國際影片的巴西神作《我依然在此》，盼能帶領觀眾透過跨世紀、跨國籍的影像故事，感受歷史的重量與重生的勇氣。

▲《超級大國民》、《天馬茶房》、《我依然在此》、《阿根廷正義審判》四部「白色恐怖」代表之作，於和平紀念日免費放映。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《超級大國民》以虛構的人物、劇情，精準重現1950年代台灣人心惶惶的社會氛圍。（圖／國家影視聽中心提供）

網淚推！看完《大濛》必「搭配服用」的台灣神作

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期國片《大濛》引發熱烈迴響，不少網友在社群上狂推，進戲院看完《大濛》後，絕對要「搭配服用」萬仁導演的台灣三部曲之一《超級大國民》（1995）。電影開場那句：「霧散了，景物終於清晰。但是，為什麼都含著眼淚。」深深震撼無數影迷。

▲《天馬茶房》故事即是以228事件的引爆點「天馬茶房」為背景，（左起）龍劭華、陳淑芳。（圖／鴻聯提供）

片中精準重現1950年代台灣人心惶惶的社會氛圍，主角被警總嚴刑拷打，被迫供出好友致其遭槍決。好友步向刑場時高舉雙手，比出代表「懲治叛亂條例第二條第一項」的「2、1」手勢，這心碎的一幕，被譽為每年和平紀念日都必須重新複習的台灣影史超強名場面。

▲《天馬茶房》卡司眾星雲集，（左起）林強、葉天倫、蕭淑慎。（圖／鴻聯提供）

另一部台灣經典，則是林正盛導演的《天馬茶房》（1999）。該片集結林強、蕭淑慎、戴立忍、龍劭華、陳淑芳、葉天倫等超華麗卡司，以大時代下的愛情故事串起1945年的二二八史實。男女主角原本在「天馬茶房」萌生情愫準備遠走高飛，卻不幸捲入查緝私菸的警民糾紛，瞬間被推入殘酷的時代洪流中，令人不勝唏噓。

▲《超級大國民》角色比出數字二一手勢的片段，是每年和平紀念日必定要重新複習的台灣影史名場面。（圖／國家影視聽中心提供）

奧斯卡金獎加持！南美洲「白色恐怖」血淚史震撼登台

白色恐怖的傷痕並非台灣獨有。勇奪2024台灣國際紀錄片影展國際競賽首獎的《阿根廷正義審判》（2023），將長達530小時的法庭影像重新剪輯，真實記錄1985年阿根廷政府審判軍政府獨裁者的過程。看著倖存者在證人席上顫抖控訴親人「被消失」、婦女遭迫害，甚至受難者被從飛機推落大海的「死亡飛行」虐殺事實，讓身在太平洋另一端的台灣觀眾，也能深刻體會威權共犯結構的殘酷，以及轉型正義的艱難。

▲《阿根廷正義審判》剪輯梳理長達530小時的法庭影像。（圖／Impronta Films提供）

而由巴西名導華特薩勒斯（Walter Salles）執導、剛風光奪下奧斯卡金像獎的《我依然在此》（2024），更是不容錯過的焦點。故事描述原本一家人過著愜意慵懶的幸福日常，直到1971年巴西獨裁政權展開肅清，丈夫一夕之間「被消失」。電影細膩刻畫一位妻子、母親如何背負著白色恐怖的巨大重量，堅韌地撐起破碎的家，並持續將愛與希望傳遞給下一代，看完保證帶給觀眾滿滿的勇氣與感動。

▲《我依然在此》故事背景為1971年巴西獨裁政權的白色恐怖。（圖／好威映象提供提供）

 

