《雙囍》狂賣2680萬！楊貴媚「1句話」暖哭單親媽萬人讚爆　蔡凡熙自揭傷疤

記者蕭采薇／台北報導

由億萬票房導演許承傑執導的賀歲力作《雙囍》票房開紅盤！靠著強大口碑與台港金獎卡司魅力，首週票房強勢突破2680萬，連續6天霸榜全台新片票房冠軍。導演許承傑感動表示：「謝謝大家在過年眾多娛樂中選擇進戲院，這對我們是極大的鼓舞！」劇組也卯足全力全台跑透透，不僅引爆粉絲追星潮，超催淚的映後互動更在網路上掀起瘋傳。

▲《雙囍》影人年節期間勤跑戲院。（圖／水花電影提供）



影廳首創「辦桌」大爆場！9m88秒變真實婚顧

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了讓觀眾身歷其境，《雙囍》台北影廳首創超狂的「辦桌看電影」特別企劃，神還原片中的混亂婚宴！男主角劉冠廷與余香凝親自「逐桌敬酒」嗨翻全場；而飾演婚顧的9m88更是瞬間靈魂附體，展現超專業主持架勢，甚至大開玩笑招攬生意：「大家結婚有預算隨時找我，我還能兼當婚禮歌手！」

▲《雙囍》神還原婚宴，9m88婚顧魂上身專業主持。（圖／秀泰影城提供）

男主角劉冠廷這幾天狂奔戲院，一路被粉絲熱情「餵食」。他感性分享，這不僅是一部笑鬧賀歲片，更深刻描繪了家人間「越梳越毛躁」的情感糾葛，「看到大家面對人生的難，能因為這部電影溫暖彼此，最後露出染上墨魚汁的黑牙齒笑一笑、學會放下，這就是演員最開心的事。」

▲楊貴媚（左）過年期間跑遍北中南，感受影迷粉絲熱情，右為余香凝。（圖／水花電影提供）



余香凝獲封「國民新娘」！Threads狂海巡寵粉

女主角余香凝在片中溫柔又堅定的演技，讓她瞬間獲封「國民新娘」，大批網友瘋狂哀求：「這種老婆去哪找？」人在香港的她化身「海巡署」，在Threads上狂回粉絲留言圈粉無數，更暖心承諾：「如果有更好的票房，一定飛台灣親自答謝大家！」

▲余香凝在《雙囍》美出新高度，被觀眾稱為「國民新娘」。（圖／水花電影提供）

楊貴媚1句話惹鼻酸！蔡凡熙自揭傷疤逼哭全場

《雙囍》細膩刻畫了子女「不敢對父母說的話」。最讓人動容的，是一場映後見面會上，一位單親媽媽哽咽坦言不敢出席女兒婚禮，怕被親友議論。影后楊貴媚當場溫柔喊話：「媽媽妳一定要去！那是女兒的幸福時刻，她需要父母的祝福，對女兒不要再有遺憾。」這段超催淚的畫面在網路上狂破萬人按讚，台上台下哭成一片。

▲《雙囍》蔡凡熙在影人活動期間展現超高人氣。（圖／水花電影提供）

同樣惹鼻酸的還有蔡凡熙，今年首度留在台北過年的他，坦言自己的原生家庭與男主角非常相似。他眼眶泛紅地對著有相同經歷的觀眾喊話：「我們都好好長大了，應該要為自己感到驕傲。」宛如超大顆催淚彈，讓許多觀眾瞬間淚腺失守。