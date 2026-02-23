ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

AcQUA源少年拋震撼彈「成員退團」
開工紅包袋別丟！命理師教「這樣做」
佳娜「6000ml母乳擺滿桌」超壯觀！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

麻吉大哥 黃立成 BLACKPINK 賈永婕 陳老師 老高 小茉 Ariel

台粉送神禮物！Rain宮廟背心一穿全網暴動「人帥穿什麼都可以」

Rain試穿粉絲特製宮廟背心，對鏡頭展示成果。（圖／翻攝自YT，시즌비시즌 Season B Season）

▲Rain試穿粉絲特製宮廟背心，對鏡頭展示成果。（圖／翻攝自YT，시즌비시즌 Season B Season）

圖文／CTWANT

韓國藝人Rain（鄭智薰）今年1月睽違多年再度來台舉辦演唱會，吸引大批粉絲到場支持。他在演出中展現唱跳實力，近半場以裸上身造型登台，引發現場尖叫。演出結束後，Rain透過個人YouTube節目《Season B Season》公開訪台期間的完整幕後花絮，其中一段開箱台灣粉絲禮物的畫面意外掀起討論。

宮廟背心上繡有「夢中情公、腦公鄭智薰」字樣，設計充滿創意。（圖／翻攝自YT，시즌비시즌 Season B Season）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廟背心上繡有「夢中情公、腦公鄭智薰」字樣，設計充滿創意。（圖／翻攝自YT，시즌비시즌 Season B Season）

影片詳實記錄Rain此次訪台行程，從下榻飯店、彩排準備、後台換裝到與團隊聚餐等過程皆被收錄。畫面呈現他在舞台上全力以赴的一面，也展現私下與工作人員互動的自然狀態。透過鏡頭，粉絲得以一窺演唱會背後的準備細節。

在後台開箱環節中，Rain逐一查看粉絲準備的禮物，其中一件充滿台灣地方特色的宮廟背心格外吸睛。該背心上繡有「夢中情公、腦公鄭智薰」字樣，設計融合宮廟文化元素與粉絲創意。他拿起背心端詳中文字樣，雖然未能完全理解內容，但認出自己的名字後露出笑容，隨即大方試穿，對鏡頭展示成果。

畫面可見，Rain穿上背心後神情輕鬆，一旁工作人員也露出笑意。送出禮物的粉絲隨後在社群平台Threads分享影片片段，表示看到偶像親自穿上並於節目中曝光相當驚喜，還以韓文標註Rain帳號，引發網友回應。

相關片段曝光後，留言區出現大量討論。有網友表示「人帥穿什麼都可以」，也有人以幽默語氣形容服裝效果與穿著者形象相關。整體而言，多數回應認為Rain展現親和一面，讓粉絲感受到互動誠意。

Rain近年透過《Season B Season》持續分享工作與生活紀錄，此次公開台灣演唱會的幕後內容，也讓來台行程再次成為話題。

延伸閱讀
主張檢方不正訊問求勘驗影像！　陳尚潔被法官打臉：沒必要
樂學夢碎2／孟母三遷不如就近入學 宜蘭縣府髮夾彎挨批放生實驗教育
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Rain周刊王

推薦閱讀

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

10小時前

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

3小時前

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

6小時前

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

21小時前

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

3小時前

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

2/22 13:48

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

11小時前

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

4小時前

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

20小時前

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

20小時前

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

9小時前

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

2小時前

熱門影音

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪
收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機
Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看

Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看
老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

羅志祥被萌娃冷笑話打敗！　「假笑也能給滿情緒價值」

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前0

孫儷趙麗穎演過壞女人！盤點陸劇「10大最美妖女」　劉詩詩妝扮超駭人

21分鐘前0

八點檔男星過年遊日…銀座巧遇金泰希夫妻　「跟Rain握手」圓夢了

38分鐘前0

《功夫》超狂反派「Hydra」消失了？九把刀大改劉冠廷設定　親上火線給交代

49分鐘前0

《WE ARE》除夕夜大爆發！跨世代卡司＋跨界演出　網狂讚：看得熱淚盈眶

1小時前0

被媽祖神蹟救一命！　旅日歌手翻轉苦命童年

1小時前0

閔熙珍遭爆4大奪權內幕！牽線NewJeans密會日本財閥　聯手家長編人設

1小時前1

張敏、葉子楣消失螢光幕！　港片「黃金年代8大巨星」現況曝光

1小時前0

《2026紅白》收視出爐「吸272萬人觀看」！　林志穎出場成最高點

1小時前1

兒子跟大S女兒是同學…品冠曝小玥兒近況！　過年砸50萬寵岳父母

2小時前0

蔡健雅4月開唱倒數！　鬆口遇「1重大挑戰」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關
    10小時前64
  2. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    3小時前45
  3. 林心如罕見同框9歲愛女！
    6小時前81
  4. 麻吉大哥投資國片「14部賠9部」
    21小時前207
  5. 一開工「李雅英解放泳裝脫了」！
    3小時前244
  6. 賈永婕「拒在蔣公展合照」！
    2/22 13:48168130
  7. 唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」
    11小時前1
  8. 楊洋新劇剛開拍就出事！選角找她遭強烈抵制…傳劇組除名
    4小時前4
  9. 刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌
    20小時前3414
  10. 山豬不在⋯逸祥、香蕉「替他盡孝」
    20小時前3812
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合