台粉送神禮物！Rain宮廟背心一穿全網暴動「人帥穿什麼都可以」

▲Rain試穿粉絲特製宮廟背心，對鏡頭展示成果。（圖／翻攝自YT，시즌비시즌 Season B Season）

圖文／CTWANT

韓國藝人Rain（鄭智薰）今年1月睽違多年再度來台舉辦演唱會，吸引大批粉絲到場支持。他在演出中展現唱跳實力，近半場以裸上身造型登台，引發現場尖叫。演出結束後，Rain透過個人YouTube節目《Season B Season》公開訪台期間的完整幕後花絮，其中一段開箱台灣粉絲禮物的畫面意外掀起討論。

▲廟背心上繡有「夢中情公、腦公鄭智薰」字樣，設計充滿創意。（圖／翻攝自YT，시즌비시즌 Season B Season）

影片詳實記錄Rain此次訪台行程，從下榻飯店、彩排準備、後台換裝到與團隊聚餐等過程皆被收錄。畫面呈現他在舞台上全力以赴的一面，也展現私下與工作人員互動的自然狀態。透過鏡頭，粉絲得以一窺演唱會背後的準備細節。

在後台開箱環節中，Rain逐一查看粉絲準備的禮物，其中一件充滿台灣地方特色的宮廟背心格外吸睛。該背心上繡有「夢中情公、腦公鄭智薰」字樣，設計融合宮廟文化元素與粉絲創意。他拿起背心端詳中文字樣，雖然未能完全理解內容，但認出自己的名字後露出笑容，隨即大方試穿，對鏡頭展示成果。

畫面可見，Rain穿上背心後神情輕鬆，一旁工作人員也露出笑意。送出禮物的粉絲隨後在社群平台Threads分享影片片段，表示看到偶像親自穿上並於節目中曝光相當驚喜，還以韓文標註Rain帳號，引發網友回應。

相關片段曝光後，留言區出現大量討論。有網友表示「人帥穿什麼都可以」，也有人以幽默語氣形容服裝效果與穿著者形象相關。整體而言，多數回應認為Rain展現親和一面，讓粉絲感受到互動誠意。

Rain近年透過《Season B Season》持續分享工作與生活紀錄，此次公開台灣演唱會的幕後內容，也讓來台行程再次成為話題。

