閔熙珍遭爆4大奪權內幕！牽線NewJeans密會日本財閥　聯手家長編人設

南韓女製作人閔熙珍和前東家HYBE的官司尚未有結論，風波再起。她在23日被爆料「四大奪權計畫」，除了與日本財閥密會尋求投資，還在香港公演私下簽約、並為NewJeans策劃受害人設。雖然閔熙珍本身在訴訟中獲賠韓幣255億元（約新台幣6.1億元），但這場精心設計的解約大戲，似乎讓藝人陷入更深的法律泥沼。

▲閔熙珍一直都被質疑在幕後操控NewJeans解約。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

密會日本賽車巨頭 解約後秒翻臉杯葛活動

根據韓媒《Dispatch》報導，NewJeans在去年11月記者會宣告解除合約後，隨即翻臉拒絕經紀公司ADOR安排的活動，並飛往日本會見72歲的賽車巨頭郷和道。據悉，會見是由閔熙珍牽線，因她當時需要資金，進而認識這位日本財閥。郷和道背景雄厚，外祖父更是普利司通創辦人。閔熙珍積極利用郷和道對NewJeans的「粉絲心」，召集全體成員參與會面，似乎是在為後續投資做鋪路。

據悉，NewJeans與郷和道至少會面了3次以上，成員甚至為其準備生日禮物與手寫信。NewJeans身邊知情人士透露：「閔熙珍說他是重要的人。成員們雖然感到疑惑，但還是準備了。」隨後，NewJeans以NJZ名義發表的新歌〈Pit-Stop〉，更被質疑是向這位賽車巨頭致敬的作品。

▲NewJeans曾大動作召開記者會，單方面宣布要和ADOR解約。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）

香港演出藏驚人價碼 規避法律責任秘密簽約

在法庭上，NewJeans聲稱香港演出是「由主辦方支援」，試圖掩蓋閔熙珍的介入，但合約顯示演出費高達美金35萬元（約新台幣1110萬元）。閔熙珍為了避開「違規接觸」等法律問題，刻意不將名字列在檯面上。然而，證據顯示她早在去年12月就與家長及律師討論合約，被指是為了將舞台當作獨立活動的宣傳基地，不顧法院假處分強行登台、發表新歌。

主辦香港公演的胡陳德姿（Bonnie Chan Woo）曾向HYBE提出以韓幣4000億元（約新台幣95.9億元）收購ADOR百分之八十股份的提案，條件是百分之百移交藝人權利。她表示，當時曾與NewJeans代表進行討論，對方稱「即使在違約訴訟中敗訴，也沒有回歸的打算」，間接證實了閔熙珍一直介入決策過程，試圖透過外部勢力買下主導權，讓成員能立即重啟獨立活動。

聯手家長營造受傷人設 閔熙珍幕後執筆聲明稿

為了在訴訟中取得優勢，閔熙珍與成員家長聯手打造「受害人設」。根據流出的對話，Danielle的母親提議以「成員感到心理壓力」為由拒絕出席活動，閔熙珍隨即指示將內容發布在宣傳帳號上。她們試圖透過控訴「有ADOR在就很不安」的心理傷害，來累積合約無效化的名分。借此推翻法院的決定。

▲NewJeans在敗訴後宣布回歸ADOR，Danielle卻獨自慘遭開除。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

提前離職規避法律責任 計畫敗露慘留成員自救

《Dispatch》指出，閔熙珍在「賣出選擇權」訴訟中獲賠韓幣255億元，但她其實早已將計畫付諸行動。從解約記者會的「腳本」到成員發言，全部由她一手指揮。她在宣布解約前夕先行離職，被質疑是為了規避「背信責任」。現在計畫敗露，閔熙珍拿到了巨額賠償順利抽身，卻留下面臨違約風險的NewJeans。