張敏、葉子楣消失螢光幕！　港片「黃金年代8大巨星」現況曝光

香港電影曾稱霸亞洲演藝圈，堪稱是「中文電影的先驅」，從70年代一路紅到90年代，有許多膾炙人口的經典電影，尤其是80年代的電影產量，更是創造了驚人紀錄；不過當初在電影裡紅極一時的港星們，像是張敏、葉子楣、錢小豪、王小鳳等人，近年卻淡出螢光幕，讓觀眾相當懷念。

1.張敏

47歲的張敏1987年被王晶發掘出道，成為90年代電影產量最多的女星，周星馳的系列電影幾乎都是她擔任女主角，像是《賭聖》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官》等，最為人知的就是「綺夢」一角，而她和劉德華合作的《與龍共舞》則是獲得第11屆香港電影金像獎「最佳女主角」提名，1995年演出《追女仔'95之綺夢》、《十兄弟》後就消失在螢光幕前。

▲張敏的古裝扮像絕美，現在的模樣也保養得宜。（圖／翻攝自網路）

工作、投資都不順遂的張敏，感情之路也是相當坎坷，她曾和永盛電影公司老闆向華勝有過一段情，但礙於男方有家室，因此只能偷偷進行，分手原因傳說是對方黑道背景讓她飽受壓力，才選擇結束這段戀情，而她之後又和香港地產大亨汪雨交往，卻又被趙薇介入，直到2003年認識經紀人劉永輝，決定互許終生，婚後也專心在家相夫教子，讓粉絲只能從電視上重溫她的美麗身影。

▲張敏飾演的綺夢深植人心。（圖／翻攝自網路）

2.葉子楣

49歲的葉子楣是80、90年代知名艷星，因擁有36F傲人上圍和20吋螞蟻腰，人氣走紅台港兩地成為「一代波霸」，她當年憑著名三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》走紅，據悉，她雖然不是港影壇首位艷星，但卻能屹立不搖的原因，就是熟知男人「看不到的越好」的心理，就算劇本尺度再大，也堅持三點不露的原則，讓她價碼一年比一年高。

▲葉子楣曾是一代波神，如今體態變得豐腴（右）。（圖／翻攝自網路、CFP）

事實上，葉子楣隆乳的傳言流傳許久，被指就是她不敢大膽一脫的原因，卻一直未被證實，她1992年認識呂錫照，男方當時已離婚且帶著一個兒子，但她甘願洗盡鉛華，享受著未婚的夫妻生活，未料近來卻傳出她和男友感情由濃轉淡，打算積極減肥復出演藝圈。

▲葉子楣身材火辣。（圖／翻攝自網路）

3.錢小豪

52歲的錢小豪自幼習武，曾是加入邵氏電影公司訓練班弟子，70年代開始接演電影，尤其又以武打片為大宗，總共超過90部作品，和林正英、許冠英的殭屍系列電影最為知名，至今仍在電視台熱播，2002年他淡出螢光幕轉行到幕後導演工作，直到2013年在電影《殭屍》中講述過氣的自己，成功引起話題。

▲錢小豪過去在《殭屍》系列電影中爆紅，2013年又拍攝電影《殭屍》。（圖／翻攝自網路、資料照／記者徐文彬攝）

錢小豪總共經歷過2段婚姻，1990年和前妻郭秀雲結婚，育有一子錢麒夫，3年後離婚，2001年和現任妻子丘倩鳴結婚，婚後育有一子錢穎德，雖然目前婚姻生活美滿，但他曾坦言對大兒子關係疏離，至今仍是心中難以彌補的痛。

4.王小鳳

54歲的王小鳳1983年踏入演藝圈，秀麗外型加上姣好身材讓她迅速走紅，第一部電影就是鬼片《猛鬼出籠之艷鬼發狂》，隔年同時獲得最佳女主角和最佳女配角獎的提名，憑著電影《錯點鴛鴦》一舉封后，加上她常演出殭屍系列鬼片，因此受封「鬼后」封號，和王祖賢並稱最美女鬼，甚至還拍了全裸寫真引發熱議。

▲王小鳳曾演出多部港片中的女鬼，2015年受訪時面容憔悴（右）。（圖／翻攝自網路、YouTube）

1989年王小鳳在拍攝電影《驚魂記》時和男友分手受到打擊，開始放縱自己酗酒抽菸，一度還吸食毒品，隔年便遇到她的企業家丈夫許立信，1991年她結婚後淡出演藝圈移居美國，直到2002年她罹患狂躁型憂鬱症，有嚴重自殺傾向，甚至還想殺死丈夫，但她的丈夫並未拋棄她，反而砸重金求良醫治癒妻子，還發下寧願散盡家財的重誓，最後成功讓她恢復健康。

▲王小鳳受封鬼后。（圖／翻攝自網路）

5.毛舜筠

56歲的毛舜筠1977年以電視劇《紅樓夢》中的林黛玉一角爆紅，被封為是「最美黛玉」，之後演出《家有囍事》、《花田囍事》，因為以女丑角的定位闖蕩影壇，1970年代末期她和張國榮曾短暫交往，也是男方唯一承認交往過的女星，交往不久男方卻突然求婚，讓她嚇得決定分手，直到1992年的《家有囍事》才重新建立起友誼。

▲毛舜筠過去曾在電影扮男裝，如今雖然已經50多歲，靠著醫美技術保持完美面貌（右）。（圖／翻攝自網路、毛舜筠後援會）

毛舜筠經歷過3段婚姻，1994年和第三任導演丈夫區丁平至今，育有2個女兒，但她憶起舊情人兼摯友的張國榮一度淚崩，直言：「他什麼都有，就是沒有上帝，所以他選擇自殺結束生命。」張國榮也曾表示：「若毛毛當時肯嫁給我，我的一生可能就此改變。」而兩人未能完成的婚禮，也在《家有囍事》中完成張國榮的夢想。

▲毛舜筠和張國榮曾有過一段情。（圖／翻攝自網路）

6.李賽鳳

50歲的李賽鳳在80年代是當紅武打女星，外型甜美清純，被封為是「動作片中的天使」，她1985年因演出《殭屍先生》在台打開知名度，1987年接下《天使行動》系列電影，直到1990年代後期，她獨力開辦舞蹈學校，逐漸淡出演藝圈。

▲李賽鳳曾在《殭屍》系列電影裡飾演千金大小姐，如今雖然50歲，但仍保養得宜。（圖／翻攝自網路）

李賽鳳2001年息影嫁給外科醫生羅啟仁，自此移居美國，2007年驚傳離婚，丈夫爆料她偷情年僅20多歲的乾兒子宗天意長達3年，醜聞爆發後，她反咬丈夫和舞蹈演員有婚外情，雙方一度對簿公堂，男方2009年還出版了《雙面人生》披露她的不軌情事，引發軒然大波。

7.黃百鳴

69歲的黃百鳴1973年出道，同時身兼電影製作人，先後成立兩家公司，他在港片大盛的80年代接連拍攝《小生怕怕》、《開心鬼》系列、《恭喜發財》等作品引起熱烈迴響，以搞怪的「開心鬼」形象深植人心，這些電影至今都仍在台灣電影台熱播。

▲黃百鳴憑《開心鬼》電影走紅。（圖／翻攝自微博）

黃百鳴24歲和妻子徐文娟結婚，育有1子1女，1997年妻子卻被診斷罹患卵巢癌，卻因為肚子全是腫瘤無法手術，他想也不想就決定放下工作陪伴妻子抗癌，天天陪同妻子練習氣功，3個月後妻子腹部變小，腫瘤也全部消失，至今他仍無法解釋原因，但讓外界見證他體貼的好男人形象。

8.邱淑貞

47歲的邱淑貞1988年出道至今，拍過許多經典電影，儘管已經生過3個女兒，仍然保持清秀美麗的容顏，她1988年和劉德華合作《最佳損友》出道，以清純形象走紅，直到1992年在《赤裸羔羊》中性感大膽演出，樹立性感女神的地位，在《鹿鼎記》、《賭神2》中的演出至今也深植人心。

▲邱淑貞是影迷心中永遠的性感女神．日前上節目時凍齡面貌讓人驚豔（右）。（圖／翻攝自網路）

當聲勢如日中天之際，邱淑貞1999年閃嫁身家百億的香港服飾品牌IT老闆沈嘉偉，婚後為沈家添了3個女兒，專心相夫教子，一張永遠不顯老的凍齡嫩臉，更具話題，就連Super Junior成員金希澈也大讚她是心中唯一的女神。

▲邱淑貞曾在《賭神2》中飾演海棠。（圖／翻攝自網路）

