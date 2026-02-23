ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

AcQUA源少年拋震撼彈「成員退團」
開工紅包袋別丟！命理師教「這樣做」
佳娜「6000ml母乳擺滿桌」超壯觀！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

麻吉大哥 黃立成 BLACKPINK 賈永婕 陳老師 老高 小茉 Ariel

張敏、葉子楣消失螢光幕！　港片「黃金年代8大巨星」現況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

香港電影曾稱霸亞洲演藝圈，堪稱是「中文電影的先驅」，從70年代一路紅到90年代，有許多膾炙人口的經典電影，尤其是80年代的電影產量，更是創造了驚人紀錄；不過當初在電影裡紅極一時的港星們，像是張敏、葉子楣、錢小豪、王小鳳等人，近年卻淡出螢光幕，讓觀眾相當懷念。

1.張敏

47歲的張敏1987年被王晶發掘出道，成為90年代電影產量最多的女星，周星馳的系列電影幾乎都是她擔任女主角，像是《賭聖》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官》等，最為人知的就是「綺夢」一角，而她和劉德華合作的《與龍共舞》則是獲得第11屆香港電影金像獎「最佳女主角」提名，1995年演出《追女仔'95之綺夢》、《十兄弟》後就消失在螢光幕前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張敏的古裝扮像絕美，現在的模樣也保養得宜。（圖／翻攝自網路）

工作、投資都不順遂的張敏，感情之路也是相當坎坷，她曾和永盛電影公司老闆向華勝有過一段情，但礙於男方有家室，因此只能偷偷進行，分手原因傳說是對方黑道背景讓她飽受壓力，才選擇結束這段戀情，而她之後又和香港地產大亨汪雨交往，卻又被趙薇介入，直到2003年認識經紀人劉永輝，決定互許終生，婚後也專心在家相夫教子，讓粉絲只能從電視上重溫她的美麗身影。

▲張敏飾演的綺夢深植人心。（圖／翻攝自網路）

2.葉子楣

49歲的葉子楣是80、90年代知名艷星，因擁有36F傲人上圍和20吋螞蟻腰，人氣走紅台港兩地成為「一代波霸」，她當年憑著名三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》走紅，據悉，她雖然不是港影壇首位艷星，但卻能屹立不搖的原因，就是熟知男人「看不到的越好」的心理，就算劇本尺度再大，也堅持三點不露的原則，讓她價碼一年比一年高。

▲葉子楣曾是一代波神，如今體態變得豐腴（右）。（圖／翻攝自網路、CFP）

事實上，葉子楣隆乳的傳言流傳許久，被指就是她不敢大膽一脫的原因，卻一直未被證實，她1992年認識呂錫照，男方當時已離婚且帶著一個兒子，但她甘願洗盡鉛華，享受著未婚的夫妻生活，未料近來卻傳出她和男友感情由濃轉淡，打算積極減肥復出演藝圈。

▲葉子楣身材火辣。（圖／翻攝自網路）

3.錢小豪

52歲的錢小豪自幼習武，曾是加入邵氏電影公司訓練班弟子，70年代開始接演電影，尤其又以武打片為大宗，總共超過90部作品，和林正英、許冠英的殭屍系列電影最為知名，至今仍在電視台熱播，2002年他淡出螢光幕轉行到幕後導演工作，直到2013年在電影《殭屍》中講述過氣的自己，成功引起話題。

▲錢小豪過去在《殭屍》系列電影中爆紅，2013年又拍攝電影《殭屍》。（圖／翻攝自網路、資料照／記者徐文彬攝）

錢小豪總共經歷過2段婚姻，1990年和前妻郭秀雲結婚，育有一子錢麒夫，3年後離婚，2001年和現任妻子丘倩鳴結婚，婚後育有一子錢穎德，雖然目前婚姻生活美滿，但他曾坦言對大兒子關係疏離，至今仍是心中難以彌補的痛。

4.王小鳳

54歲的王小鳳1983年踏入演藝圈，秀麗外型加上姣好身材讓她迅速走紅，第一部電影就是鬼片《猛鬼出籠之艷鬼發狂》，隔年同時獲得最佳女主角和最佳女配角獎的提名，憑著電影《錯點鴛鴦》一舉封后，加上她常演出殭屍系列鬼片，因此受封「鬼后」封號，和王祖賢並稱最美女鬼，甚至還拍了全裸寫真引發熱議。

▲王小鳳曾演出多部港片中的女鬼，2015年受訪時面容憔悴（右）。（圖／翻攝自網路、YouTube）

1989年王小鳳在拍攝電影《驚魂記》時和男友分手受到打擊，開始放縱自己酗酒抽菸，一度還吸食毒品，隔年便遇到她的企業家丈夫許立信，1991年她結婚後淡出演藝圈移居美國，直到2002年她罹患狂躁型憂鬱症，有嚴重自殺傾向，甚至還想殺死丈夫，但她的丈夫並未拋棄她，反而砸重金求良醫治癒妻子，還發下寧願散盡家財的重誓，最後成功讓她恢復健康。

▲王小鳳受封鬼后。（圖／翻攝自網路）

5.毛舜筠

56歲的毛舜筠1977年以電視劇《紅樓夢》中的林黛玉一角爆紅，被封為是「最美黛玉」，之後演出《家有囍事》、《花田囍事》，因為以女丑角的定位闖蕩影壇，1970年代末期她和張國榮曾短暫交往，也是男方唯一承認交往過的女星，交往不久男方卻突然求婚，讓她嚇得決定分手，直到1992年的《家有囍事》才重新建立起友誼。

▲毛舜筠過去曾在電影扮男裝，如今雖然已經50多歲，靠著醫美技術保持完美面貌（右）。（圖／翻攝自網路、毛舜筠後援會）

毛舜筠經歷過3段婚姻，1994年和第三任導演丈夫區丁平至今，育有2個女兒，但她憶起舊情人兼摯友的張國榮一度淚崩，直言：「他什麼都有，就是沒有上帝，所以他選擇自殺結束生命。」張國榮也曾表示：「若毛毛當時肯嫁給我，我的一生可能就此改變。」而兩人未能完成的婚禮，也在《家有囍事》中完成張國榮的夢想。

▲毛舜筠和張國榮曾有過一段情。（圖／翻攝自網路）

6.李賽鳳

50歲的李賽鳳在80年代是當紅武打女星，外型甜美清純，被封為是「動作片中的天使」，她1985年因演出《殭屍先生》在台打開知名度，1987年接下《天使行動》系列電影，直到1990年代後期，她獨力開辦舞蹈學校，逐漸淡出演藝圈。

▲李賽鳳曾在《殭屍》系列電影裡飾演千金大小姐，如今雖然50歲，但仍保養得宜。（圖／翻攝自網路）

李賽鳳2001年息影嫁給外科醫生羅啟仁，自此移居美國，2007年驚傳離婚，丈夫爆料她偷情年僅20多歲的乾兒子宗天意長達3年，醜聞爆發後，她反咬丈夫和舞蹈演員有婚外情，雙方一度對簿公堂，男方2009年還出版了《雙面人生》披露她的不軌情事，引發軒然大波。

7.黃百鳴

69歲的黃百鳴1973年出道，同時身兼電影製作人，先後成立兩家公司，他在港片大盛的80年代接連拍攝《小生怕怕》、《開心鬼》系列、《恭喜發財》等作品引起熱烈迴響，以搞怪的「開心鬼」形象深植人心，這些電影至今都仍在台灣電影台熱播。

▲黃百鳴憑《開心鬼》電影走紅。（圖／翻攝自微博）

▲黃百鳴憑《開心鬼》電影走紅。（圖／翻攝自微博）

黃百鳴24歲和妻子徐文娟結婚，育有1子1女，1997年妻子卻被診斷罹患卵巢癌，卻因為肚子全是腫瘤無法手術，他想也不想就決定放下工作陪伴妻子抗癌，天天陪同妻子練習氣功，3個月後妻子腹部變小，腫瘤也全部消失，至今他仍無法解釋原因，但讓外界見證他體貼的好男人形象。

8.邱淑貞

47歲的邱淑貞1988年出道至今，拍過許多經典電影，儘管已經生過3個女兒，仍然保持清秀美麗的容顏，她1988年和劉德華合作《最佳損友》出道，以清純形象走紅，直到1992年在《赤裸羔羊》中性感大膽演出，樹立性感女神的地位，在《鹿鼎記》、《賭神2》中的演出至今也深植人心。

▲邱淑貞是影迷心中永遠的性感女神．日前上節目時凍齡面貌讓人驚豔（右）。（圖／翻攝自網路）

當聲勢如日中天之際，邱淑貞1999年閃嫁身家百億的香港服飾品牌IT老闆沈嘉偉，婚後為沈家添了3個女兒，專心相夫教子，一張永遠不顯老的凍齡嫩臉，更具話題，就連Super Junior成員金希澈也大讚她是心中唯一的女神。

▲邱淑貞曾在《賭神2》中飾演海棠。（圖／翻攝自網路）

★ 聲明：圖片由CFP視覺中國供本網專稿，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張敏黃百鳴葉子楣錢小豪王小鳳毛舜筠李賽鳳邱淑貞張國榮

推薦閱讀

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

10小時前

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

3小時前

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

林心如罕見同框9歲愛女！基因太強⋯小海豚「筆直腿全被拍」暴風抽高

6小時前

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

21小時前

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

一開工「李雅英解放泳裝脫了」！挖空包不住超兇上圍 露深溝全被拍

3小時前

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

賈永婕「拒在蔣公展合照」！進自由廣場⋯諷刺一事發生了：被洗腦多深

2/22 13:48

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」！雙魚小心過勞 處女易內耗

11小時前

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

4小時前

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌

20小時前

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

20小時前

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

超越法律的愛！Makiyo離婚2年驚喜合體前婆婆　斷聯前夫卻暖謝她

9小時前

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」鬆口預計生2胎

2小時前

熱門影音

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪
收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機
Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看

Rain睽違7年再訪台　「藏不住的胸肌」粉絲搶看
老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？

老喬教你！過年遇到長輩催婚怎麼辦？
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

《驚奇隊長》肯內特米歇爾病逝..享年49歲！　患漸凍人症「3年前已無法言語」

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

只有爸爸不知道的事

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

孫儷趙麗穎演過壞女人！盤點陸劇「10大最美妖女」　劉詩詩妝扮超駭人

19分鐘前0

八點檔男星過年遊日…銀座巧遇金泰希夫妻　「跟Rain握手」圓夢了

36分鐘前0

《功夫》超狂反派「Hydra」消失了？九把刀大改劉冠廷設定　親上火線給交代

47分鐘前0

《WE ARE》除夕夜大爆發！跨世代卡司＋跨界演出　網狂讚：看得熱淚盈眶

1小時前0

被媽祖神蹟救一命！　旅日歌手翻轉苦命童年

1小時前0

閔熙珍遭爆4大奪權內幕！牽線NewJeans密會日本財閥　聯手家長編人設

1小時前1

張敏、葉子楣消失螢光幕！　港片「黃金年代8大巨星」現況曝光

1小時前0

《2026紅白》收視出爐「吸272萬人觀看」！　林志穎出場成最高點

1小時前1

兒子跟大S女兒是同學…品冠曝小玥兒近況！　過年砸50萬寵岳父母

2小時前0

蔡健雅4月開唱倒數！　鬆口遇「1重大挑戰」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關
    10小時前64
  2. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    3小時前45
  3. 林心如罕見同框9歲愛女！
    6小時前81
  4. 麻吉大哥投資國片「14部賠9部」
    21小時前207
  5. 一開工「李雅英解放泳裝脫了」！
    3小時前244
  6. 賈永婕「拒在蔣公展合照」！
    2/22 13:48168130
  7. 唐綺陽運勢／開工後「2026首波水逆要來了」
    11小時前1
  8. 楊洋新劇剛開拍就出事！選角找她遭強烈抵制…傳劇組除名
    4小時前4
  9. 刷新歷史！BLACKPINK訂閱破億「成全球YouTube第一」　收紅鑽石獎牌
    20小時前3414
  10. 山豬不在⋯逸祥、香蕉「替他盡孝」
    20小時前3812
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合