12版武則天大比拼！劉曉慶3度詮釋最經典　林心如、賈靜雯也演過

武則天作為中國歷史上唯一的女皇帝，一直是影視作品中的熱門題材，多位知名女星曾演繹過這位傳奇人物，包括劉曉慶、馮寶寶、潘迎紫、斯琴高娃、王姬、惠英紅、歸亞蕾、賈靜雯以及李湘等人。她們各自以不同的方式和風格，塑造出獨具特色的武則天形象。

1.范冰冰版武則天



▲范冰冰版武則天。（圖／翻攝自網路）

范冰冰在2014年的電視劇《武媚娘傳奇》中飾演武如意、武媚娘及武則天，展現了角色從14歲入宮到80歲成為一代女皇的生命歷程。她曾表示，飾演武則天是她作為演員的夢想，並親自擔任製作人，投入大量資金支持拍攝工作。

2.林心如版武則天

▲林心如版武則天。（圖／翻攝自網路）

林心如於2014年在古裝電視劇《少年神探狄仁傑》中飾演武媚娘一角，雖然戲份不多，但她詮釋的武則天展現出獨特的風格，少了一分霸氣，卻多了一分溫婉的氣質。值得一提的是，這部作品由心如工作室製作，她同時擔任監製，展現了她在影視創作中的重要角色與專業能力。

3.惠英紅版的武則天



▲惠英紅版的武則天。（圖／翻攝自網路）

影后惠英紅在2013年出演《唐宫燕》，飾演武則天晚年的形象。她以淒厲的眼神和詭秘的笑容，成功塑造出令人惶恐的角色氛圍。透過精湛的演技，她將晚年武則天的兇惡殘暴與孤獨寂寞的特質展現得淋漓盡致，讓觀眾大呼過癮。惠英紅曾在訪談中表示：「我和武則天都是一個女漢子。」可見她對這個角色充滿喜愛與認同。

4.李湘版的武則天



▲李湘版的武則天。（圖／翻攝自網路）



身兼主持人、演員及母親多重身份的李湘，其女兒王詩齡（Angela）因參加綜藝節目《爸爸去哪兒》而深受觀眾喜愛。李湘在戲劇《太平公主秘史》中首次挑戰跨年齡演出，完美演繹角色從中年到老年的戲份，成功重現歷史上女皇帝最輝煌的時期。

5.劉雨欣版的武則天



▲劉雨欣版的武則天。（圖／翻攝自網路）

劉雨欣於2011年參演穿越劇《步步驚心》，飾演個性嬌蠻的郭絡羅明玉一角，成功在台灣打開知名度。她曾在戲劇《太平公主秘史》中與李湘共同飾演武則天，但她詮釋的是青澀稚嫩的年輕版武則天。然而，劇中她從感業寺回宮後以時尚短髮造型亮相，卻引發觀眾熱議，甚至被戲稱為「最具現代感的武則天」。

6.張庭版的武則天

▲張庭版的武則天。（圖／翻攝自網路）

「酒窩美女」張庭產後復出首部作品《唐宮美人天下》，劇中她飾演的角色憑藉智慧，從武媚娘一路攀升至掌控天下的帝王之位。除了展現陰狠毒辣的性格，她同時展現了甜美、可愛的一面，因而被觀眾封為「史上最甜美的武則天」。

7.殷桃的武則天



▲殷桃的武則天。（圖／翻攝自網路）

最具爭議的歷史人物之一武則天是在《武則天秘史》中由殷桃飾演少年時期的武則天，劇中她從魅惑後宮到掌控朝政，展現了強烈的個人風格。不僅服裝設計大膽，甚至在侍寢皇帝的情節中裸露尺度較大，引發許多家長的反對聲浪，直言「不適合兒童觀看」。

8.劉曉慶版的武則天



▲劉曉慶版的武則天。（圖／翻攝自網路）

劉曉慶在《武則天秘史》中飾演中年版武則天，這是她第三次詮釋這位歷史傳奇人物。她曾於1995年的《武則天》、2007年的《日月凌空》以及2011年的《武則天秘史》中多次出演武則天角色。憑藉出色的演技，劉曉慶成功展現了武則天既嬌媚又不失霸氣的性格，氣勢非凡，令人印象深刻，成為許多觀眾心目中最具代表性的武則天形象。

9.斯琴高娃版的武則天



▲斯琴高娃版的武則天。（圖／翻攝自網路）

斯琴高娃在《武則天秘史》中飾演老年版的武則天，這已是她第三次詮釋這位歷史人物。此前，她分別在1999年的《大唐御史謝瑤環》以及2006年的《無字碑歌》中演繹過武則天。2011年，她再次挑戰這個角色，通過精湛的演技展現了武則天作為女政治家的精神風貌及足智多謀的形象，成功顛覆了觀眾對武則天的傳統印象。

10.賈靜雯版的武則天



▲賈靜雯版的武則天。（圖／翻攝自網路）

賈靜雯於2003年在電視劇《至尊紅顏》中飾演武則天，突破以往形象，展現了不同的詮釋方式。她的妝容淡雅，少了濃妝艷抹的刻意，雖然沒有傳統武則天的帝王霸氣，卻以溫柔清純的外表塑造出別具一格的角色。她在劇中展現出的柔情似水性格，更是引起觀眾的關注，成為該角色的一大亮點，帶給粉絲耳目一新的感受。

11.歸亞蕾版的武則天



▲歸亞蕾版的武則天。（圖／翻攝自網路）

歸亞蕾在2000年出演的《大明宮詞》中，詮釋了一位冷酷無情的女性角色。她以卓越的演技展現出女性獨特的柔情與感性的外表，成功塑造了太平公主極具魅力的一面。劇中，她的精湛表演將角色的複雜性詮釋得淋漓盡致，展現了未經修飾的自然美感，同時也讓這位女皇多了一份別具韻味的氣質。

12.潘迎紫版的武則天



▲潘迎紫版的武則天。（圖／翻攝自網路）

潘迎紫於1985年主演《一代女皇》，掀起一股熱潮，成為台灣影視界的經典之作。她在劇中飾演武則天，將幼年時期的天真浪漫與登基後的威嚴氣勢完美呈現，展現出女王風範，讓眾臣折服。當時觀眾熱情支持，守候在電視機前，只為欣賞她的精湛演技。憑藉此角色，潘迎紫成功打開知名度，迎來事業巔峰。