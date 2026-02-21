ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

天后現高雄捷運！乘客全在滑手機
2026「開工挑這2天」最旺！
《天機試煉場》盧瑟妃遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

12版武則天大比拼！劉曉慶3度詮釋最經典　林心如、賈靜雯也演過

記者田暐瑋／綜合報導

武則天作為中國歷史上唯一的女皇帝，一直是影視作品中的熱門題材，多位知名女星曾演繹過這位傳奇人物，包括劉曉慶、馮寶寶、潘迎紫、斯琴高娃、王姬、惠英紅、歸亞蕾、賈靜雯以及李湘等人。她們各自以不同的方式和風格，塑造出獨具特色的武則天形象。

1.范冰冰版武則天

▲范冰冰版武則天。（圖／翻攝自網路）

[廣告]請繼續往下閱讀...

范冰冰在2014年的電視劇《武媚娘傳奇》中飾演武如意、武媚娘及武則天，展現了角色從14歲入宮到80歲成為一代女皇的生命歷程。她曾表示，飾演武則天是她作為演員的夢想，並親自擔任製作人，投入大量資金支持拍攝工作。

2.林心如版武則天

▲林心如版武則天。（圖／翻攝自網路）

林心如於2014年在古裝電視劇《少年神探狄仁傑》中飾演武媚娘一角，雖然戲份不多，但她詮釋的武則天展現出獨特的風格，少了一分霸氣，卻多了一分溫婉的氣質。值得一提的是，這部作品由心如工作室製作，她同時擔任監製，展現了她在影視創作中的重要角色與專業能力。

3.惠英紅版的武則天

▲惠英紅版的武則天。（圖／翻攝自網路）

影后惠英紅在2013年出演《唐宫燕》，飾演武則天晚年的形象。她以淒厲的眼神和詭秘的笑容，成功塑造出令人惶恐的角色氛圍。透過精湛的演技，她將晚年武則天的兇惡殘暴與孤獨寂寞的特質展現得淋漓盡致，讓觀眾大呼過癮。惠英紅曾在訪談中表示：「我和武則天都是一個女漢子。」可見她對這個角色充滿喜愛與認同。

4.李湘版的武則天

▲李湘版的武則天。（圖／翻攝自網路）

身兼主持人、演員及母親多重身份的李湘，其女兒王詩齡（Angela）因參加綜藝節目《爸爸去哪兒》而深受觀眾喜愛。李湘在戲劇《太平公主秘史》中首次挑戰跨年齡演出，完美演繹角色從中年到老年的戲份，成功重現歷史上女皇帝最輝煌的時期。

5.劉雨欣版的武則天

▲劉雨欣版的武則天。（圖／翻攝自網路）

劉雨欣於2011年參演穿越劇《步步驚心》，飾演個性嬌蠻的郭絡羅明玉一角，成功在台灣打開知名度。她曾在戲劇《太平公主秘史》中與李湘共同飾演武則天，但她詮釋的是青澀稚嫩的年輕版武則天。然而，劇中她從感業寺回宮後以時尚短髮造型亮相，卻引發觀眾熱議，甚至被戲稱為「最具現代感的武則天」。

6.張庭版的武則天

▲張庭版的武則天。（圖／翻攝自網路）

「酒窩美女」張庭產後復出首部作品《唐宮美人天下》，劇中她飾演的角色憑藉智慧，從武媚娘一路攀升至掌控天下的帝王之位。除了展現陰狠毒辣的性格，她同時展現了甜美、可愛的一面，因而被觀眾封為「史上最甜美的武則天」。

7.殷桃的武則天

▲殷桃的武則天。（圖／翻攝自網路）

最具爭議的歷史人物之一武則天是在《武則天秘史》中由殷桃飾演少年時期的武則天，劇中她從魅惑後宮到掌控朝政，展現了強烈的個人風格。不僅服裝設計大膽，甚至在侍寢皇帝的情節中裸露尺度較大，引發許多家長的反對聲浪，直言「不適合兒童觀看」。

8.劉曉慶版的武則天

▲劉曉慶版的武則天。（圖／翻攝自網路）

劉曉慶在《武則天秘史》中飾演中年版武則天，這是她第三次詮釋這位歷史傳奇人物。她曾於1995年的《武則天》、2007年的《日月凌空》以及2011年的《武則天秘史》中多次出演武則天角色。憑藉出色的演技，劉曉慶成功展現了武則天既嬌媚又不失霸氣的性格，氣勢非凡，令人印象深刻，成為許多觀眾心目中最具代表性的武則天形象。

9.斯琴高娃版的武則天

▲斯琴高娃版的武則天。（圖／翻攝自網路）

斯琴高娃在《武則天秘史》中飾演老年版的武則天，這已是她第三次詮釋這位歷史人物。此前，她分別在1999年的《大唐御史謝瑤環》以及2006年的《無字碑歌》中演繹過武則天。2011年，她再次挑戰這個角色，通過精湛的演技展現了武則天作為女政治家的精神風貌及足智多謀的形象，成功顛覆了觀眾對武則天的傳統印象。

10.賈靜雯版的武則天

▲賈靜雯版的武則天。（圖／翻攝自網路）

賈靜雯於2003年在電視劇《至尊紅顏》中飾演武則天，突破以往形象，展現了不同的詮釋方式。她的妝容淡雅，少了濃妝艷抹的刻意，雖然沒有傳統武則天的帝王霸氣，卻以溫柔清純的外表塑造出別具一格的角色。她在劇中展現出的柔情似水性格，更是引起觀眾的關注，成為該角色的一大亮點，帶給粉絲耳目一新的感受。

11.歸亞蕾版的武則天

▲歸亞蕾版的武則天。（圖／翻攝自網路）

歸亞蕾在2000年出演的《大明宮詞》中，詮釋了一位冷酷無情的女性角色。她以卓越的演技展現出女性獨特的柔情與感性的外表，成功塑造了太平公主極具魅力的一面。劇中，她的精湛表演將角色的複雜性詮釋得淋漓盡致，展現了未經修飾的自然美感，同時也讓這位女皇多了一份別具韻味的氣質。

12.潘迎紫版的武則天

▲潘迎紫版的武則天。（圖／翻攝自網路）

潘迎紫於1985年主演《一代女皇》，掀起一股熱潮，成為台灣影視界的經典之作。她在劇中飾演武則天，將幼年時期的天真浪漫與登基後的威嚴氣勢完美呈現，展現出女王風範，讓眾臣折服。當時觀眾熱情支持，守候在電視機前，只為欣賞她的精湛演技。憑藉此角色，潘迎紫成功打開知名度，迎來事業巔峰。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

9小時前

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

12小時前

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

10小時前

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

獨／曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚！除夕夜曝神級巧合　經紀人給答案了

9小時前

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

2/20 20:41

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

2/20 23:00

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

10小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

2/20 19:24

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋 親上火線回應了

8小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

15小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

2/20 19:48

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

2/20 21:00

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【羽毛球QQ】棒球隊用「球棒」打羽毛球！　流暢對打網友驚：太強了吧

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世　享耆壽91歲

32分鐘前0

Rain連發41顆愛心！韓4大寵妻狂魔曝光　劉在錫告白：想把妻子紋在胸口

42分鐘前0

蒼井空3年沒戴婚戒！　自爆「一度鬧離婚分居」：最近才找出來

1小時前0

12版武則天大比拼！劉曉慶3度詮釋最經典　林心如、賈靜雯也演過

1小時前62

張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因嗨喊：迎接我們家的小馬啦

2小時前10

馬景濤咆哮被超越！6男神「表情帝」堪稱螢幕最狂　林志穎堺雅人全上榜

2小時前1

《全明星》徐謀俊同框2正妹姪女！　被讚「神基因」他嘆：開始擔心

3小時前53

《柯南》最恐怖一集！圖書館殺人「屍體卡電梯上方」　網嚇：童年陰影

4小時前0

改編香港6大恐怖慘案！「兇手犯案手段全都一樣」　觀眾看完嚇到吐

4小時前11

尹施允失憶後竟成殺人魔　《黑暗榮耀》朴成勳再演反派「關照」他

讀者迴響

熱門新聞

  1. 天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現
    9小時前2218
  2. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    12小時前208
  3. 美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉
    10小時前3012
  4. 曹佑寧「戒指套牢」王淨爆已求婚
    9小時前6
  5. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    2/20 20:412827
  6. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    2/20 23:0082
  7. 《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝
    10小時前163
  8. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    2/20 19:2442
  9. 罕病兒搭機「狂拍椅背」！女星挨罵：前座會被逼瘋
    8小時前83
  10. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    15小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合