一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近日社群平台瘋傳一段影片，指稱一位美妝直播主因濾鏡故障，真面目意外曝光，外貌前後的差異甚大引發熱議。網傳她因此流失多達14萬名粉絲，不過相關數字尚未獲得獨立證實，影片在全球瘋傳，又引發審美標準的激辯。

▲網路瘋傳美妝直播主濾鏡故障，真面目曝光掉粉14萬。（圖／翻攝自網路）

從Threads、TikTok等社群平台瘋傳的影片可見，美女直播主正對鏡頭整理儀容時，美顏濾鏡突然消失，露出膚色較為自然、氣質成熟的真實面貌。數秒後濾鏡恢復，畫面再次呈現白皙小臉、五官對稱的版本。

據《紐約時報》報導，這段「濾鏡翻車」的對比照早已在網路上瘋傳。且這場意外曝光疑似讓她承受了「失面子」的打擊，將近14萬名粉絲選擇退追蹤。不過，也有不少人力挺直播主，認為「沒有濾鏡更好看」、「濾鏡反而顯得不自然」，甚至有人批評「難以達成的東亞審美標準」，認為追求絕對完美的數位面具並不健康。

雖然《紐約郵報》引述社群媒體說法，指出其因此流失14萬名粉絲，但截至目前為止，確切的掉粉數字尚未獲得第三方獨立證實。然而這類濾鏡失誤並非第一次。2019年大陸人氣網紅「喬碧蘿殿下」曾因直播濾鏡失效，意外曝光真實年齡，引發輿論譁然。