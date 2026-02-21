亞洲6大恐怖片嚇到歐美搶翻拍！　貞子蟬聯台灣日片票房冠軍17年成傳奇

記者田暐瑋／綜合報導

與好萊塢的恐怖片相比，亞洲恐怖片融入了更多民間信仰和宗教元素，這使得其恐怖氛圍更加濃厚。近二十年來，日本、韓國、泰國及台灣等地的電影製作人不斷創造出各具特色的鬼怪形象，這些角色甚至已經恐怖到讓好萊塢也不得不考慮翻拍。

▲亞洲6大恐怖片嚇到歐美搶翻拍！（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《幽魂娜娜》是泰國最出名的厲鬼之一，來自泰國民間的淒美傳說。（圖／翻攝自網路）



6. 紅衣小女孩

台灣家喻戶曉的都市傳說「紅衣小女孩」源自1998年民眾在台中大坑郊遊時，使用DV攝影機拍攝的影片。影片中意外拍到一名穿著紅色米老鼠童裝、面容蒼老的「紅衣小女孩」，事後其中一名郊遊成員更離奇病故。該影片隨後被寄至靈異節目求解，引起廣泛關注並迅速爆紅。然而，外界曾質疑影片是否經過變造，但節目製作人已出面澄清影片並非造假。

2015年改編自都市傳說的恐怖電影《紅衣小女孩》上映，首週末全台票房突破3000萬台幣，超越好萊塢恐怖片《厲陰宅》以及台灣本土恐怖片《詭絲》的票房成績，成為近十年來最賣座的台灣恐怖片，最終票房更高達8000多萬台幣。《紅衣小女孩》的成功促使續集《紅衣小女孩2》推出，恐怖氛圍再次升級。

▲▼許瑋甯、黃河主演的《紅衣小女孩》是迄今最賣座的台灣本土恐怖電影。（圖／資料照／威視提供）

5. 筆仙

「筆仙」是一種流傳於華人世界的招魂巫術，透過讓鬼進入人體並控制手寫字來達到占卜目的。然而，這種方式往往招來吸人精氣的邪靈，導致參與者精神狀況出現異常，靈異事件層出不窮。這項巫術因其神秘與恐怖性而廣為人知，成為靈異文化中的一大話題。

南韓導演安兵基於2004年推出恐怖電影《筆仙》，以校園恐怖題材結合靈異故事，再度掀起全亞洲的恐怖熱潮。導演及女主角李世恩更曾親赴台灣宣傳，分享拍攝過程中模擬筆仙所引發的靈異事件，例如某位主演發生車禍，導演父親突然病逝等，令人氣氛更加毛骨悚然。

4. 鬼娃娃花子

《鬼娃娃花子》被譽為日本恐怖片來台的先驅之作。故事中的「花子」是一位出現在校園廁所的厲鬼，其形象源自日本民間傳說，尤其在校園中廣為流傳。據說，花子在放學後前往舊校舍的廁所，不幸因心臟病發作而死亡，且廁所門卡住無法打開，導致她冤魂長留於廁所內，並不斷哭喊「門打不開」。然而，這段傳說的真實性至今無法考證。

電影《鬼娃娃花子》以此傳說為基礎改編劇情，校園內流傳著只要看到花子的人都會遭遇不幸的說法。故事中，女主角在新式廁所的鏡子中發現了破舊的門，並在看到後昏倒，而她失蹤11年的姊姊似乎也與此傳說有所關聯。花子雖然在電影中出現次數有限，但恐怖的情節讓許多觀眾不敢再踏進廁所，成為當時令人印象深刻的恐怖經典。

▲▼《鬼娃娃花子》堪稱日本鬼片進軍台灣開山始祖。（圖／翻攝自網路）



3. 幽魂娜娜

泰國傳奇鬼妻「幽魂娜娜」的故事深植當地民心，成為家喻戶曉的民間傳說。據說娜娜外表美麗，與丈夫感情深厚，但因丈夫從軍而被迫分離。她每日守候丈夫歸來，卻遭謠言中傷，被指控出軌背叛，最終因怨念纏身，難產而與腹中孩子雙雙過世。此後，她的家中經常傳出哭聲，令人不敢靠近，而任何向其丈夫透露死訊的人都會遭到她的殺害。這段悲情故事不僅是泰國人民口耳相傳的文化象徵，也成為恐怖電影創作的靈感來源。

「幽魂娜娜」的故事早在1960年代被改編成喜劇恐怖片，後來在1999年由導演朗斯尼美畢達重新拍攝成恐怖版電影《幽魂娜娜》，並在泰國上映。該片以1.5億泰銖的票房成績，超越《鐵達尼號》的票房紀錄，成為泰國電影產業復甦的重要里程碑。此後，泰國恐怖片逐漸在亞洲流行，題材愈加驚悚，奠定了泰國恐怖片在亞洲電影市場的重要地位。

▲▼《幽魂娜娜》的成功帶動泰國鬼片產業發展。（圖／翻攝自Youtube）



2. 伽椰子



伽椰子是日本恐怖電影《咒怨》中最具代表性的角色之一。《咒怨》講述含冤而死者的詛咒，詛咒聚集於死者生前居住的地方，凡是碰觸者都會遭遇死亡。伽椰子童年孤獨寂寞，未能得到父母的愛，婚後更遭丈夫殺害，連同兒子俊雄一同死於家中。她的怨念隨之積累，進入其家的任何人都會離奇死亡，成為恐怖故事的核心。

《咒怨》的恐怖元素多集中於「屋子」內，營造出極具壓迫感的恐懼氛圍。伽椰子常在浴室洗頭時突然伸出手，或躲在棉被中拉扯人，配合她獨特的「噎噎噎」喉音和恐怖表情，讓觀眾毛骨悚然。俊雄則突破傳統鬼魂僅在夜晚出現的印象，白天躲在餐廳桌底下驚嚇路人。《咒怨》成功塑造出令人難忘的恐怖場景與角色。

導演清水崇將同名電視劇改編為電影版《咒怨》，在《七夜怪談》上映一年後推出，掀起全亞洲恐怖熱潮，在台灣創下3500萬票房佳績。其續集《咒怨2》同樣大賣，引發廣泛關注。之後清水崇受邀至好萊塢拍攝翻拍版《不死咒怨》及續集《鬼謎藏》，其中《不死咒怨》更連續兩週蟬聯北美票房冠軍，使伽椰子與「貞子」並列為日本最具影響力的恐怖角色。

▲▼《咒怨》伽椰子跟俊雄在家裡各處嚇人，包括掀棉被或是洗澡一半伸出手來。（圖／翻攝自網路）



1. 貞子

貞子是日本作家鈴木光司小說《七夜怪談》中虛構的厲鬼角色，憑藉錄影帶、相機、電視等現代科技元素，成功營造出「鬼魂能被科學辨認」以及「恐怖就在身邊」的真實感。自1998年《七夜怪談》上映後，貞子迅速成為亞洲最知名的恐怖形象，在台灣更蟬聯日片票房冠軍長達17年，並陸續推出續集《七夜怪談2》及外傳《貞相大白》等作品，均創佳績。近年來更推出3D版本《貞子3D》，以及與《咒怨》聯合宇宙的《貞子大戰伽椰子》，每次上映皆引發熱烈話題。

貞子的影響力不僅止於亞洲，更成功進軍好萊塢市場。《七夜怪談》版權曾被好萊塢購買翻拍成《七夜怪談西洋篇》，取得亮眼成績。甚至連《厲陰宅》導演溫子仁也表示，《七夜怪談》是他最喜愛的恐怖片之一。時隔19年後，好萊塢再度翻拍全新版本《七夜怪譚》，展現貞子角色跨越文化的魅力。

隨著時代進步，貞子的恐怖形象也隨之演變，從錄影帶轉向電腦與手機等數位平台，只需一鍵即可播放詛咒內容，甚至能快速複製與傳送，增添恐怖氛圍。貞子不僅是恐怖文化中的經典符號，更是東洋厲鬼進化的代表，持續在全球範圍內掀起恐怖熱潮。

▲▼《七夜怪談》從古井、電視機爬出來的畫面堪稱影史經典。（圖／翻攝自網路）

