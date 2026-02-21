辛苦值得了！《嗨！營業中》改造老屋　孩童笑了「有家真好」

記者許逸群／台北報導

實境節目《嗨！營業中》迎來重大任務的圓滿結尾！經過夥伴們與志工團隊連日來的辛勤趕工，終於將原本廢棄的房子變身為溫馨新居。在最新的交屋儀式中，孩子們臉上洋溢著幸福笑容，驚嘆「有家真好」，讓全體夥伴與志工感動不已，直呼一切辛苦都值得了。

▲《嗨！營業中》築夢任務！老屋變身溫馨新居。（圖／好看娛樂提供）

為了慶祝新居落成，節目組特別安排了「起家派對」（取「雞」與「家」諧音，象徵起家），並迎來一位許久不見的重量級嘉賓：金曲歌王乱彈阿翔。當那熟悉的長髮與爽朗笑聲伴隨著白色大卡車出現時，夥伴們興奮地衝上前擁抱。亂彈阿翔一下車就發布任務，要帶領大家製作烤雞料理討個好彩頭！

▲余祥銓、各務孝太與鹿希派更組成了「蛋蛋三兄弟」。（圖／好看娛樂提供）

由於烤雞現場溫度過高，為了應景加上輸人不輸陣，余祥銓拱各務孝太乾脆脫掉上衣，展現精壯肌肉，在路邊上演一場充滿「肌情」的烤雞秀。為了娛樂大家，余祥銓、各務孝太與鹿希派更組成了「蛋蛋三兄弟」，打扮成雞蛋人的模樣大跳搞笑舞蹈，讓現場氣氛嗨到最高點。

雖然成果美好，但過程卻是狀況百出。在趕工期間，吳映潔（鬼鬼）驚喜看著房子輪廓成形，大喊「蓋起來了！」但在內部裝修時卻發生不少插曲。鹿希派在協助工程時，竟然把工具用到歪掉，甚至現場冒出火花引發一陣虛驚；郭泓志釘釘子也頻頻釘錯被糾正。

大夥忙碌之餘吃著夥伴準備的鹹粥，雖然覺得「太鹹了」，但為了不傷大廚的心，工人們只敢小聲議論不敢聲張。直到被機靈的鬼鬼發現，驚問：「很鹹怎麼不講？」工人們才幽默回應：「已經來不及了，都吃下肚了！」逗得全場大笑。