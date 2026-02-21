資深音樂人轟廢死聯盟「全世界最廢」　列3無能：把受害者歸仇恨

記者陳芊秀／綜合報導

2024年警察所長劉宗鑫遭毒駕拖行殉職，新北地院國民法官11日判處凶嫌陳嘉瑩死刑。隨後廢死聯盟發文引發民憤遭灌爆，目前已限制留言。對此，資深音樂人許常德重砲抨擊，台灣廢死聯盟是「全世界最廢的廢死聯盟」。

▲新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫遭毒蟲拖行身亡，國民法官判陳姓女毒蟲死刑，家屬鞠躬致謝。（圖／記者陳以昇攝，下同）

怒批「推動無能」：只會複製貼上、限制言論

許常德列舉廢死聯盟多項令人不滿的行為，第一點是社群平台設置「追蹤24小時後始能留言」的限制，拒絕與社會即時對話。第二點是每逢重大刑案僅發布複製貼上的長文，以「全世界有多少地方已廢死」間接暗示大眾落後，卻不反省自身推動無能。第三點是將受害家屬與民眾的恐懼與不安歸類為「仇恨」，卻不察覺自身的不適任。更狠酸「跟兒盟很像」。

許常德更痛批，割頸殺人案與毒駕殺人者皆是「隨機殺人的恐怖份子」，其惡性與年齡無關。他辛辣提議，若廢死聯盟堅持理念，「這些人若出獄都應該送到廢死聯盟單位收養照顧」，認為這樣或許大家比較能接受廢死，因為大眾無法接受的是「推動廢死的單位」而非理念本身。

輿論炸鍋

該文引發大批網友在留言區共鳴，眾人輪番留言，「受害者與受害者的家屬只能被逼著原諒…只祈求一個公平的一命抵一命很難嗎？！誰都有機會重來，唯獨受害者沒有機會重來！」、「好人都死，壞人不用死，什麼法律啊」。有人痛批廢死立場高傲，「只要求一命償一命，錯了嗎？都不是死廢死聯盟他們家的人，所以他們講的輕鬆非常」、

「他們自己本身的立場和訴求就站不住腳了！」。