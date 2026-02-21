AI換臉「裝俄羅斯妹」直播賣假貨！陸歌手2爭議遭官方列劣跡藝人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅歌手那藝娜（本名翟革英）近日官方列為劣跡藝人，震驚各界。她過去利用AI換臉技術偽裝成外國人，用開設直播賣假貨，又在演唱會巡演假唱，2025跨年演出邀請涉毒藝人同台演出，一連串行徑遭認定劣跡藝人，而原本已經獲批演出的申請已經遭到撤銷，被禁止演出，而所屬工作室反駁被外界指控封殺。

▲陸網紅歌手那藝娜遭列劣跡藝人。（圖／翻攝自微博）



撤銷演出並列入禁演名單

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據湖北省襄陽市襄城區行政審批局於2月12日發布的公告，依據《中華人民共和國行政許可法》第六十九條，那藝娜違反《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》第八條規定，不得以演藝人員身分參加營業性演出，湖北文旅廳針對活動公司「北京藝苗文化」獲批的營業性演出予以撤銷。綜合陸網消息指出，雖然目前該處罰尚未上升至國家級的統一封殺，但區域性的效力將嚴重影響那藝娜在其他地區的演出審批，其商業表演與線上活動均將受到嚴格限制。

▲那藝娜被認定劣跡藝人，活動公司獲批的演出被撤銷。（圖／翻攝自微博）

爭議連環爆

那藝娜曾利用「俄羅斯娜娜」帳號走紅，透過AI換臉技術以及鱉腳中文偽裝成外國人，並在直播中推銷假貨，抖音帳號因此被封禁。接著她2025年杭州巡演中，因全程假唱引發觀眾集體憤怒要求退票，事後也沒有像大眾誠懇道歉。她更在2025跨年晚會中，與涉毒歌手「東來東往」、穿警服帶貨被拘的「嘎子」謝孟偉同台，該場晚會演出明星多為劣跡藝人引發陸網質疑。

工作室強烈反駁

針對陸網轉發那藝娜被點名劣跡藝人，所屬工作室發表聲明強烈否認相關指控，「演出許可撤銷事件是被惡意放大，並非針對那藝娜個人的從業禁令」。工作室引用《鄭州日報》過往對其的正面報導作為反擊，並對外聲稱演出活動仍處於籌備階段。儘管工作團隊強調「演出正常」，但省級文旅部分已經影響區域性演出，如果被列入行業抵制名單，可能面臨1年甚至永久禁止演出。

▲那藝娜工作室反駁劣跡藝人指控。（圖／翻攝自微博）