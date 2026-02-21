ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台灣8大真實案件拍成戲！
最難忘舊愛星座Top 5　
6位AV女優引退震撼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

AI換臉「裝俄羅斯妹」直播賣假貨！陸歌手2爭議遭官方列劣跡藝人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅歌手那藝娜（本名翟革英）近日官方列為劣跡藝人，震驚各界。她過去利用AI換臉技術偽裝成外國人，用開設直播賣假貨，又在演唱會巡演假唱，2025跨年演出邀請涉毒藝人同台演出，一連串行徑遭認定劣跡藝人，而原本已經獲批演出的申請已經遭到撤銷，被禁止演出，而所屬工作室反駁被外界指控封殺。

▲▼AI換臉「裝俄羅斯妹」直播賣假貨！陸歌手那藝娜遭列劣跡藝人。（圖／翻攝自微博）

▲陸網紅歌手那藝娜遭列劣跡藝人。（圖／翻攝自微博）

撤銷演出並列入禁演名單

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據湖北省襄陽市襄城區行政審批局於2月12日發布的公告，依據《中華人民共和國行政許可法》第六十九條，那藝娜違反《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》第八條規定，不得以演藝人員身分參加營業性演出，湖北文旅廳針對活動公司「北京藝苗文化」獲批的營業性演出予以撤銷。綜合陸網消息指出，雖然目前該處罰尚未上升至國家級的統一封殺，但區域性的效力將嚴重影響那藝娜在其他地區的演出審批，其商業表演與線上活動均將受到嚴格限制。

▲▼AI換臉「裝俄羅斯妹」直播賣假貨！陸歌手那藝娜遭列劣跡藝人。（圖／翻攝自微博）

▲那藝娜被認定劣跡藝人，活動公司獲批的演出被撤銷。（圖／翻攝自微博）

爭議連環爆

那藝娜曾利用「俄羅斯娜娜」帳號走紅，透過AI換臉技術以及鱉腳中文偽裝成外國人，並在直播中推銷假貨，抖音帳號因此被封禁。接著她2025年杭州巡演中，因全程假唱引發觀眾集體憤怒要求退票，事後也沒有像大眾誠懇道歉。她更在2025跨年晚會中，與涉毒歌手「東來東往」、穿警服帶貨被拘的「嘎子」謝孟偉同台，該場晚會演出明星多為劣跡藝人引發陸網質疑。

工作室強烈反駁

針對陸網轉發那藝娜被點名劣跡藝人，所屬工作室發表聲明強烈否認相關指控，「演出許可撤銷事件是被惡意放大，並非針對那藝娜個人的從業禁令」。工作室引用《鄭州日報》過往對其的正面報導作為反擊，並對外聲稱演出活動仍處於籌備階段。儘管工作團隊強調「演出正常」，但省級文旅部分已經影響區域性演出，如果被列入行業抵制名單，可能面臨1年甚至永久禁止演出。

▲▼AI換臉「裝俄羅斯妹」直播賣假貨！陸歌手那藝娜遭列劣跡藝人。（圖／翻攝自微博）

▲那藝娜工作室反駁劣跡藝人指控。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

那藝娜禁演劣跡藝人假唱AI換臉

推薦閱讀

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

17小時前

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」！42歲素顏真面目現形 近況照曝

2小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

14小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

18小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

18小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

16小時前

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

5小時前

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

7小時前

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

3小時前

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

18小時前

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

6小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

23小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前2

朴娜勑遭調查！現身警局「全程詭異笑」　韓網發毛：這麼開心？

29分鐘前1

過年回鹿港賣餅太累！米可白「雙耳突耳鳴」聽不到 戴罩真相惹心疼

48分鐘前0

希臘公主21歲太美爆紅！歐洲高顏值4皇室成員　瑞典王子結婚讓少女夢碎

57分鐘前41

《天機試煉場》盧瑟妃談女兒痛哭！19歲遭「強迫懷孕」悲慘童年曝

58分鐘前0

睽違7年星戰電影回來了！曼達洛人罕見露臉　「星戰金孫」古古亂按飛船萌翻

1小時前32

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

1小時前0

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

1小時前10

劉品言當媽後首過春節！連晨翔「恩愛餵食」眼神超寵 私下互動全被拍

1小時前0

辛苦值得了！《嗨！營業中》改造老屋　孩童笑了「有家真好」

1小時前21

朱軒洋老家遇大火「愛犬喪命」忍痛拍喜劇　金馬獎座被燒到全黑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    17小時前2827
  2. 陳妍希離婚1年回台過年「不P了」
    2小時前124
  3. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    14小時前82
  4. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    18小時前42
  5. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    18小時前101
  6. 6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫
    16小時前62
  7. 樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！
    5小時前61
  8. 初五迎財神「忌睡午覺」6舉動防踩雷
    7小時前101
  9. 林明禎回家被催婚「霸氣回答26字」
    3小時前81
  10. 楊繡惠遊日淪當「盤子」一餐噴2萬爆氣：誰說便宜的
    18小時前149
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合