ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台灣8大真實案件拍成戲！
最難忘舊愛星座Top 5　
6位AV女優引退震撼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

《功夫》評價兩極！過年密會出品人麻吉大哥…九把刀「自我懲罰」

記者陳芊秀／綜合報導

知名作家兼導演九把刀將創作小說改編成電影《功夫》，自2月13日上映至今已邁入第9天。儘管網路評價兩極，九把刀昨（20）日曬出與電影出品人「麻吉大哥」黃立成的合照，感性回憶起兩人在10多年前初次見面的往事，並分享了黃立成當年如何用一句話，推動他踏上這場長達10年的戰鬥。

▲▼九把刀與電影《功夫》出品人麻吉大哥黃立成年初二見面。（圖／翻攝自臉書）

▲九把刀與電影《功夫》出品人麻吉大哥黃立成年初二見面。（圖／翻攝自臉書）

初二牛排館密會！九把刀自知「理虧」改點雞排

[廣告]請繼續往下閱讀...

九把刀透露，大年初二被黃立成約去開會吃午餐。以往兩人吃飯總是在同一間昂貴的牛排店，因為麻吉大哥很有錢，他因此常點兩三千元的羊腿，但這次「自知理虧」，竟自我懲罰改點一千多元的雞排，結果大呼難吃。

這次對話宛如上Podcast，黃立成對團隊指點迷津，對於電影的評價更是難得大讚：「pretty good pretty good」，讓自嘲聽力不佳的九把刀感受到大哥最直接的肯定。

憶Neo19結緣往事

九把刀回憶，兩人結緣於小說《臥底》沒賣好時。當時黃立成在機場讀了這本書深感興趣，隨後兩人約在當時的Neo19見面。九把刀當時認為台灣拍《功夫》的技術條件尚未成熟，試圖勸說改拍吸血鬼故事，卻遭黃立成霸氣回絕。

黃立成當時說出了一句影響九把刀至今的話：「九把刀，永遠沒有準備好的那一天。沒有人可以準備好。現在，就是現在！」這句話也開啟了兩人的合作之路，從多年前的《殺手歐陽盆栽》、《變身》、《月老》，到如今終於真正兌現了黃立成口中那個「屬於台灣自己的功夫片」。

九把刀感謝影評與影迷支持

面對網路上對《功夫》的評價，九把刀展現出強烈的戰鬥意志。他表示每個影評都看得津津有味，也積極參與映後見面會回答各種稀奇古怪的問題。他強調，這段記憶如果不記錄下來就會模糊，因此選擇將這段與大哥的往事「兌現」成文字，並大聲呼籲喜歡《功夫》的影迷要大聲說出來。他最後幽默喊話：「我下次死都不要點雞排！我絕對要厚臉皮吃一整根大羊腿！」

同時他曬出與黃立成的合照，「麻吉大哥」穿著深藍色休閒夾克，臉上掛著極其燦爛且開懷的笑容，手自然地搭在九把刀肩上。九把刀則穿著全黑立領長袖上衣，似乎是被大哥的話語或現場氣氛逗樂，一手捂著嘴巴與鼻子，呈現出止不住大笑的羞澀與歡樂模樣。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

九把刀功夫電影黃立成台灣電影麻吉大哥

推薦閱讀

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

12小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

10小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

14小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

12小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

13小時前

泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

11小時前

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

10小時前

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

14小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

19小時前

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

3小時前

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

2/20 09:37

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

2/20 07:00

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【這裡最發財】八路財神廟發財大砲初四開炸　民眾瘋搶現金

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前1

濱崎步愛犬病危！醫師告知「請做好準備」心碎…重金設氧氣艙續命

38分鐘前0

身高183腳只有25.5cm！5位韓男偶像「迷你腳丫」曝光　最小尺碼僅23.5

1小時前0

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

1小時前0

2月21日星座運勢／巨蟹桃花修成正果超強運！　天秤性感打扮吸眼球

2小時前21

《功夫》評價兩極！過年密會出品人麻吉大哥…九把刀「自我懲罰」

2小時前20

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

3小時前31

9韓星睡覺怪癖超驚人！燦烈「睜眼睡到充血」　鄭恩地夢遊在陽台醒來

3小時前41

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

10小時前32

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

10小時前105

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    12小時前2625
  2. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    10小時前62
  3. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    14小時前41
  4. 6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫
    12小時前62
  5. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    13小時前101
  6. 泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」
    11小時前62
  7. 吳鳳外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」親妹讚：台人最友善
    10小時前205
  8. 楊繡惠遊日淪當「盤子」一餐噴2萬爆氣：誰說便宜的
    14小時前129
  9. 天王搭機被爆「逼客換位」！
    19小時前2021
  10. 初五迎財神「忌睡午覺」6舉動防踩雷
    3小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合