《功夫》評價兩極！過年密會出品人麻吉大哥…九把刀「自我懲罰」

記者陳芊秀／綜合報導

知名作家兼導演九把刀將創作小說改編成電影《功夫》，自2月13日上映至今已邁入第9天。儘管網路評價兩極，九把刀昨（20）日曬出與電影出品人「麻吉大哥」黃立成的合照，感性回憶起兩人在10多年前初次見面的往事，並分享了黃立成當年如何用一句話，推動他踏上這場長達10年的戰鬥。

▲九把刀與電影《功夫》出品人麻吉大哥黃立成年初二見面。（圖／翻攝自臉書）

初二牛排館密會！九把刀自知「理虧」改點雞排

九把刀透露，大年初二被黃立成約去開會吃午餐。以往兩人吃飯總是在同一間昂貴的牛排店，因為麻吉大哥很有錢，他因此常點兩三千元的羊腿，但這次「自知理虧」，竟自我懲罰改點一千多元的雞排，結果大呼難吃。

這次對話宛如上Podcast，黃立成對團隊指點迷津，對於電影的評價更是難得大讚：「pretty good pretty good」，讓自嘲聽力不佳的九把刀感受到大哥最直接的肯定。

憶Neo19結緣往事

九把刀回憶，兩人結緣於小說《臥底》沒賣好時。當時黃立成在機場讀了這本書深感興趣，隨後兩人約在當時的Neo19見面。九把刀當時認為台灣拍《功夫》的技術條件尚未成熟，試圖勸說改拍吸血鬼故事，卻遭黃立成霸氣回絕。

黃立成當時說出了一句影響九把刀至今的話：「九把刀，永遠沒有準備好的那一天。沒有人可以準備好。現在，就是現在！」這句話也開啟了兩人的合作之路，從多年前的《殺手歐陽盆栽》、《變身》、《月老》，到如今終於真正兌現了黃立成口中那個「屬於台灣自己的功夫片」。

九把刀感謝影評與影迷支持

面對網路上對《功夫》的評價，九把刀展現出強烈的戰鬥意志。他表示每個影評都看得津津有味，也積極參與映後見面會回答各種稀奇古怪的問題。他強調，這段記憶如果不記錄下來就會模糊，因此選擇將這段與大哥的往事「兌現」成文字，並大聲呼籲喜歡《功夫》的影迷要大聲說出來。他最後幽默喊話：「我下次死都不要點雞排！我絕對要厚臉皮吃一整根大羊腿！」

同時他曬出與黃立成的合照，「麻吉大哥」穿著深藍色休閒夾克，臉上掛著極其燦爛且開懷的笑容，手自然地搭在九把刀肩上。九把刀則穿著全黑立領長袖上衣，似乎是被大哥的話語或現場氣氛逗樂，一手捂著嘴巴與鼻子，呈現出止不住大笑的羞澀與歡樂模樣。