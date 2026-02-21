ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台灣8大真實案件拍成戲！
最難忘舊愛星座Top 5　
6位AV女優引退震撼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江蕙 江淑娜 吳申梅 高敏英 李周輝 本鄉愛 葵司 泫雅

身高183腳只有25.5cm！5位韓男偶像「迷你腳丫」曝光　最小尺碼僅23.5

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男性的平均身高位居亞洲第一，觀察南韓男偶像時，不難發現擁有模特兒的高挑身材的大有人在。事實上人的身高通常也與四肢長度、腳的大小等成正比，當然在這之中也有著例外，以下便盤點5位有著修長身材，腳的尺寸卻意外「超迷你」的5位反差萌偶像！

1. VIXX LEO－腳尺寸：25.5公分、身高：183公分

▲VIXX是著名的長身男團，LEO也有著183的高挑身材。（圖／翻攝VIXX、LEO Instagram）

▲VIXX是著名的長身男團，LEO也有著183的高挑身材。（圖／翻攝VIXX、LEO Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

VIXX是著名的長身男團，所有成員都有著超過180公分的模特兒身高，其中主唱LEO身高也足足有183公分，小時候曾經是國家足球少年隊選手的他，腳的大小竟只有25.5公分，這項資訊公開時還讓許多粉絲驚訝，而小腳似乎也為他帶來不少困擾，經常可以從粉絲拍攝的照片中，看到他穿著明顯比腳大很多的皮鞋。

▲VIXX是著名的長身男團，LEO也有著183的高挑身材。（圖／翻攝VIXX、LEO Instagram）

▲LEO腳比起身高偏小。（圖／翻攝LEO Instagram）

2. SEVENTEEN S.coups－腳尺寸：25公分、身高：178公分

▲SEVENTEEN隊長S.coups。（圖／翻攝S.coups Instagram）

▲SEVENTEEN隊長S.coups。（圖／翻攝S.coups Instagram）

SEVENTEEN隊長S.coups也是小腳男偶像的代表之一，曾經在一次的簽售會上聊起這件事，成員珉奎還當場笑隊長「腳掌這麼小，能好好的站立嗎？」，殊不知馬上被其他成員反駁「不是一直以來都站得好好的嗎」，逗趣事蹟在粉絲之間廣為流傳。

▲SEVENTEEN隊長S.coups。（圖／翻攝S.coups Instagram）

▲S.coups也是小腳代表。（圖／翻攝SEVENTEEN Instagram）

3. 鄭世雲－腳尺寸：25~25.5公分、身高：178公分

▲ 鄭世雲。（圖／翻攝鄭世雲官方Instagram）

▲ 鄭世雲。（圖／翻攝鄭世雲官方Instagram）

據悉，鄭世雲曾在一次節目中，因為有粉絲暱稱是「鄭世雲擦腳布」（정세운 발닦개），引來其他藝人提問「跟腳有關的（暱稱）很多耶，有關於腳的趣事嗎？」，對此他表示困惑，但也當場公開了腳的尺寸是「25~25.5」之間，並認證了自己是小腳，此外，有粉絲提問「結束後要幹嘛？」，他則幽默地回答「結束後要回去擦腳」，引起了現場一陣哄堂大笑。

▲ 鄭世雲。（圖／翻攝鄭世雲官方Instagram）

▲ 鄭世雲腳偏小。（圖／翻攝鄭世雲官方Instagram）

4. 金在煥－腳尺寸：24.5~25公分、身高：175公分

▲金在煥。（圖／翻攝金在奐官方Instagram）

▲金在煥。（圖／翻攝金在煥官方Instagram）

▲金在煥。（圖／翻攝金在奐官方Instagram）

▲金在煥也是小腳代表。（圖／翻攝金在煥官方Instagram）

接下來進入低於25公分的組別！金在煥是Wanna One出身，現以SOLO歌手身分發展，官方身高175公分，有著超強的歌唱實力，他的小腳也是許多粉絲經常拿出來討論的話題，經常留言道「被腳的尺寸萌到」、「總是忍不住看他的腳」、「24.5真的好小，好可愛」。

5. ONF曉珍－腳尺寸：23.5公分、身高：173公分

▲ONF曉珍。（圖／翻攝ONF官方Instagram）

▲ONF曉珍。（圖／翻攝ONF官方Instagram）

今天介紹的小腳男愛豆中，擁有最迷你萌腳丫的便是ONF的曉珍！腳尺寸為23.5公分，比很多女生還要小很多，據說平常還會為了讓腳看起來不要那麼小，故意穿26號的鞋子，或是在鞋子裡塞東西等等，可看出為此感到相當困擾。

▲ONF曉珍腳的尺寸超驚人，只有23.5公分。（圖／翻攝韓網）

▲ONF曉珍腳的尺寸超驚人，只有23.5公分。（圖／翻攝韓網）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

直擊／江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體：有壓力

12小時前

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

10小時前

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下...認：是我罩門

14小時前

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫「最慘消失」

12小時前

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！　紐約街頭求婚爆哭：一直是夢想

13小時前

泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」　經紀公司火速回應

11小時前

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

10小時前

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

楊繡惠遊日淪當「盤子」　一餐噴2萬爆氣：誰說沖繩海鮮便宜的

14小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

19小時前

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

3小時前

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

2/20 09:37

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

2/20 07:00

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

雪碧專訪

雪碧專訪

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

看更多

【羽毛球QQ】棒球隊用「球棒」打羽毛球！　流暢對打網友驚：太強了吧

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前1

濱崎步愛犬病危！醫師告知「請做好準備」心碎…重金設氧氣艙續命

38分鐘前0

身高183腳只有25.5cm！5位韓男偶像「迷你腳丫」曝光　最小尺碼僅23.5

1小時前0

樂天啦啦隊禹菡曾是淡江俄文系花！　無法適應「喝酒文化」轉日文系

1小時前0

2月21日星座運勢／巨蟹桃花修成正果超強運！　天秤性感打扮吸眼球

2小時前21

《功夫》評價兩極！過年密會出品人麻吉大哥…九把刀「自我懲罰」

2小時前20

專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

3小時前31

9韓星睡覺怪癖超驚人！燦烈「睜眼睡到充血」　鄭恩地夢遊在陽台醒來

3小時前41

初五迎財神了！「忌睡午覺」6舉動防踩雷　脫口1字當心衰整年

10小時前32

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵　飛輪海20周年難破冰

10小時前105

吳鳳一家外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」　親妹激讚：台灣人最友善

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體
    12小時前2625
  2. 再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵
    10小時前62
  3. 吳申梅嫁香港富商總裁4年　過年竟哭到停不下
    14小時前41
  4. 6位AV女優引退震撼！葵司14年傳奇畫句點…本鄉愛爆不倫
    12小時前62
  5. 《換乘戀愛》敏英、周輝宣佈結婚！
    13小時前101
  6. 泫雅牽手龍俊亨逛超市「穿搭寬鬆爆懷孕」
    11小時前62
  7. 吳鳳外出吃飯「結帳遇陌生人暖舉」親妹讚：台人最友善
    10小時前205
  8. 楊繡惠遊日淪當「盤子」一餐噴2萬爆氣：誰說便宜的
    14小時前129
  9. 天王搭機被爆「逼客換位」！
    19小時前2021
  10. 初五迎財神「忌睡午覺」6舉動防踩雷
    3小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合