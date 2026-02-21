身高183腳只有25.5cm！5位韓男偶像「迷你腳丫」曝光　最小尺碼僅23.5

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男性的平均身高位居亞洲第一，觀察南韓男偶像時，不難發現擁有模特兒的高挑身材的大有人在。事實上人的身高通常也與四肢長度、腳的大小等成正比，當然在這之中也有著例外，以下便盤點5位有著修長身材，腳的尺寸卻意外「超迷你」的5位反差萌偶像！

1. VIXX LEO－腳尺寸：25.5公分、身高：183公分

▲VIXX是著名的長身男團，LEO也有著183的高挑身材。（圖／翻攝VIXX、LEO Instagram）

VIXX是著名的長身男團，所有成員都有著超過180公分的模特兒身高，其中主唱LEO身高也足足有183公分，小時候曾經是國家足球少年隊選手的他，腳的大小竟只有25.5公分，這項資訊公開時還讓許多粉絲驚訝，而小腳似乎也為他帶來不少困擾，經常可以從粉絲拍攝的照片中，看到他穿著明顯比腳大很多的皮鞋。

▲LEO腳比起身高偏小。（圖／翻攝LEO Instagram）

2. SEVENTEEN S.coups－腳尺寸：25公分、身高：178公分

▲SEVENTEEN隊長S.coups。（圖／翻攝S.coups Instagram）

SEVENTEEN隊長S.coups也是小腳男偶像的代表之一，曾經在一次的簽售會上聊起這件事，成員珉奎還當場笑隊長「腳掌這麼小，能好好的站立嗎？」，殊不知馬上被其他成員反駁「不是一直以來都站得好好的嗎」，逗趣事蹟在粉絲之間廣為流傳。

▲S.coups也是小腳代表。（圖／翻攝SEVENTEEN Instagram）

3. 鄭世雲－腳尺寸：25~25.5公分、身高：178公分

▲ 鄭世雲。（圖／翻攝鄭世雲官方Instagram）

據悉，鄭世雲曾在一次節目中，因為有粉絲暱稱是「鄭世雲擦腳布」（정세운 발닦개），引來其他藝人提問「跟腳有關的（暱稱）很多耶，有關於腳的趣事嗎？」，對此他表示困惑，但也當場公開了腳的尺寸是「25~25.5」之間，並認證了自己是小腳，此外，有粉絲提問「結束後要幹嘛？」，他則幽默地回答「結束後要回去擦腳」，引起了現場一陣哄堂大笑。

▲ 鄭世雲腳偏小。（圖／翻攝鄭世雲官方Instagram）

4. 金在煥－腳尺寸：24.5~25公分、身高：175公分

▲金在煥。（圖／翻攝金在煥官方Instagram）

▲金在煥也是小腳代表。（圖／翻攝金在煥官方Instagram）

接下來進入低於25公分的組別！金在煥是Wanna One出身，現以SOLO歌手身分發展，官方身高175公分，有著超強的歌唱實力，他的小腳也是許多粉絲經常拿出來討論的話題，經常留言道「被腳的尺寸萌到」、「總是忍不住看他的腳」、「24.5真的好小，好可愛」。

5. ONF曉珍－腳尺寸：23.5公分、身高：173公分

▲ONF曉珍。（圖／翻攝ONF官方Instagram）

今天介紹的小腳男愛豆中，擁有最迷你萌腳丫的便是ONF的曉珍！腳尺寸為23.5公分，比很多女生還要小很多，據說平常還會為了讓腳看起來不要那麼小，故意穿26號的鞋子，或是在鞋子裡塞東西等等，可看出為此感到相當困擾。

▲ONF曉珍腳的尺寸超驚人，只有23.5公分。（圖／翻攝韓網）