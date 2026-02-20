台灣8大真實案件拍成戲！溶屍案、啟聰學校性侵　1血案至今兇手成謎

記者田暐瑋／綜合報導

真實發生的懸案或社會事件，往往因為其過程的離奇、人性的複雜或是正義的遲到，成為影視作品取之不盡的素材。以下為你整理出台灣具代表性的8大真實案件，並詳述其來龍去脈。

▲台灣8大真實案件拍成戲！溶屍案、啟聰學校性侵，點圖可放大。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）



1. 《誰是被害者》

改編原型： 雖非單一案件，但核心靈感來自「溶屍案」、「連環自殺」以及社會對邊緣族群的漠視，其原著小說《第四名被害者》則參考了多起台灣社會新聞中的死狀與鑑定邏輯。

事件背景與來龍去脈：影集中最驚悚的「溶屍」元素，讓人聯想到 1998 年震驚全台的「清大化學系溶屍案」，因情侶糾紛，兇手利用化學專業調配王水毀屍。此外，劇情探討的「集體自殺」則是反映了台灣過去曾發生的網路相約輕生事件，強調了那些在社會中「活著卻像死掉的人」如何透過死亡來發出最後的吶喊。

▲《誰是被害者：第2季》。（圖／Netflix提供）



2. 《我們六個》

改編原型： 發生於 1984 年至 2004 年間的李月桂案。

事件背景與來龍去脈：男主人林達生外遇年輕 18 歲的女員工李月桂，甚至將她帶回家中，要求失明的元配郭富美與小三共事一夫，甚至讓出主臥房。李月桂與林達生在台東談判時，李月桂趁林外出，將郭富美推入浴缸並以滾燙熱水多次澆淋。郭富美全身 90% 燒燙傷，哀痛 5 天後不治。

李月桂出獄後與林達生同居，因不滿林不願登記結婚，竟將兩人所生的一歲幼子從行駛中的火車拋出。孩子雖活下來，卻造成終身重度智障。20 年後，李月桂與林達生因錢財爭執，酒後竟拿起大同電鍋猛砸行動不便的林達生頭部，將其活活打死。最後是由那位智障的兒子報案，案件才真相大白。

結果： 郭富美留下的六個孩子在風雨中互相扶持（即劇名《我們六個》），長子林作賢與二子林作逸皆考取教職，將痛苦轉化為力量，現皆為台灣教育界的知名人物。

▲我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）



3. 《無聲》

改編原型： 台南啟聰學校集體性侵案（發生於 2004 至 2011 年間）。

事件背景與來龍去脈：這是一段極其黑暗的校園歷史。在長達 8 年的時間裡，這所特殊教育學校內發生了超過 100 起性侵害與性騷擾案件，受害者與加害者皆為聾啞學生。

結果： 由於受害者無法呼救，校方為了名譽選擇隱瞞與消極處理，導致悲劇不斷連鎖發生。此事件曝光後，震驚台灣教育界，也推動了對特教環境與兒少保護的深度改革。

▲《無聲》電影海報。（圖／CatchPlay提供）

4. 《牯嶺街少年殺人事件》

改編原型： 1961 年牯嶺街少年殺人事件。

事件背景與來龍去脈：這是台灣首宗未成年人預謀殺人的重大刑事案件。兇手茅武與死者胡嘉諾均為當時名校的學生。茅武因不滿胡嘉諾與他分手並與其他幫派份子交往，在牯嶺街伏擊對方，連刺七刀致其死亡。

結果： 導演楊德昌以此為藍本，捕捉了 1960 年代台灣戒嚴時期，年輕一代在政治壓抑、幫派鬥爭與情感困惑下的集體不安感，成為影史經典。

▲《牯嶺街少年殺人事件》。（圖／金馬執委會提供）



5. 《失控謊言》

改編原型： 1967 年萬華七彩藝苑命案。

事件背景與來龍去脈：1967年發生於台北萬華康定路的「七彩藝苑命案」是一宗震驚當時的恐怖雙屍案。塑膠人偶師傅王文敏因懷疑妻子王許絹與學徒陳國房有染，殘忍殺害兩人並將屍體埋在地窖中，之後帶另一名女性逃亡。

結果：協助埋屍的江金根（王文敏的親戚）因恐懼，於8月6日向警方自首並揭發地窖藏屍。警方在地下室挖出兩具疊放屍體，王文敏最終落網。幫兇江金根一度獲判無罪，但經多次發回更審，1976年最終被判無期徒刑。

▲《失控謊言》。（圖／翻攝自臉書）

6. 《咒》

改編原型： 源自 2005 年高雄吳姓一家六口起乩事件。

事件背景與來龍去脈：電影將真實的「集體中邪」與虛構的「邪教信仰」結合。真實案件中的吳家人在長期壓力與迷信下，認定彼此被惡靈附身，一家人陷入瘋狂，數週不吃不睡，在家中互毆、以燃燒的香戳傷對方，甚至喝符水、互相灌食糞便。大女兒疑被邪靈附身為由，遭到家人集體毆打，最後口吐白沫慘死在房間。

結果：檢方依遺棄致死罪起訴5人，但法院認定吳女死於器官衰竭，非外力直接致死，加上鑑定無精神疾病，判5人無罪，僅依遺棄屍體等罪責處理。

▲電影《咒》。（圖／翻攝自Facebook／咒 Incantation）

7. 《周處除三害》

改編原型： 核心主角陳桂林的原型為台灣「頭號槍擊要犯」劉煥榮。

事件背景與來龍去脈：劉煥榮是 1980 年代竹聯幫的頭號殺手，專殺黑道老大（如大樹林幫楊柏峰），他在「一清專案」後逃往海外，後在日本被捕引渡回台。

結果： 劉煥榮在獄中悔改，習畫並捐助弱勢族群，槍決前高喊「中華民國萬歲」的一幕震驚社會。

▲《周處除三害》。（圖／翻攝自微博）



8. 《世紀血案》

改編原型： 美麗島事件受刑人林義雄的母親與雙胞胎女兒，在受警方嚴密監控的住處遭殘忍殺害。「林宅血案」至今未破，充滿高度政治疑雲。

事件背景與來龍去脈：林義雄因美麗島事件而被臺灣警備總司令部軍法處以叛亂罪起訴，2月20日上午10時許，軍事法庭開庭，林妻多次致電家中無人接聽，秘書趕回林宅聞到血腥味，發現長女林奐均重傷倒在床上，立即報警送醫，搶救後奇蹟倖存。警方抵達後，在客廳找到游阿妹屍體，身上多達14刀，包括胸背、手臂與頸部，顯示激烈反抗；下午3時半，地下室發現雙胞胎女兒，各被刺一刀，由後背貫穿前胸，無力反抗。

結果：兇手行兇80分鐘，熟知宅內，錄音顯示其事後致電查號台及餐廳，卻未追查，線索全斷，林奐均之後前往美國讀書，並且與傳教士印主烈結婚，於哥倫比亞大學取得英文教育碩士，成為一位音樂家。

▲《世紀血案》。（圖／記者周宸亘攝）