ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

樂天隊長零緋聞爸霸氣：嫁不出去養妳
直男刮刮樂「精準玩法曝光」
清宮4大秘辛！「她50歲被翻牌侍寢」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

澎恰恰 黃文星 子瑜 鄭志偉 慈妹 雪碧 林襄 凱莉

台灣8大真實案件拍成戲！溶屍案、啟聰學校性侵　1血案至今兇手成謎

記者田暐瑋／綜合報導

真實發生的懸案或社會事件，往往因為其過程的離奇、人性的複雜或是正義的遲到，成為影視作品取之不盡的素材。以下為你整理出台灣具代表性的8大真實案件，並詳述其來龍去脈。

▲台灣8大真實案件拍成戲！溶屍案、啟聰學校性侵。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）

▲台灣8大真實案件拍成戲！溶屍案、啟聰學校性侵，點圖可放大。（AI協作圖／記者田暐瑋製作，經編輯審核）

1. 《誰是被害者》

[廣告]請繼續往下閱讀...

改編原型： 雖非單一案件，但核心靈感來自「溶屍案」、「連環自殺」以及社會對邊緣族群的漠視，其原著小說《第四名被害者》則參考了多起台灣社會新聞中的死狀與鑑定邏輯。

事件背景與來龍去脈：影集中最驚悚的「溶屍」元素，讓人聯想到 1998 年震驚全台的「清大化學系溶屍案」，因情侶糾紛，兇手利用化學專業調配王水毀屍。此外，劇情探討的「集體自殺」則是反映了台灣過去曾發生的網路相約輕生事件，強調了那些在社會中「活著卻像死掉的人」如何透過死亡來發出最後的吶喊。

▲《誰是被害者：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲《誰是被害者：第2季》。（圖／Netflix提供）

2. 《我們六個》

改編原型： 發生於 1984 年至 2004 年間的李月桂案。

事件背景與來龍去脈：男主人林達生外遇年輕 18 歲的女員工李月桂，甚至將她帶回家中，要求失明的元配郭富美與小三共事一夫，甚至讓出主臥房。李月桂與林達生在台東談判時，李月桂趁林外出，將郭富美推入浴缸並以滾燙熱水多次澆淋。郭富美全身 90% 燒燙傷，哀痛 5 天後不治。

李月桂出獄後與林達生同居，因不滿林不願登記結婚，竟將兩人所生的一歲幼子從行駛中的火車拋出。孩子雖活下來，卻造成終身重度智障。20 年後，李月桂與林達生因錢財爭執，酒後竟拿起大同電鍋猛砸行動不便的林達生頭部，將其活活打死。最後是由那位智障的兒子報案，案件才真相大白。

結果： 郭富美留下的六個孩子在風雨中互相扶持（即劇名《我們六個》），長子林作賢與二子林作逸皆考取教職，將痛苦轉化為力量，現皆為台灣教育界的知名人物。

▲▼我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

▲我們六個。（圖／翻攝自Facebook／大愛劇場）

3. 《無聲》

改編原型： 台南啟聰學校集體性侵案（發生於 2004 至 2011 年間）。

事件背景與來龍去脈：這是一段極其黑暗的校園歷史。在長達 8 年的時間裡，這所特殊教育學校內發生了超過 100 起性侵害與性騷擾案件，受害者與加害者皆為聾啞學生。

結果： 由於受害者無法呼救，校方為了名譽選擇隱瞞與消極處理，導致悲劇不斷連鎖發生。此事件曝光後，震驚台灣教育界，也推動了對特教環境與兒少保護的深度改革。

▲《無聲》電影海報。（圖／CatchPlay提供）

▲《無聲》電影海報。（圖／CatchPlay提供）

4. 《牯嶺街少年殺人事件》

改編原型： 1961 年牯嶺街少年殺人事件。

事件背景與來龍去脈：這是台灣首宗未成年人預謀殺人的重大刑事案件。兇手茅武與死者胡嘉諾均為當時名校的學生。茅武因不滿胡嘉諾與他分手並與其他幫派份子交往，在牯嶺街伏擊對方，連刺七刀致其死亡。

結果： 導演楊德昌以此為藍本，捕捉了 1960 年代台灣戒嚴時期，年輕一代在政治壓抑、幫派鬥爭與情感困惑下的集體不安感，成為影史經典。

▲《牯嶺街少年殺人事件》。（圖／金馬執委會提供）

▲《牯嶺街少年殺人事件》。（圖／金馬執委會提供）

5. 《失控謊言》

改編原型： 1967 年萬華七彩藝苑命案。

事件背景與來龍去脈：1967年發生於台北萬華康定路的「七彩藝苑命案」是一宗震驚當時的恐怖雙屍案。塑膠人偶師傅王文敏因懷疑妻子王許絹與學徒陳國房有染，殘忍殺害兩人並將屍體埋在地窖中，之後帶另一名女性逃亡。

結果：協助埋屍的江金根（王文敏的親戚）因恐懼，於8月6日向警方自首並揭發地窖藏屍。警方在地下室挖出兩具疊放屍體，王文敏最終落網。幫兇江金根一度獲判無罪，但經多次發回更審，1976年最終被判無期徒刑。

失控謊言

▲《失控謊言》。（圖／翻攝自臉書）

6. 《咒》

改編原型： 源自 2005 年高雄吳姓一家六口起乩事件。

事件背景與來龍去脈：電影將真實的「集體中邪」與虛構的「邪教信仰」結合。真實案件中的吳家人在長期壓力與迷信下，認定彼此被惡靈附身，一家人陷入瘋狂，數週不吃不睡，在家中互毆、以燃燒的香戳傷對方，甚至喝符水、互相灌食糞便。大女兒疑被邪靈附身為由，遭到家人集體毆打，最後口吐白沫慘死在房間。

結果：檢方依遺棄致死罪起訴5人，但法院認定吳女死於器官衰竭，非外力直接致死，加上鑑定無精神疾病，判5人無罪，僅依遺棄屍體等罪責處理。

▲電影《咒》即將在Netflix上映。（圖／翻攝自Facebook／咒 Incantation）

▲電影《咒》。（圖／翻攝自Facebook／咒 Incantation）

7. 《周處除三害》

改編原型： 核心主角陳桂林的原型為台灣「頭號槍擊要犯」劉煥榮。

事件背景與來龍去脈：劉煥榮是 1980 年代竹聯幫的頭號殺手，專殺黑道老大（如大樹林幫楊柏峰），他在「一清專案」後逃往海外，後在日本被捕引渡回台。

結果： 劉煥榮在獄中悔改，習畫並捐助弱勢族群，槍決前高喊「中華民國萬歲」的一幕震驚社會。

▲▼《周處除三害》大陸票房奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲《周處除三害》。（圖／翻攝自微博）

8. 《世紀血案》

改編原型： 美麗島事件受刑人林義雄的母親與雙胞胎女兒，在受警方嚴密監控的住處遭殘忍殺害。「林宅血案」至今未破，充滿高度政治疑雲。

事件背景與來龍去脈：林義雄因美麗島事件而被臺灣警備總司令部軍法處以叛亂罪起訴，2月20日上午10時許，軍事法庭開庭，林妻多次致電家中無人接聽，秘書趕回林宅聞到血腥味，發現長女林奐均重傷倒在床上，立即報警送醫，搶救後奇蹟倖存。警方抵達後，在客廳找到游阿妹屍體，身上多達14刀，包括胸背、手臂與頸部，顯示激烈反抗；下午3時半，地下室發現雙胞胎女兒，各被刺一刀，由後背貫穿前胸，無力反抗。

結果：兇手行兇80分鐘，熟知宅內，錄音顯示其事後致電查號台及餐廳，卻未追查，線索全斷，林奐均之後前往美國讀書，並且與傳教士印主烈結婚，於哥倫比亞大學取得英文教育碩士，成為一位音樂家。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

8小時前

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

10小時前

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

11小時前

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

8小時前

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

19小時前

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

19小時前

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

4小時前

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

7小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

23小時前

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

21小時前

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

9小時前

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

12小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
雪碧專訪

雪碧專訪

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

看更多

【真人版拉霸機】3人隨機拿蔬果！連線中獎大家超嗨

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前0

台灣8大真實案件拍成戲！溶屍案、啟聰學校性侵　1血案至今兇手成謎

1小時前10

BTS V私訊閔熙珍被當法庭證據！　他傻眼發聲：無意選邊站

1小時前11

專訪／韓9頭身女神被網爆「不敢進球場」！　扭傷邊哭邊跳整隻腳腫起來

2小時前0

蹦闆認「去年營業額少8位數」！砸1.4億開旗艦店現況曝　公開事業版圖

2小時前37

台北101專櫃遭客訴！　「櫃員失禮吐槽客人隱私」賈永婕親道歉

3小時前20

韓實況主遭男闖入熊抱、男星藏子被抓包！　4直播意外網炸鍋

3小時前20

「初三巧遇吳謹言」0偽裝吃披薩！約會老公互動超真實 無P狀態全被拍

4小時前22

90後6部神級少女漫畫！《玩偶遊戲》紗南嫁羽山生女　長大才懂致鬱劇情

4小時前918

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

5小時前73

《實習醫生》男星「年僅53歲驟逝」！確診漸凍症不到1年 家屬慟發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 挑「這尾數」刮刮樂連中2張！
    8小時前64
  2. 《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南
    10小時前226
  3. 林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻
    11小時前147
  4. 林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火
    8小時前1423
  5. 專訪／出道演《濟公》即巔峰！鄭志偉敬業態度曝光
    19小時前20
  6. 《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲
    19小時前2033
  7. 天王搭機被爆「逼客換位」！
    4小時前1818
  8. 樂天隊長零緋聞12年成業界奇蹟！
    7小時前121
  9. 林襄絲襪「下身開洞」啦啦隊被拍超糗6幕
    23小時前208
  10. 子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊
    21小時前207
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合