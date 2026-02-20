天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

記者潘慧中／綜合報導

資深媒體人狄志為日前在節目中，分享了退役空服員揭露明星私下搭機的真實面貌。不僅有大牌天王為求隱私提出不合理的要求，甚至對出面協調的機長口出狂言；還有另一位看似待人客氣的藝人，卻在極短的航程中做出令空服員相當崩潰的舉動。

▲▼該天王要求前後左右都不能有其他乘客。



狄志為透露某天王搭機時，要求自己的座位必須是「梅花座」，也就是前後左右都不能有其他乘客。照理說若要這樣的待遇，應該要自行花錢將周遭座位全部買下，但該天王並未這麼做，反而強硬要求空服員將原本坐在前面的乘客換到別的位子。

然而，被要求換位的乘客並不願意，這使得空服員陷入兩難。該天王對此感到相當不悅，雙方僵持不下，最後甚至驚動機長親自出面調解，才讓他勉強作罷。令人傻眼的是，他事後還私下抱怨嗆聲：「你們機長也不過是我的高級司機而已」，傲慢態度令人不敢恭維。

▲該天王還嗆機長。



除了大牌天王，狄志為還加碼爆料了另一位看起來「非常客氣、人很Nice」的藝人。這位藝人有次搭乘商務艙時，明明是一個多小時的短程航班，卻從一上飛機就開始不斷點飲料。

▲狄志為還加碼爆料了另一位看起來「非常客氣、人很Nice」的藝人。



在短短的航程中，該名藝人竟一口氣點了10杯調酒，但每一杯都只喝一小口，甚至有些根本沒喝。為了避免遇到亂流發生危險，空服員基於安全考量上前詢問是否能先將杯子收走，卻被他以「不可以！因為我還沒有喝完」為由拒絕，奇葩行徑讓空服員十分無奈。

▲該藝人點了10杯調酒，但每一杯都只喝一小口，甚至有些根本沒喝。